https://uz.sputniknews.ru/20240604/uzbekistan-inflyatsiya-may-2024-44221685.html
Узбекистан: инфляция в мае — инфографика
Узбекистан: инфляция в мае — инфографика
Sputnik Узбекистан
Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг
2024-06-04T10:59+0500
2024-06-04T10:59+0500
2024-06-04T11:42+0500
инфографика
узбекистан
инфляция
товары
сфера услуг
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По информации Агентства статистики, уровень инфляции в Узбекистане в мае 2024 года составил +2,8%, с начала года — +5,5%.Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг. Все они разделены на три крупные группы: продовольственные, непродовольственные товары и услуги.В республике ежемесячно изучают свыше 10 тыс. торговых точек и объектов платных услуг, фиксируют более 120 тыс. ценовых котировок. В мае этого года цены на товары снизились на 1%, а стоимость услуг выросла на 15,2%.Согласно данным, резкое подорожание услуг произошло на фоне роста тарифов на газ и электроэнергию.Подробности в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан инфляция май товары услуги
узбекистан инфляция май товары услуги
Узбекистан: инфляция в мае — инфографика
10:59 04.06.2024 (обновлено: 11:42 04.06.2024)
Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг.
По информации Агентства статистики, уровень инфляции в Узбекистане в мае 2024 года составил +2,8%, с начала года — +5,5%.
Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг. Все они разделены на три крупные группы: продовольственные, непродовольственные товары и услуги.
В республике ежемесячно изучают свыше 10 тыс. торговых точек и объектов платных услуг, фиксируют более 120 тыс. ценовых котировок.
В мае этого года цены на товары снизились на 1%, а стоимость услуг выросла на 15,2%.
Согласно данным, резкое подорожание услуг произошло на фоне роста тарифов на газ и электроэнергию.
Подробности в инфографике Sputnik Узбекистан.