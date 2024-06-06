https://uz.sputniknews.ru/20240606/rossiya-trudovye-migranty-narusheniya-vysylka-bez-prava-vozvrascheniya-44268808.html

"Высылка без права возвращения" — проблемы миграционной политики озвучили на ПМЭФ

"Высылка без права возвращения" — проблемы миграционной политики озвучили на ПМЭФ

Sputnik Узбекистан

Губернатор Калужской области выступил с заявлением о необходимости создания единой государственной системы контроля за мигрантами в России.

2024-06-06T18:08+0500

2024-06-06T18:08+0500

2024-06-06T18:08+0500

россия

калужская область

мигранты

миграция

пмэф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44268341_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eb8019dd263aa2f959f88018a9886a0c.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. России необходима единая государственная межрегиональная система контроля за трудовыми мигрантами, которая поможет, в частности, фиксировать нарушения ими законодательства, и в этом случае – "высылка без права возвращения". С таким заявлением выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ, сообщает РИА Новости. По словам губернатора, это позволит избежать угроз криминального характера и отслеживать соблюдение правил миграционного законодательства страны.В Калужской области ужесточение мер в сфере оптимизации миграционной политики началось в 2022 году, после того, как губернатор Владислав Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. После этого губернатор объявил о выходе региона из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики.Ряд предложений губернатора одобрили областные депутаты. В частности, инициативы по ужесточению правил регистрации иностранцев для решения проблемы так называемых "резиновых" квартир. Одобрено также предложение разрешать внесудебное прекращение российского гражданства, полученное на основании фальшивых документов.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

россия

калужская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия калужская область миграция мигранты законодательство нарушения пмэф