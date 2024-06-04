В Узбекистане при поддержке Минобрнауки РФ открыли Летнюю школу русского языка
© Пресс-служба РУДНВ Узбекистане открылась Летняя школа русского языка, организованная Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы
© Пресс-служба РУДН
Подписаться
Свои знания методики преподавания русского языка и литературы усовершенствуют более 200 педагогов, также предусмотрен интенсивный курс для студентов и учеников начальной и средней школы республики.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Узбекистане открылась Летняя школа русского языка, организованная Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), сообщает пресс-служба вуза.
© Пресс-служба РУДНВ Узбекистане открылась Летняя школа русского языка, организованная Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН)
В Узбекистане открылась Летняя школа русского языка, организованная Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН)
© Пресс-служба РУДН
"Это значимое событие стало возможным при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации", — говорится в сообщении.
На церемонии открытия подчеркивали важность изучения русского языка как языка международного общения и ключа к пониманию культурного наследия.
© Пресс-служба РУДНВ Узбекистане открылась Летняя школа русского языка, организованная Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН)
В Узбекистане открылась Летняя школа русского языка, организованная Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН)
© Пресс-служба РУДН
В этом году площадками для проведения Летней школы русского языка выступают Бухарский инновационный университет, школа "Одноклассники" (г. Бухара), Ташкентская государственная медицинская академия.
Более 200 преподавателей-русистов в течение 10 дней будут совершенствовать и углублять свои знания методики преподавания русского языка и литературы. Отдельным треком Летней школы станет интенсивный курс русского языка для студентов университетов, а также учеников начальных и средних классов школ республики.
© Пресс-служба РУДНВ Узбекистане открылась Летняя школа русского языка, организованная Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН)
В Узбекистане открылась Летняя школа русского языка, организованная Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН)
© Пресс-служба РУДН
© Пресс-служба РУДНВ Узбекистане открылась Летняя школа русского языка, организованная Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН)
В Узбекистане открылась Летняя школа русского языка, организованная Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН)
© Пресс-служба РУДН
"Ведущие преподаватели института русского языка РУДН представили участникам программы Летней школы, которые предусматривают лекции о современном состоянии языковой ситуации, мастер-классы по использованию цифровых технологий в обучении, коммуникативные практикумы для студентов, а также интерактивные формы обучения для школьников младших и средних классов, обеспечивающие рост эффективности образовательного процесса", — говорится в сообщении.