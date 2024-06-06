Кто это придумал? Это бред собачий! – Путин о заявлениях, что Россия хочет напасть на НАТО
14:45 06.06.2024 (обновлено: 15:25 06.06.2024)
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Владимир Путин ответил на вопросы руководителей крупнейших международных информационных агентств, в том числе из недружественных стран, которые приняли участие в беседе с российским лидером на полях ПМЭФ.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Кто это придумал? Владимир Путин назвал “собачьим бредом” заявления о том, что Россия якобы планирует напасть на НАТО. Такое заявление президент России сделал на полях ПМЭФ во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в которой приняли участие в том числе представители недружественных стран.
Глава РФ назвал "тупыми как стол" тех, кто всерьез утверждает о возможном нападении РФ на НАТО. Он назвал это выдумкой, на которой из России формируется образ врага.
“Не надо ничего придумывать, и на этих “придумках” формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим! Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете, это бред собачий”, — заявил глава РФ.
По словам российского лидера, об этом заявляют те, кто хочет "одурачить" собственное население и удержать "свое собственное имперское положение и величие".
Путин также подчеркнул, что у России нет имперских амбиций.
Путин также подчеркнул, что у России нет имперских амбиций.
Другие заявления Путина на встрече с главами информагентств
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