https://uz.sputniknews.ru/20240605/uzbekistan-eaeu-torgovlya-uslugi-investitsii-44244986.html
Совфед ратифицировал соглашение СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях
Совфед ратифицировал соглашение СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях
Sputnik Узбекистан
Документ устанавливает предсказуемый режим торговли услугами и осуществления инвестиций между государствами-участниками ЕАЭС, Узбекистаном и Таджикистаном
2024-06-05T18:08+0500
2024-06-05T18:08+0500
2024-06-05T18:08+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Совет Федерации Федерального собрания РФ одобрил на пленарном заседании закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций между странами СНГ, сообщает пресс-служба Совфеда. Документ устанавливает предсказуемый режим торговли услугами и осуществления инвестиций между государствами-участниками ЕАЭС, Узбекистаном и Таджикистаном.При этом соглашение не затрагивает отношения государств-членов ЕАЭС, между которыми действуют более либеральные по сравнению с ним условия торговли услугами и инвестиционной деятельности.Сам документ подписали в Сочи главы правительств Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в июне 2023-го.Соглашение определяет единые правила для всех его участников, главное из них — недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг.Кроме того, документом предусмотрен единый стандарт защиты инвесторов и их инвестиций на рынках государств-участников соглашения. Речь идет о гарантиях защиты от экспроприации, возмещении ущерба, процедуре урегулирования споров между инвестором и государством, принимающим его капиталовложения.Узбекистан, не будучи членом ВТО, до настоящего времени не принимал в отношении России обязательств, касающихся торговли услугами. В соответствии с принимаемыми республикой обязательствами в этой части теперь российским поставщикам услуг будет гарантирован доступ в такие сектора, как деловые, коммуникационные, строительные и сопутствующие инженерные услуги, образовательные, экологические, финансовые, оздоровительные, культурные, спортивные, транспортные услуги, а также услуги, связанные с туризмом и путешествиями. В этих секторах также запрещается применять в отношении российских поставщиков услуг меры дискриминационного характера, за исключением тех, которые прямо упомянуты в соответствующем перечне Узбекистана.Помимо этого, республика принимает обязательства по доступу на рынок и национальному режиму в отношении учреждения компаний, филиалов и представительств в секторах экономики, не связанных с услугами (промышленность, сельское хозяйство). В этих секторах она гарантирует российским инвесторам условия доступа на рынок не хуже, чем те, которые предусмотрены национальным законодательством, действующим на дату подписания Соглашения.Если с дальнейшем в национальное законодательство введут новые ограничения или запреты в отношении иностранных инвесторов, они не будут распространяться на инвесторов из России. Исключение сделано только для некоторых особо чувствительных секторов Узбекистана: атомной энергетики, добычи драгоценных металлов и камней, производства машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования. В них страна сохраняет за собой право вводить дополнительные ограничения для инвесторов государств-участников СНГ.Для справки: соглашение заключается на неопределенный срок, при этом за каждой из сторон сохраняется право выхода из него.
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узбекистан еаэс торговля услуги инвестиции
узбекистан еаэс торговля услуги инвестиции
Совфед ратифицировал соглашение СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях
Документ устанавливает предсказуемый режим торговли услугами и осуществления инвестиций между государствами-участниками ЕАЭС, Узбекистаном и Таджикистаном.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Совет Федерации Федерального собрания РФ одобрил на пленарном заседании закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций между странами СНГ, сообщает
пресс-служба Совфеда.
Документ устанавливает предсказуемый режим торговли услугами и осуществления инвестиций между государствами-участниками ЕАЭС, Узбекистаном и Таджикистаном.
"Документом регулируются вопросы трансграничной торговли услугами, учреждения и деятельности юридических лиц на территориях стран, порядка временного въезда и пребывания отдельных категорий физических лиц на территории государств – участников соглашения. В соответствии с индивидуальными перечнями, стороны договорились о предоставлении режима наибольшего благоприятствования и национального режима для поставщиков услуг. По особо чувствительным секторам экономики каждым государством устанавливаются изъятия и ограничения, которые также оговорены в приложениях к соглашению", — сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
При этом соглашение не затрагивает отношения государств-членов ЕАЭС, между которыми действуют более либеральные по сравнению с ним условия торговли услугами и инвестиционной деятельности.
Сам документ подписали в Сочи главы правительств Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в июне 2023-го.
Соглашение определяет единые правила для всех его участников, главное из них — недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг.
Кроме того, документом предусмотрен единый стандарт защиты инвесторов и их инвестиций на рынках государств-участников соглашения. Речь идет о гарантиях защиты от экспроприации, возмещении ущерба, процедуре урегулирования споров между инвестором и государством, принимающим его капиталовложения.
Узбекистан, не будучи членом ВТО, до настоящего времени не принимал в отношении России обязательств, касающихся торговли услугами. В соответствии с принимаемыми республикой обязательствами в этой части теперь российским поставщикам услуг будет гарантирован доступ в такие сектора, как деловые, коммуникационные, строительные и сопутствующие инженерные услуги, образовательные, экологические, финансовые, оздоровительные, культурные, спортивные, транспортные услуги, а также услуги, связанные с туризмом и путешествиями. В этих секторах также запрещается применять в отношении российских поставщиков услуг меры дискриминационного характера, за исключением тех, которые прямо упомянуты в соответствующем перечне Узбекистана.
Помимо этого, республика принимает обязательства по доступу на рынок и национальному режиму в отношении учреждения компаний, филиалов и представительств в секторах экономики, не связанных с услугами (промышленность, сельское хозяйство). В этих секторах она гарантирует российским инвесторам условия доступа на рынок не хуже, чем те, которые предусмотрены национальным законодательством, действующим на дату подписания Соглашения.
Если с дальнейшем в национальное законодательство введут новые ограничения или запреты в отношении иностранных инвесторов, они не будут распространяться на инвесторов из России. Исключение сделано только для некоторых особо чувствительных секторов Узбекистана: атомной энергетики, добычи драгоценных металлов и камней, производства машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования. В них страна сохраняет за собой право вводить дополнительные ограничения для инвесторов государств-участников СНГ.
Для справки: соглашение заключается на неопределенный срок, при этом за каждой из сторон сохраняется право выхода из него.