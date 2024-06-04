https://uz.sputniknews.ru/20240604/uzbekistan-russkiy-yazyk-letnyaya-shkola-rudn-44228263.html

В Узбекистане при поддержке Минобрнауки РФ открыли Летнюю школу русского языка

В Узбекистане при поддержке Минобрнауки РФ открыли Летнюю школу русского языка

Sputnik Узбекистан

Свои знания методики преподавания русского языка и литературы усовершенствуют более 200 педагогов, также предусмотрен интенсивный курс для студентов и учеников начальной и средней школы республики

2024-06-04T18:00+0500

2024-06-04T18:00+0500

2024-06-04T18:00+0500

узбекистан

лето

школа

русский язык

минобрнауки россии

рудн

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Узбекистане открылась Летняя школа русского языка, организованная Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), сообщает пресс-служба вуза.На церемонии открытия подчеркивали важность изучения русского языка как языка международного общения и ключа к пониманию культурного наследия.В этом году площадками для проведения Летней школы русского языка выступают Бухарский инновационный университет, школа "Одноклассники" (г. Бухара), Ташкентская государственная медицинская академия.Более 200 преподавателей-русистов в течение 10 дней будут совершенствовать и углублять свои знания методики преподавания русского языка и литературы. Отдельным треком Летней школы станет интенсивный курс русского языка для студентов университетов, а также учеников начальных и средних классов школ республики."Ведущие преподаватели института русского языка РУДН представили участникам программы Летней школы, которые предусматривают лекции о современном состоянии языковой ситуации, мастер-классы по использованию цифровых технологий в обучении, коммуникативные практикумы для студентов, а также интерактивные формы обучения для школьников младших и средних классов, обеспечивающие рост эффективности образовательного процесса", — говорится в сообщении.

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