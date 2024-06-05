Что обсуждают эксперты стран ШОС на форуме в Ташкенте
16:52 05.06.2024 (обновлено: 17:01 05.06.2024)
© Sputnik / Зафар ХалиловФлаги стран ШОС
© Sputnik / Зафар Халилов
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По мнению участников, форум Шанхайской организации сотрудничества не должен превращаться только в клуб для дискуссий.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Ташкенте проходит XIX заседание Форума Шанхайской организации сотрудничества под председательством узбекской стороны, сообщает пресс-служба организатора мероприятия Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ).
Тема форума — "Роль ШОС в новых условиях: объединение усилий во имя всеобщей безопасности, стабильности и процветания".
Участники — более 40 экспертов из 10 стран, в том числе делегация национальных исследовательских центров стран-членов ШОС, специалисты государств-наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу, а также руководство Секретариата ШОС и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
В фокусе внимания находятся приоритетные направления сотрудничества, повышение эффективности организации на современном этапе, перспективы ее развития.
Директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Элдор Арипов высоко оценил работу Форума ШОС в качестве эффективной экспертно-аналитической площадки.
"Подключение к данному формату представителей всех стран большой "семьи ШОС" — государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу свидетельствует о том, что дальнейшее наращивание взаимодействия на этом треке становится все более востребованным в текущих условиях", — отметил эксперт.
Вместе с тем он подчеркнул, как важно "чтобы Форум ШОС не превращался исключительно в дискуссионный клуб, где собираются для того, чтобы сказать что-то и услышать кого-то".
"Необходимо добиться того, чтобы от нашей работы была солидная практическая отдача", — сказал Арипов.
По его мнению, для эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы "возникает объективная необходимость адаптации деятельности ШОС к новым условиям".
Очень важно, чтобы заседания форумов ШОС служили экспертно-аналитической подпиткой для обогащения повестки дня ключевых директивных органов ШОС — Совета глав государств и Совета глав правительств, добавил Арипов.
С приветствием к участникам обратился Генсек ШОС Чжан Мин. Он акцентировал внимание на достижениях организации, отметив, что за более чем 20 лет своего развития ШОС превратилась из регионального механизма встреч глав государств в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию.
Форум ШОС. Архивное фото
© Sputnik / Зафар Халилов/
Кроме того, он указал, что число членов "большой семьи ШОС" растет.
"На предстоящем в следующем месяце саммите ШОС в г. Астане будет принято решение о вступлении Беларуси в ШОС, и таким образом число государств-членов ШОС достигнет исторического двузначного прорыва", — заявил Чжан Мин.
Он также подчеркнул, что ШОС уделяет внимание не только задачам "высшего уровня", таким как политика, дипломатия, мир, развитие, безопасность, но и темам, "близким к народу", таким как туризм, спорт, утилизация отходов".
Говоря о нынешнем мероприятии, Чжан Мин отметил, что "за 19 лет своего существования Форум ШОС стал наиболее авторитетным консультационно-экспертным механизмом организации".
По его словам, на сегодняшнем Форуме рассматриваются темы, имеющие большое практическое и долгосрочное значение для развития ШОС в новую эпоху.
В фокусе внимания участников находятся приоритетные направления сотрудничества, повышение эффективности организации на современном этапе, перспективы ее развития.