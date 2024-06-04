https://uz.sputniknews.ru/20240604/uzbekistan-rossiya-trudovaya-migratsiya-sotrudnichestvo-44224717.html

Нижегородская область готова трудоустроить более 5 тыс. узбекистанцев

Нижегородская область готова трудоустроить более 5 тыс. узбекистанцев

Sputnik Узбекистан

Российская сторона заинтересована в долгосрочном миграционном трудовом сотрудничестве в области сельского хозяйства, строительства, производства, услуг

2024-06-04T14:49+0500

2024-06-04T14:49+0500

2024-06-04T14:49+0500

трудовые мигранты

миграция

россия

узбекистан

ташкентская область

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Нижегородская область готова трудоустроить более 5 тыс. узбекистанцев, об этом шла речь в ходе встречи делегации российского региона с руководителем Главного управления занятости Ташкентской области Зиёдбеком Юлдашевым.Гостям рассказали о работе, проводимой в республике в части упорядочения трудовой миграции и поддержки трудовых мигрантов, о мерах по повышению их правовой грамотности для легального трудоустройства в России, комплексной подготовке граждан, курсах в учебных центрах: языковых и повышения квалификации.Нижегородцы проявили интерес к долгосрочному миграционному трудовому сотрудничеству. В ходе переговоров отмечалось, что российский регион нуждается в более чем 5 тыс. рабочих в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, производство, а среднемесячная заработная плата составляет 50-70 тыс. рублей. По итогам встречи подписан меморандум между Региональным кадровым агентством Автономной некоммерческой организации РФ (АНО) и Главным управлением занятости Ташобласти.

россия

узбекистан

ташкентская область

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