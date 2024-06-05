https://uz.sputniknews.ru/20240605/tashkent-forum-shos-44242486.html

Что обсуждают эксперты стран ШОС на форуме в Ташкенте

Что обсуждают эксперты стран ШОС на форуме в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

По мнению участников, форум Шанхайской организации сотрудничества не должен превращаться только в клуб для дискуссий.

2024-06-05T16:52+0500

2024-06-05T16:52+0500

2024-06-05T17:01+0500

шос

форум

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Ташкенте проходит XIX заседание Форума Шанхайской организации сотрудничества под председательством узбекской стороны, сообщает пресс-служба организатора мероприятия Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ).Тема форума — "Роль ШОС в новых условиях: объединение усилий во имя всеобщей безопасности, стабильности и процветания".Участники — более 40 экспертов из 10 стран, в том числе делегация национальных исследовательских центров стран-членов ШОС, специалисты государств-наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу, а также руководство Секретариата ШОС и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.В фокусе внимания находятся приоритетные направления сотрудничества, повышение эффективности организации на современном этапе, перспективы ее развития.Директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Элдор Арипов высоко оценил работу Форума ШОС в качестве эффективной экспертно-аналитической площадки.Вместе с тем он подчеркнул, как важно "чтобы Форум ШОС не превращался исключительно в дискуссионный клуб, где собираются для того, чтобы сказать что-то и услышать кого-то".По его мнению, для эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы "возникает объективная необходимость адаптации деятельности ШОС к новым условиям".Очень важно, чтобы заседания форумов ШОС служили экспертно-аналитической подпиткой для обогащения повестки дня ключевых директивных органов ШОС — Совета глав государств и Совета глав правительств, добавил Арипов.С приветствием к участникам обратился Генсек ШОС Чжан Мин. Он акцентировал внимание на достижениях организации, отметив, что за более чем 20 лет своего развития ШОС превратилась из регионального механизма встреч глав государств в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию.Кроме того, он указал, что число членов "большой семьи ШОС" растет.Он также подчеркнул, что ШОС уделяет внимание не только задачам "высшего уровня", таким как политика, дипломатия, мир, развитие, безопасность, но и темам, "близким к народу", таким как туризм, спорт, утилизация отходов".Говоря о нынешнем мероприятии, Чжан Мин отметил, что "за 19 лет своего существования Форум ШОС стал наиболее авторитетным консультационно-экспертным механизмом организации".По его словам, на сегодняшнем Форуме рассматриваются темы, имеющие большое практическое и долгосрочное значение для развития ШОС в новую эпоху. В фокусе внимания участников находятся приоритетные направления сотрудничества, повышение эффективности организации на современном этапе, перспективы ее развития.

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шос, форум, узбекистан, ташкент