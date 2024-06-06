https://uz.sputniknews.ru/20240606/putin-rossiya-uzbekistan-afganistan-mneniye-44251649.html
Путин: И для Узбекистана, и для России очень важна стабильность в Афганистане
Путин: И для Узбекистана, и для России очень важна стабильность в Афганистане
Sputnik Узбекистан
В ходе встречи с главредами международных информационных агентств глава РФ отметил, что в этом вопросе надо исходить из реалий
2024-06-06T11:40+0500
2024-06-06T11:40+0500
2024-06-06T12:54+0500
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. И для Узбекистана, и для России очень важна стабильность в Афганистане, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ-2024.Российский лидер напомнил, что проблема, с которой сталкивается Узбекистан, – это выход к мировому океану, к морям. По его словам, для ее решения существуют разные варианты, в том числе развитие логистики через территорию Афганистана: "и трубопроводного транспорта, и железнодорожного транспорта, автомобильного, это поставка энергоносителей, электроэнергии и так далее".Он добавил, что нужно обеспечивать безопасность и развивать логистику."Мы договорились, что обязательно будем вместе над этим работать, будем изучать эти возможности", — сказал глава РФ, отвечая на вопрос гендиректора УзА Абдусаида Кучимова.Напомним, что Владимир Путин провел первую с 2021 года встречу с главами мировых информагентств на полях стартовавшего накануне Петербургского международного экономического форума.В ней участвовали руководители СМИ из полутора десятков стран, включая недружественные государства.Отсутствие фиксированной повестки позволило им в свободном режиме обсудить с российским лидером самые актуальные темы внутренней и внешней политики РФ.В рамках ПМЭФ Путин пообщался с представителями мировых информационных агентств в восьмой раз.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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путин афганистан ситуация
путин афганистан ситуация
Путин: И для Узбекистана, и для России очень важна стабильность в Афганистане
11:40 06.06.2024 (обновлено: 12:54 06.06.2024)
В ходе встречи с главредами международных информационных агентств глава РФ отметил, что в вопросе Афганистана надо исходить из реалий.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. И для Узбекистана, и для России очень важна стабильность в Афганистане, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ-2024.
Российский лидер напомнил, что проблема, с которой сталкивается Узбекистан, – это выход к мировому океану, к морям. По его словам, для ее решения существуют разные варианты, в том числе развитие логистики через территорию Афганистана: "и трубопроводного транспорта, и железнодорожного транспорта, автомобильного, это поставка энергоносителей, электроэнергии и так далее".
"И, конечно, в этой связи и для Узбекистана, и для нас очень важна стабильность в Афганистане. И мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий: талибы контролируют власть в Афганистане, и, конечно, нужно добиваться того, чтобы все договоренности на уровне ООН были исполнены, в том числе, чтобы инклюзивной была власть с участием всех этнических групп Афганистана. Это тонкий, очень важный вопрос. Но надо выстраивать отношения с правительством Талибана*", — сказал Путин.
Он добавил, что нужно обеспечивать безопасность и развивать логистику.
"Мы договорились, что обязательно будем вместе над этим работать, будем изучать эти возможности", — сказал глава РФ, отвечая на вопрос гендиректора УзА Абдусаида Кучимова.
Напомним, что Владимир Путин провел первую с 2021 года встречу с главами мировых информагентств на полях стартовавшего накануне Петербургского международного экономического форума.
В ней участвовали руководители СМИ из полутора десятков стран, включая недружественные государства.
Отсутствие фиксированной повестки позволило им в свободном режиме обсудить с российским лидером самые актуальные темы внутренней и внешней политики РФ.
В рамках ПМЭФ Путин пообщался с представителями мировых информационных агентств в восьмой раз.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.