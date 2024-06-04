https://uz.sputniknews.ru/20240604/uzbekistan-inflyatsiya-may-2024-44221685.html

Узбекистан: инфляция в мае — инфографика

Узбекистан: инфляция в мае — инфографика

Sputnik Узбекистан

Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг

2024-06-04T10:59+0500

2024-06-04T10:59+0500

2024-06-04T11:42+0500

инфографика

узбекистан

инфляция

товары

сфера услуг

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По информации Агентства статистики, уровень инфляции в Узбекистане в мае 2024 года составил +2,8%, с начала года — +5,5%.Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг. Все они разделены на три крупные группы: продовольственные, непродовольственные товары и услуги.В республике ежемесячно изучают свыше 10 тыс. торговых точек и объектов платных услуг, фиксируют более 120 тыс. ценовых котировок. В мае этого года цены на товары снизились на 1%, а стоимость услуг выросла на 15,2%.Согласно данным, резкое подорожание услуг произошло на фоне роста тарифов на газ и электроэнергию.Подробности в инфографике Sputnik Узбекистан.

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