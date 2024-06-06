https://uz.sputniknews.ru/20240606/uzbekistan-kongress-deti-rak-44257294.html

Как Узбекистан намерен достичь 60% выживаемости у детей с онкозаболеваниями к 2030 году

Как Узбекистан намерен достичь 60% выживаемости у детей с онкозаболеваниями к 2030 году

Sputnik Узбекистан

В республике впервые обсуждают вопросы детской онкологии и гематологии на международном уровне

2024-06-06T12:41+0500

2024-06-06T12:41+0500

2024-06-06T12:41+0500

узбекистан

конгресс

онкология

гематология

дети

зироат мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Узбекистан намерен достичь 60% выживаемости у онкобольных детей к 2030 году в рамках реализации Глобальной инициативы ВОЗ по борьбе против детского рака. Подтверждением готовности правительства республики к выполнению данного обязательства стало обсуждение вопросов детской онкологии и гематологии на международном уровне, сообщает пресс-служба Минздрава.Первый Международный конгресс детской онкологии и гематологии "Доказательства к действию", который проходит 5-7 июня, собрал около 300 участников. В их числе — представители Всемирной организации здравоохранения, Международного общества детской онкологии, Европейской школы онкологии, ведущих зарубежных университетских клиник и медцентров, международных и национальных научных кругов и гражданского общества.Также она добавила, что нынешнее мероприятие — это призыв к действию, а также шанс объединить знания и ресурсы, чтобы дать детям право на счастливую и здоровую жизнь.Участники конгресса на пленарном заседании и 12 панельных секциях обсуждают научные достижения, передовые методы диагностики и лечения детского рака. Речь идет и о развитии международного сотрудничества, улучшении качества медицинской помощи.Ожидают, что одним из результатов мероприятия станет выпуск и распространение коллективной декларации конгресса "Стимул к действию" для обеспечения эффективного лечения детских онкологических и гематологических заболеваний.Ранее республика вошла в десятку отобранных целевых стран в рамках Глобальной инициативы ВОЗ по борьбе против детского рака. Основные задачи — улучшение доступа к современным методам диагностики, лечение и поддержка пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также повышение эффективности терапии и общего благосостояния детей.Помимо обязательств достичь 60% выживаемости у детей с раком к 2030 году, которые правительство республики взяло на себя в рамках реализации этой инициативы, в Стратегии "Узбекистан-2030" поставлена цель сократить раннюю смертность от онкозаболеваний в 2,5 раза.Кроме того, Узбекистан определен в числе первых стран для участия на Глобальной платформе по обеспечению доступа к препаратам для лечения детского рака. Она призвана обеспечить постоянный доступ к качественным лекарственным средствам для онкобольных детей и оказать им всестороннюю поддержку в этом направлении. Платформа является первым в своем роде проектом ВОЗ и Детской исследовательской больницы Сент-Джуд (США) и направлена на обеспечение маленьких пациентов безопасными, эффективными и качественными противораковыми препаратами без финансовых ограничений. Закуп медикаментов будет со стороны ЮНИСЕФ на основе технического задания ВОЗ.

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