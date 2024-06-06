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Замглавы Россотрудничества: Узбекистан — один из лидеров по числу русскоязычных школ
Замглавы Россотрудничества: Узбекистан — один из лидеров по числу русскоязычных школ
Sputnik Узбекистан
Павел Шевцов рассказал, насколько российское образование сейчас востребовано в странах Ближнего зарубежья, какие вузы и специальности абитуриенты выбирают чаще всего, а также об интересе к изучению русского языка
2024-06-06T13:45+0500
2024-06-06T13:45+0500
2024-06-06T14:39+0500
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Узбекистан — один из лидеров по числу русскоязычных школ. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов на полях ПМЭФ -2024. Каким странам Ближнего зарубежья правительство России выделяет больше всего квот на обучение в вузах, где самый большой конкурс при поступлении, в чем особенности приема молодежи из стран СНГ в вузы РФ, как технологии воздухоплавания, IT и другие передовые российские наработки мотивируют к изучению русского языка?Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik.
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русские школы российское образование вузы специальности
русские школы российское образование вузы специальности
Замглавы Россотрудничества: Узбекистан — один из лидеров по числу русскоязычных школ
13:45 06.06.2024 (обновлено: 14:39 06.06.2024)
Павел Шевцов рассказал, насколько российское образование сейчас востребовано в странах Ближнего зарубежья, какие вузы и специальности абитуриенты выбирают чаще всего, а также об интересе к изучению русского языка.
Узбекистан — один из лидеров по числу русскоязычных школ. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов на полях ПМЭФ -2024.
"Российское образование очень востребовано в странах ближнего зарубежья, растет интерес к русскому языку. Очень хорошо представлены Узбекистан, Казахстан. Растет спрос на медицинское образование, IT-специальности, сельское хозяйство", — отметил он.
Каким странам Ближнего зарубежья правительство России выделяет больше всего квот на обучение в вузах, где самый большой конкурс при поступлении, в чем особенности приема молодежи из стран СНГ в вузы РФ, как технологии воздухоплавания, IT и другие передовые российские наработки мотивируют к изучению русского языка?
Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik
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