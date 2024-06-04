https://uz.sputniknews.ru/20240604/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-44231168.html

То, что производится в Узбекистане, находит свое применение в России — Груздев

То, что производится в Узбекистане, находит свое применение в России — Груздев

Sputnik Узбекистан

Замминистра промышленности и торговли РФ рассказал об интересе российского бизнеса к рынку Узбекистана

2024-06-04T18:50+0500

2024-06-04T18:50+0500

2024-06-04T18:50+0500

россия

узбекистан

сотрудничество

импорт

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. То, что производится в Узбекистане, находит свое применение в России, рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью изданию "Ъ".В качестве примера Груздев привел сектор автомобилестроения, где российские концерны закупают в Узбекистане целый ряд изделий.Он также отметил, что сотрудничество не ограничивается поставками готовой продукции — речь идет о переходе к кооперации, возможности создания совместных кластеров легкой и химической промышленности на основе соответствующих соглашений. "Так что в этом смысле интерес продиктован не только политической приоритизацией, но и прямыми экономическими выгодами", — добавил замминистра промышленности и торговли РФ.Кроме того, Груздев подчеркнул, что в Центральной Азии и прежде всего в Узбекистане, активно меняется внешнеэкономическая политика: страна диверсифицирует свои международные связи и создает производства не только в кооперации с Россией, но и с другими партнерами.Сегодня, отметил Груздев, в Узбекистане уже реализуются совместные проекты во всех ключевых отраслях — энергетике, химии, нефтехимической отрасли, машиностроении, сельском хозяйстве, логистике, текстильной, пищевой промышленности и т. д. При этом Россия рассматривает новые направления — это все, что связано с цифровизацией.Он также напомнил, что с Узбекистаном и Казахстаном утверждены программы промышленной кооперации, где определены приоритетные сектора и формы сотрудничества.Также остановился на масштабной программе приватизации государственных активов в Узбекистане. По словам Груздева, многие российские предприятия рассматривают возможность кооперации через вхождение в те или иные уже созданные активы.

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