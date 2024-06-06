https://uz.sputniknews.ru/20240606/tseremoniya-otkrytiya-pmef--2024--translyatsiya-44260159.html

Церемония открытия ПМЭФ- 2024 — прямая трансляция

Церемония открытия ПМЭФ- 2024 — прямая трансляция

Sputnik Узбекистан

Петербургский международный экономический форум стартует в 27-й раз.

2024-06-06T14:56+0500

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пмэф

прямая линия

церемония

открытие

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В северной столице России проходит торжественная церемония открытия Петербургского международного экономического форума. С 1997 года масштабное событие ежегодно собирает международных экспертов, политиков и лидеров для обсуждения ключевых вопросов бизнеса и экономики. В этом году мероприятие проходит с 5 по 8 июня, его главная тема "Основа многополярности — формирование новых центров роста".В церемонии торжественного открытия участвуют губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, зампред Правительства Вьетнама Чан Лыу Куанг, первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа, глава Нового банка развития Дилма Русеф, вице-президент Республики Эль-Сальвадор Феликс Ульоа, министр промышленности и торговли Бахрейна Абдулла Адель Абдулла Фахро. Главная программа форума включает четыре тематических блока. Каждый из них отвечает основной миссии ПМЭФ-2024 по выстраиванию многополярной международной системы и поддержанию глобального баланса сил.

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