https://uz.sputniknews.ru/20240606/kak-v-tashkente-otmechayut-yubiley-a-s-pushkina--video-44267539.html

Как в Ташкенте отмечают юбилей А. С. Пушкина — видео

Как в Ташкенте отмечают юбилей А. С. Пушкина — видео

Sputnik Узбекистан

Со дня рождения великого поэта Золотого века исполнилось 225 лет. 6 июня также празднуют международный День русского языка.

2024-06-06T17:05+0500

2024-06-06T17:05+0500

2024-06-06T17:19+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

ташкент

александр пушкин

день рождения

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44263797_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be8072eff10ae4d570925394288557b1.jpg

В честь знаменательной даты — 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина — в Ташкенте возложили цветы к памятнику великого поэта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В торжественной церемонии приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в РУз Ирина Старосельская, а также представители Русского культурного центра, Союза писателей Узбекистана и широкой общественности.Здесь же, на площади, носящей имя поэта состоялся концерт, посвященный его творчеству. Звучали пушкинские строки, арии из опер по его произведениям, народные ансамбли выступили с танцевальными номерами.Ирина Старосельская также поздравила с 94-м днем рождения старейшего русского поэта Узбекистана Олега Георгиевича Бордовского. Он, в свою очередь, прочитал стихотворение, которое посвятил Александру Сергеевичу Пушкину. Присутствующим напомнили о другой знаковой дате — международном Дне русского языка, который отмечают 6 июня.В своем поздравительном обращении по случаю этого дня глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что сейчас на русском языке говорят более 250 млн жителей планеты.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент пушкие юбилей международный день русского языка