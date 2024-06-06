https://uz.sputniknews.ru/20240606/eto-bred-sobachiy-putin-o-zayavleniyax-chto-rossiya-napast-na-nato-44258710.html

Кто это придумал? Это бред собачий! – Путин о заявлениях, что Россия хочет напасть на НАТО

Кто это придумал? Это бред собачий! – Путин о заявлениях, что Россия хочет напасть на НАТО

Sputnik Узбекистан

Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, назвал "тупыми как стол" авторов заявлений о возможном нападении России на НАТО. Данное утверждение он назвал выдумкой, которая формирует из России “образ врага”.

2024-06-06T14:45+0500

2024-06-06T14:45+0500

2024-06-06T15:25+0500

россия

нато

владимир путин

международные журналисты

пмэф

сша

всу

китай

владимир зеленский

сво

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44252394_0:65:2310:1364_1920x0_80_0_0_602ba2bad0f72465b1e0687a28068769.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Кто это придумал? Владимир Путин назвал “собачьим бредом” заявления о том, что Россия якобы планирует напасть на НАТО. Такое заявление президент России сделал на полях ПМЭФ во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в которой приняли участие в том числе представители недружественных стран.Глава РФ назвал "тупыми как стол" тех, кто всерьез утверждает о возможном нападении РФ на НАТО. Он назвал это выдумкой, на которой из России формируется образ врага.По словам российского лидера, об этом заявляют те, кто хочет "одурачить" собственное население и удержать "свое собственное имперское положение и величие".Путин также подчеркнул, что у России нет имперских амбиций.Другие заявления Путина на встрече с главами информагентствПетербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия украина сша китай путин пмэф нато информагентства всу зеленский запад белый дом талибан*