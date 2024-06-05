https://uz.sputniknews.ru/20240605/eksperty-itogi-gosvizit-vladimir-putin-uzbekistan-44235692.html
Эксперты подвели итоги госвизита Владимира Путина в Узбекистан
Эксперты подвели итоги госвизита Владимира Путина в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Речь шла о важности документов, подписанных по итогам переговоров лидеров двух стран, о том, как планируется развивать торговые отношения и инвестиционную деятельность.
2024-06-05T12:39+0500
2024-06-05T12:39+0500
2024-06-05T16:14+0500
государственный визит путина в узбекистан - 2024
видео
эксклюзив
мнение эксперта
государственный визит
президент рф
владимир путин
узбекистан
итоги
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в формате видеомоста Москва – Ташкент прошла пресс-конференция по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в РУз.По мнению заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, визит был крайне успешным и результативным, поскольку помимо официальной повестки, он стал самым продолжительным за последние несколько лет.“Очень важным, на мой взгляд, было заседание Совета глав регионов, потому что это один из наиболее эффективных инструментов, которые позволяют выстраивать горизонтальные связи между регионами”, — сказал эксперт.Фундаментальным решением является создание инвестиционной платформы, которая будет формировать общие промышленные, экономические и инвестиционные проекты, добавил он.Заместитель председателя Ассоциации экспортеров Узбекистана Бобур Расулев отметил, что в ходе визита Владимира Путина в республику были достигнуты определенные договоренности по повышению экономических показателей.По словам эксперта, в Узбекистане работают над повышением качества и объема производства плодоовощной продукции, обеспечивая ее соответствие установленным требованиям.Эксперты из Узбекистана и России рассказали о важности документов, подписанных по итогам переговоров лидеров двух стран о том, как планируется развивать торговые отношения и инвестиционную деятельность.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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эксперты итоги госвизит владимир путин узбекистан
эксперты итоги госвизит владимир путин узбекистан
Эксперты подвели итоги госвизита Владимира Путина в Узбекистан
12:39 05.06.2024 (обновлено: 16:14 05.06.2024)
Эксклюзив
Речь шла о важности документов, подписанных по итогам переговоров лидеров двух стран, о том, как планируется развивать торговые отношения и инвестиционную деятельность.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в формате видеомоста Москва – Ташкент прошла пресс-конференция по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в РУз.
По мнению заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, визит был крайне успешным и результативным, поскольку помимо официальной повестки, он стал самым продолжительным за последние несколько лет.
“Очень важным, на мой взгляд, было заседание Совета глав регионов, потому что это один из наиболее эффективных инструментов, которые позволяют выстраивать горизонтальные связи между регионами”, — сказал эксперт.
Фундаментальным решением является создание инвестиционной платформы, которая будет формировать общие промышленные, экономические и инвестиционные проекты, добавил он.
Заместитель председателя Ассоциации экспортеров Узбекистана Бобур Расулев отметил, что в ходе визита Владимира Путина в республику были достигнуты определенные договоренности по повышению экономических показателей.
"Владимир Владимирович обратился к нашему министру сельского хозяйства и отметил, что у нас очень вкусные фрукты", — сказал Расулев.
По словам эксперта, в Узбекистане работают над повышением качества и объема производства плодоовощной продукции, обеспечивая ее соответствие установленным требованиям.
“Сейчас в мире происходит переформатирование экономик всех стран, включая Россию, Узбекистан. Поэтому нужно не только экспортировать и импортировать, а создавать совместные проекты кооперации, пользоваться всеми возможностями, которыми располагают РФ и РУз”, — добавил Расулев.
Эксперты из Узбекистана и России рассказали о важности документов, подписанных по итогам переговоров лидеров двух стран о том, как планируется развивать торговые отношения и инвестиционную деятельность.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.