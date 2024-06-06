https://uz.sputniknews.ru/20240606/uzbekistan-rossostrudnichestvo-vuzy-russkiy-yazyk-44259354.html

Замглавы Россотрудничества: Узбекистан — один из лидеров по числу русскоязычных школ

Замглавы Россотрудничества: Узбекистан — один из лидеров по числу русскоязычных школ

Sputnik Узбекистан

Павел Шевцов рассказал, насколько российское образование сейчас востребовано в странах Ближнего зарубежья, какие вузы и специальности абитуриенты выбирают чаще всего, а также об интересе к изучению русского языка

2024-06-06T13:45+0500

2024-06-06T13:45+0500

2024-06-06T14:39+0500

видео

россия

россотрудничество

узбекистан

русский язык

вузы

пмэф

интервью

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44256888_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad50c0fa8ab7cf64a1df74698411fc86.png

Узбекистан — один из лидеров по числу русскоязычных школ. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов на полях ПМЭФ -2024. Каким странам Ближнего зарубежья правительство России выделяет больше всего квот на обучение в вузах, где самый большой конкурс при поступлении, в чем особенности приема молодежи из стран СНГ в вузы РФ, как технологии воздухоплавания, IT и другие передовые российские наработки мотивируют к изучению русского языка?Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

русские школы российское образование вузы специальности