https://uz.sputniknews.ru/20240606/kak-v-tashkente-otmechayut-yubiley-a-s-pushkina--video-44267539.html
Как в Ташкенте отмечают юбилей А. С. Пушкина — видео
Как в Ташкенте отмечают юбилей А. С. Пушкина — видео
Sputnik Узбекистан
Со дня рождения великого поэта Золотого века исполнилось 225 лет. 6 июня также празднуют международный День русского языка.
2024-06-06T17:05+0500
2024-06-06T17:05+0500
2024-06-06T17:19+0500
видео
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узбекистан
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александр пушкин
день рождения
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В честь знаменательной даты — 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина — в Ташкенте возложили цветы к памятнику великого поэта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В торжественной церемонии приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в РУз Ирина Старосельская, а также представители Русского культурного центра, Союза писателей Узбекистана и широкой общественности.Здесь же, на площади, носящей имя поэта состоялся концерт, посвященный его творчеству. Звучали пушкинские строки, арии из опер по его произведениям, народные ансамбли выступили с танцевальными номерами.Ирина Старосельская также поздравила с 94-м днем рождения старейшего русского поэта Узбекистана Олега Георгиевича Бордовского. Он, в свою очередь, прочитал стихотворение, которое посвятил Александру Сергеевичу Пушкину. Присутствующим напомнили о другой знаковой дате — международном Дне русского языка, который отмечают 6 июня.В своем поздравительном обращении по случаю этого дня глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что сейчас на русском языке говорят более 250 млн жителей планеты.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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ташкент пушкие юбилей международный день русского языка
ташкент пушкие юбилей международный день русского языка
Как в Ташкенте отмечают юбилей А. С. Пушкина — видео
17:05 06.06.2024 (обновлено: 17:19 06.06.2024)
Эксклюзив
Со дня рождения самого яркого представителя Золотого века русской литературы исполнилось 225 лет. Шестого июня также празднуют международный День русского языка.
В честь знаменательной даты — 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина — в Ташкенте возложили цветы к памятнику великого поэта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В торжественной церемонии приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в РУз Ирина Старосельская, а также представители Русского культурного центра, Союза писателей Узбекистана и широкой общественности.
Здесь же, на площади, носящей имя поэта состоялся концерт, посвященный его творчеству. Звучали пушкинские строки, арии из опер по его произведениям, народные ансамбли выступили с танцевальными номерами.
Ирина Старосельская также поздравила с 94-м днем рождения старейшего русского поэта Узбекистана Олега Георгиевича Бордовского. Он, в свою очередь, прочитал стихотворение, которое посвятил Александру Сергеевичу Пушкину.
Присутствующим напомнили о другой знаковой дате — международном Дне русского языка, который отмечают 6 июня.
В своем поздравительном обращении по случаю этого дня глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что сейчас на русском языке говорят более 250 млн жителей планеты.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.