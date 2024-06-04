https://uz.sputniknews.ru/20240604/zasedaniye-yevraziyskiy-mejpravsovet-belarus-44232266.html

Заседание Евразийского межправсовета: главные темы, подписанные документы

Заседание Евразийского межправсовета: главные темы, подписанные документы

Sputnik Узбекистан

Главы правительств стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета 3-4 июня в Беларуси рассмотрели 12 вопросов.

2024-06-04T19:20+0500

2024-06-04T19:20+0500

2024-06-04T19:20+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

беларусь

заседание

россия

михаил мишустин

узбекистан

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), прошедшем в белорусском Несвиже 3-4 июня, обсудили широкий спектр вопросов углубления Евразийской экономической интеграции.Особое внимание уделили транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.Выступая на заседании, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что основные макроэкономические показатели всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) демонстрируют положительную динамику, хотя еще есть к чему стремиться.При этом, по словам Мишустина, вместе страны ЕАЭС добились определенных достижений в плане интеграции, поддерживая друг друга в самых непростых ситуациях. "У нас есть то, чем мы можем гордиться, и есть то, к чему стремиться", — подчеркнул российский премьер.Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов участвовал в заседании Евразийского межправсовета в качестве главы правительства страны-наблюдателя в этом международном объединении.Особое внимание в своем выступлении он уделил:В свою очередь, Россия выступила за создание единой системы таможенного транзита и общих правил для маркетплейсов.Казахстан подчеркнул необходимость использования в работе Союза искусственного интеллекта и модернизации пунктов пропуска на евразийских границах.Беларусь призвала продлить сроки обязательств по господдержке сельского хозяйства.Армения попросила усилить продовольственную безопасность ЕАЭС, путем устранения транспортно-логистических барьеров.Кыргызстан выступил с предложением снизить цены на авиабилеты внутри ЕАЭС.По итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета премьеры подписали ряд документов:Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в конце сентября — начале октября в Ереване.

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