https://uz.sputniknews.ru/20240604/uzbekistan-medali-konkur-rossiya-44224325.html
Всадники из Узбекистана завоевали три медали на турнире в России
Всадники из Узбекистана завоевали три медали на турнире в России
Sputnik Узбекистан
Финал международного турнира по конкуру Emerald Stables Cup прошел в Московской области. В копилке сборной республики — серебро и бронза
2024-06-04T13:41+0500
2024-06-04T13:41+0500
2024-06-04T14:06+0500
узбекистан
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конный спорт
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серебро
медали
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Конкуристы из Узбекистана завоевали три медали на международном турнире по конкуру "Emerald Stables Cup", прошедшем в Московской области, сообщает НОК.Серебряная медаль:Бронзовая медаль:Для справки: конкур является видом конного спорта, где участники преодолевают различные препятствия на предварительно заданном маршруте, демонстрируя свою ловкость и скорость.Если участник проходит препятствия, не соблюдая указанную в маршруте последовательность, то нарушает схему маршрута. Чтобы исправить ошибки, он должен пройти препятствия повторно с той точки, где произошло нарушение. За невыполнение этого требования спортсмену грозит дисквалификация.
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конкуристы узбекистан турнир россия московская область серебро бронза
конкуристы узбекистан турнир россия московская область серебро бронза
Всадники из Узбекистана завоевали три медали на турнире в России
13:41 04.06.2024 (обновлено: 14:06 04.06.2024)
Финал международного турнира по конкуру Emerald Stables Cup прошел в Московской области, в копилке сборной республики — серебро и бронза.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Конкуристы из Узбекистана завоевали три медали на международном турнире по конкуру "Emerald Stables Cup", прошедшем в Московской области, сообщает НОК.
"Представителям сборной Узбекистана удалось выступить успешно и занять призовые места. В частности, в рамках турнира наши соотечественники завоевали 1 серебро и 2 бронзы", — говорится в сообщении.
Бекзод Курбонов (на лошади по кличке “Santo Hippica”), высота препятствий 130 см.
Хуршидбек Алимжонов (на лошади по кличке “Champions League”), высота препятствий130 см;
Хуршидбек Алимжонов (“Champions League”), высота препятствий 135 см.
Для справки: конкур является видом конного спорта, где участники преодолевают различные препятствия на предварительно заданном маршруте, демонстрируя свою ловкость и скорость.
Если участник проходит препятствия, не соблюдая указанную в маршруте последовательность, то нарушает схему маршрута. Чтобы исправить ошибки, он должен пройти препятствия повторно с той точки, где произошло нарушение. За невыполнение этого требования спортсмену грозит дисквалификация.