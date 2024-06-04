https://uz.sputniknews.ru/20240604/uzbekistan-rossiya-trudovaya-migratsiya-sotrudnichestvo-44224717.html
Нижегородская область готова трудоустроить более 5 тыс. узбекистанцев
Нижегородская область готова трудоустроить более 5 тыс. узбекистанцев
Sputnik Узбекистан
Российская сторона заинтересована в долгосрочном миграционном трудовом сотрудничестве в области сельского хозяйства, строительства, производства, услуг
2024-06-04T14:49+0500
2024-06-04T14:49+0500
2024-06-04T14:49+0500
трудовые мигранты
миграция
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узбекистан
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Нижегородская область готова трудоустроить более 5 тыс. узбекистанцев, об этом шла речь в ходе встречи делегации российского региона с руководителем Главного управления занятости Ташкентской области Зиёдбеком Юлдашевым.Гостям рассказали о работе, проводимой в республике в части упорядочения трудовой миграции и поддержки трудовых мигрантов, о мерах по повышению их правовой грамотности для легального трудоустройства в России, комплексной подготовке граждан, курсах в учебных центрах: языковых и повышения квалификации.Нижегородцы проявили интерес к долгосрочному миграционному трудовому сотрудничеству. В ходе переговоров отмечалось, что российский регион нуждается в более чем 5 тыс. рабочих в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, производство, а среднемесячная заработная плата составляет 50-70 тыс. рублей. По итогам встречи подписан меморандум между Региональным кадровым агентством Автономной некоммерческой организации РФ (АНО) и Главным управлением занятости Ташобласти.
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россия узбекистан сотрудничество трудовая миграция
россия узбекистан сотрудничество трудовая миграция
Нижегородская область готова трудоустроить более 5 тыс. узбекистанцев
Российская сторона заинтересована в долгосрочном миграционном трудовом сотрудничестве в области сельского хозяйства, строительства, производства, услуг.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Нижегородская область готова трудоустроить более 5 тыс. узбекистанцев, об этом шла речь в ходе встречи
делегации российского региона с руководителем Главного управления занятости Ташкентской области Зиёдбеком Юлдашевым.
Гостям рассказали о работе, проводимой в республике в части упорядочения трудовой миграции и поддержки трудовых мигрантов, о мерах по повышению их правовой грамотности для легального трудоустройства в России, комплексной подготовке граждан, курсах в учебных центрах: языковых и повышения квалификации.
Нижегородцы проявили интерес к долгосрочному миграционному трудовому сотрудничеству. В ходе переговоров отмечалось, что российский регион нуждается в более чем 5 тыс. рабочих в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, производство, а среднемесячная заработная плата составляет 50-70 тыс. рублей.
По итогам встречи подписан меморандум между Региональным кадровым агентством Автономной некоммерческой организации РФ (АНО) и Главным управлением занятости Ташобласти.