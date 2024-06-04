https://uz.sputniknews.ru/20240604/uzbekistan-medali-konkur-rossiya-44224325.html

Всадники из Узбекистана завоевали три медали на турнире в России

Всадники из Узбекистана завоевали три медали на турнире в России

Sputnik Узбекистан

Финал международного турнира по конкуру Emerald Stables Cup прошел в Московской области. В копилке сборной республики — серебро и бронза

2024-06-04T13:41+0500

2024-06-04T13:41+0500

2024-06-04T14:06+0500

узбекистан

спорт

конный спорт

конкур

соревнования

московская область

россия

бронза

серебро

медали

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/04/44224149_0:0:1023:575_1920x0_80_0_0_1bc5a93a54a68c636f1b5d65cb00b30e.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Конкуристы из Узбекистана завоевали три медали на международном турнире по конкуру "Emerald Stables Cup", прошедшем в Московской области, сообщает НОК.Серебряная медаль:Бронзовая медаль:Для справки: конкур является видом конного спорта, где участники преодолевают различные препятствия на предварительно заданном маршруте, демонстрируя свою ловкость и скорость.Если участник проходит препятствия, не соблюдая указанную в маршруте последовательность, то нарушает схему маршрута. Чтобы исправить ошибки, он должен пройти препятствия повторно с той точки, где произошло нарушение. За невыполнение этого требования спортсмену грозит дисквалификация.

узбекистан

московская область

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

конкуристы узбекистан турнир россия московская область серебро бронза