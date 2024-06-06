https://uz.sputniknews.ru/20240606/rossiya-trudovye-migranty-narusheniya-vysylka-bez-prava-vozvrascheniya-44268808.html
"Высылка без права возвращения" — проблемы миграционной политики озвучили на ПМЭФ
"Высылка без права возвращения" — проблемы миграционной политики озвучили на ПМЭФ
Sputnik Узбекистан
Губернатор Калужской области выступил с заявлением о необходимости создания единой государственной системы контроля за мигрантами в России.
2024-06-06T18:08+0500
2024-06-06T18:08+0500
2024-06-06T18:08+0500
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калужская область
мигранты
миграция
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. России необходима единая государственная межрегиональная система контроля за трудовыми мигрантами, которая поможет, в частности, фиксировать нарушения ими законодательства, и в этом случае – "высылка без права возвращения". С таким заявлением выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ, сообщает РИА Новости. По словам губернатора, это позволит избежать угроз криминального характера и отслеживать соблюдение правил миграционного законодательства страны.В Калужской области ужесточение мер в сфере оптимизации миграционной политики началось в 2022 году, после того, как губернатор Владислав Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. После этого губернатор объявил о выходе региона из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики.Ряд предложений губернатора одобрили областные депутаты. В частности, инициативы по ужесточению правил регистрации иностранцев для решения проблемы так называемых "резиновых" квартир. Одобрено также предложение разрешать внесудебное прекращение российского гражданства, полученное на основании фальшивых документов.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.
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россия калужская область миграция мигранты законодательство нарушения пмэф
россия калужская область миграция мигранты законодательство нарушения пмэф
"Высылка без права возвращения" — проблемы миграционной политики озвучили на ПМЭФ
Губернатор Калужской области выступил с заявлением о необходимости создания единой государственной системы контроля за мигрантами в России.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
России необходима единая государственная межрегиональная система контроля за трудовыми мигрантами, которая поможет, в частности, фиксировать нарушения ими законодательства, и в этом случае – "высылка без права возвращения". С таким заявлением выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ, сообщает РИА Новости
.
"Я считаю, что необходимо создание системы контроля за миграцией, трудовыми мигрантами, которые приезжают в нашу страну, единой системы, государственной системы – чтобы они не терялись между регионами", — сказал губернатор.
По словам губернатора, это позволит избежать угроз криминального характера и отслеживать соблюдение правил миграционного законодательства страны.
"Чтобы за этой внешней свободой не создавались угрозы и криминального характера, и общественного характера, нужно создавать эту единую систему, где четко отслеживать. И за нарушения правил поведения, миграционного законодательства – высылать без права возвращения", — подчеркнул губернатор.
В Калужской области ужесточение мер в сфере оптимизации миграционной политики началось в 2022 году, после того, как губернатор Владислав Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. После этого губернатор объявил о выходе региона из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики.
Ряд предложений губернатора одобрили областные депутаты. В частности, инициативы по ужесточению правил регистрации иностранцев для решения проблемы так называемых "резиновых" квартир. Одобрено также предложение разрешать внесудебное прекращение российского гражданства, полученное на основании фальшивых документов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.