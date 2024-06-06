https://uz.sputniknews.ru/20240606/putin-rossiya-uzbekistan-afganistan-mneniye-44251649.html

Путин: И для Узбекистана, и для России очень важна стабильность в Афганистане

Путин: И для Узбекистана, и для России очень важна стабильность в Афганистане

Sputnik Узбекистан

В ходе встречи с главредами международных информационных агентств глава РФ отметил, что в этом вопросе надо исходить из реалий

2024-06-06T11:40+0500

2024-06-06T11:40+0500

2024-06-06T12:54+0500

россия

узбекистан

афганистан

отношения

владимир путин

пмэф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/16/23476907_0:138:2776:1700_1920x0_80_0_0_195eaabde8288ade8cd85d2b273f3b47.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. И для Узбекистана, и для России очень важна стабильность в Афганистане, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ-2024.Российский лидер напомнил, что проблема, с которой сталкивается Узбекистан, – это выход к мировому океану, к морям. По его словам, для ее решения существуют разные варианты, в том числе развитие логистики через территорию Афганистана: "и трубопроводного транспорта, и железнодорожного транспорта, автомобильного, это поставка энергоносителей, электроэнергии и так далее".Он добавил, что нужно обеспечивать безопасность и развивать логистику."Мы договорились, что обязательно будем вместе над этим работать, будем изучать эти возможности", — сказал глава РФ, отвечая на вопрос гендиректора УзА Абдусаида Кучимова.Напомним, что Владимир Путин провел первую с 2021 года встречу с главами мировых информагентств на полях стартовавшего накануне Петербургского международного экономического форума.В ней участвовали руководители СМИ из полутора десятков стран, включая недружественные государства.Отсутствие фиксированной повестки позволило им в свободном режиме обсудить с российским лидером самые актуальные темы внутренней и внешней политики РФ.В рамках ПМЭФ Путин пообщался с представителями мировых информационных агентств в восьмой раз.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин афганистан ситуация