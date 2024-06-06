https://uz.sputniknews.ru/20240606/putin-blagodarnost-uzbekistan-politika-ukraina-44247456.html

Путин: Россия благодарна Узбекистану за нейтральную и взвешенную политику по Украине

Путин: Россия благодарна Узбекистану за нейтральную и взвешенную политику по Украине

Sputnik Узбекистан

Глава РФ ответил на вопросы главредов международных информационных агентств

2024-06-06T09:32+0500

2024-06-06T09:32+0500

2024-06-06T09:59+0500

политика

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиёев

украина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44246838_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_ee97c887000bf9ea1066f99c918aeff1.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Россия благодарна президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за нейтральный и взвешенный характер политики страны относительно конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств. Российский лидер рассказал, что конфликт на Украине он обсуждал с узбекским коллегой во время визита в республику. "Президент Мирзиёев, конечно, выступает активно за мирное урегулирование украинского кризиса, неоднократно говорил об озабоченности Узбекистана в связи с тем, что происходит на Украине", — отметил Путин.

россия

узбекистан

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиёев, украина