Заседание Евразийского межправсовета: главные темы, подписанные документы
© Sputnik / Рамиз БахтияровПодписание документов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Главы правительств стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета в Беларуси рассмотрели 12 вопросов.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), прошедшем в белорусском Несвиже 3-4 июня, обсудили широкий спектр вопросов углубления Евразийской экономической интеграции.
Особое внимание уделили транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.
Выступая на заседании, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что основные макроэкономические показатели всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) демонстрируют положительную динамику, хотя еще есть к чему стремиться.
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
"Во всех государствах "пятерки" видим положительную динамику основных макроэкономических показателей", — сказал он.
При этом, по словам Мишустина, вместе страны ЕАЭС добились определенных достижений в плане интеграции, поддерживая друг друга в самых непростых ситуациях. "У нас есть то, чем мы можем гордиться, и есть то, к чему стремиться", — подчеркнул российский премьер.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов участвовал в заседании Евразийского межправсовета в качестве главы правительства страны-наблюдателя в этом международном объединении.
© Правительственный портал республики УзбекистанПремьер-министр республики Абдулла Арипов
Премьер-министр республики Абдулла Арипов
© Правительственный портал республики Узбекистан
Особое внимание в своем выступлении он уделил:
расширению систем "зеленых" коридоров;
созданию совместных агропромышленных кластеров и логистических центров;
внедрению "зеленых" и водосберегающих технологий;
выработке общих подходов и тесному сотрудничеству в ликвидации последствий изменения климата.
В свою очередь, Россия выступила за создание единой системы таможенного транзита и общих правил для маркетплейсов.
Казахстан подчеркнул необходимость использования в работе Союза искусственного интеллекта и модернизации пунктов пропуска на евразийских границах.
Беларусь призвала продлить сроки обязательств по господдержке сельского хозяйства.
Армения попросила усилить продовольственную безопасность ЕАЭС, путем устранения транспортно-логистических барьеров.
Кыргызстан выступил с предложением снизить цены на авиабилеты внутри ЕАЭС.
По итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета премьеры подписали ряд документов:
О ходе исполнения поручения Евразийского межправительственного совета от 2 февраля 2024 года № 2;
Об исполнении поручения Евразийского межправительственного совета от 8 июня 2023 года № 3;
О годовом отчете Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2023 год;
О мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии в 2023 году;
О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в конце сентября — начале октября в Ереване.