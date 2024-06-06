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Почему принято решение построить малые АЭС в Узбекистане — ответ экспертов

Почему принято решение построить малые АЭС в Узбекистане — ответ экспертов

Sputnik Узбекистан

Россия построит в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ). Соответствующее Соглашение подписали в ходе госвизита Владимира Путина в республику

2024-06-06T19:20+0500

2024-06-06T19:20+0500

2024-06-06T19:20+0500

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в формате видеомоста Москва – Ташкент прошла пресс-конференция по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в РУз.На вопрос, чем обусловлено решение построить малые АЭС в Узбекистане помимо крупной, как изначально планировали, ответил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин.Заместитель председателя Ассоциации экспортеров Узбекистана Бобур Расулев отметил, что вопрос надежного электрообеспечения республики — очень важный фактор с учетом роста населения, темпов строительства жилья, создания новых предприятий, развития всех отраслей экономики и возрастающего энергопотребления.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Напомним, Россия построит в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ). Соответствующее Соглашение подписано в ходе государственного визита Владимира Путина в Узбекистан по итогам переговоров с Шавкатом Мирзиёевым.Ранее распоряжением правительства РФ госкорпорации "Росатом" было предписано подписать протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции. В соответствии с ними, стороны сотрудничают не только в строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, но и в строительстве "атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт".

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