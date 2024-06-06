https://uz.sputniknews.ru/20240606/putin-blagodarnost-uzbekistan-politika-ukraina-44247456.html
Путин: Россия благодарна Узбекистану за нейтральную и взвешенную политику по Украине
Путин: Россия благодарна Узбекистану за нейтральную и взвешенную политику по Украине
Sputnik Узбекистан
Глава РФ ответил на вопросы главредов международных информационных агентств
2024-06-06T09:32+0500
2024-06-06T09:32+0500
2024-06-06T09:59+0500
политика
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиёев
украина
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Россия благодарна президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за нейтральный и взвешенный характер политики страны относительно конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств. Российский лидер рассказал, что конфликт на Украине он обсуждал с узбекским коллегой во время визита в республику. "Президент Мирзиёев, конечно, выступает активно за мирное урегулирование украинского кризиса, неоднократно говорил об озабоченности Узбекистана в связи с тем, что происходит на Украине", — отметил Путин.
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политика, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиёев, украина
политика, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиёев, украина
Путин: Россия благодарна Узбекистану за нейтральную и взвешенную политику по Украине
09:32 06.06.2024 (обновлено: 09:59 06.06.2024)
Глава РФ ответил на вопросы главредов международных информационных агентств.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Россия благодарна президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за нейтральный и взвешенный характер политики страны относительно конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств.
"Мы благодарны президенту [Мирзиёеву] за то, что политика Узбекистана здесь (в вопросе Украины — прим. ред.) носит явно выраженный такой нейтральный характер и очень взвешенный", — сказал он.
Российский лидер рассказал, что конфликт на Украине он обсуждал с узбекским коллегой во время визита в республику.
"Президент Мирзиёев, конечно, выступает активно за мирное урегулирование украинского кризиса, неоднократно говорил об озабоченности Узбекистана в связи с тем, что происходит на Украине", — отметил Путин.