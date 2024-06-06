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https://uz.sputniknews.ru/20240606/uzbekistan-vnedryaet-programmnyy-byudjet-pri-podderjke-rossii--44263522.html
Узбекистан внедряет программный бюджет при поддержке России
Узбекистан внедряет программный бюджет при поддержке России
Sputnik Узбекистан
Программное бюджетирование — это процесс составления государственного бюджета с учетом специального подхода к распределению финансов исходя из политических задач, а также целей социально-экономического развития страны
2024-06-06T18:54+0500
2024-06-06T18:54+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
бюджет
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В 2023 году завершилась трехлетняя Программа двустороннего сотрудничества между министерством экономики и финансов Узбекистана и министерством финансов России. Она включала 10 направлений, касающихся в том числе совершенствования системы налогообложения, таможенного администрирования, формирования бюджетной политики с применением систем макроэкономических прогнозов, внедрения практик инициативного и программного бюджетирования и другие. Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в НИФИ Минфина РФ, который является исполнителем данной программы с российской стороны, за три года для Минэкономфина Узбекистана эксперты из РФ подготовили свыше 80 научно-методических и аналитических материалов по тематическим направлениям программы, провели 60 семинаров и более 100 рабочих встреч и совещаний.В эти дни в рамках мероприятий уже новой Программы двустороннего сотрудничества на 2024 – 2026 годы, в Минэкономфине в Ташкенте также проходят семинары и совещания с участием экспертов обоих ведомств. Среди тем — "Совершенствование бюджетного процесса Республики Узбекистан в части программно-целевых подходов к бюджетированию", "Разработка предложений по развитию социальной сферы Республики Узбекистан, направленных на повышение качества жизни населения и повышение эффективности бюджетных расходов (социальная защита, образование)", "Правовое обеспечение таможенного администрирования в Республике Узбекистан".Но самое главное, по его словам, что программный бюджет позволяет решать задачи, которые ставит высшее руководство страны. Президент определяет наиболее важные для государства приоритеты, а программный бюджет позволяет увязать выделяемые средства и получаемые результаты.По словам Леонида Богданова, российская практика показывает, что нужно сформировать определенную культуру программного бюджетирования, поскольку она непривычна для государственных служащих. Как признают эксперты, в развитии программного бюджетирования до сих пор много проблем, например, ошибки, противоречия, несогласованность или дублирование в программах разных министерств и ведомств. Между тем решение всех этих вопросов и позволяет развиваться процессу составления госбюджета.В 2025 году в Узбекистане пилотными ведомствами, где внедрят программное бюджетирование, станут министерство экономики и финансов, а также министерство сельского хозяйства."В дальнейшем, после того, как в результате проверки будут приняты бюджетные программы пилотных министерств, нам будет очень важно внедрить это и в остальные министерства. Мы намерены наладить широкое сотрудничество с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина РФ в вопросах внедрения бюджетных программ и оказания поддержки остальным министерствам", — заключил начальник отдела эффективности расходования бюджетных средств и внедрения программных методов Департамента государственного бюджета Минэкономфина Узбекистана Шерхон Сайфутдинов.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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узбекистан программное бюджетирование внедрение
узбекистан программное бюджетирование внедрение

Узбекистан внедряет программный бюджет при поддержке России

18:54 06.06.2024
© Национальный совет молодежных и детских объединений РоссииФлаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2024
© Национальный совет молодежных и детских объединений России
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Программное бюджетирование — это процесс составления государственного бюджета с учетом специального подхода к распределению финансов исходя из политических задач, а также целей социально-экономического развития страны.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В 2023 году завершилась трехлетняя Программа двустороннего сотрудничества между министерством экономики и финансов Узбекистана и министерством финансов России. Она включала 10 направлений, касающихся в том числе совершенствования системы налогообложения, таможенного администрирования, формирования бюджетной политики с применением систем макроэкономических прогнозов, внедрения практик инициативного и программного бюджетирования и другие.
Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в НИФИ Минфина РФ, который является исполнителем данной программы с российской стороны, за три года для Минэкономфина Узбекистана эксперты из РФ подготовили свыше 80 научно-методических и аналитических материалов по тематическим направлениям программы, провели 60 семинаров и более 100 рабочих встреч и совещаний.
В эти дни в рамках мероприятий уже новой Программы двустороннего сотрудничества на 2024 – 2026 годы, в Минэкономфине в Ташкенте также проходят семинары и совещания с участием экспертов обоих ведомств. Среди тем — "Совершенствование бюджетного процесса Республики Узбекистан в части программно-целевых подходов к бюджетированию", "Разработка предложений по развитию социальной сферы Республики Узбекистан, направленных на повышение качества жизни населения и повышение эффективности бюджетных расходов (социальная защита, образование)", "Правовое обеспечение таможенного администрирования в Республике Узбекистан".
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяСеминар на тему "Совершенствование бюджетного процесса Республики Узбекистан в части программно-целевых подходов к бюджетированию"
Семинар на тему Совершенствование бюджетного процесса Республики Узбекистан в части программно-целевых подходов к бюджетированию - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2024
Семинар на тему "Совершенствование бюджетного процесса Республики Узбекистан в части программно-целевых подходов к бюджетированию"
© Sputnik/Анна Желиховская
"Мы активно работаем с Узбекистаном по переходу на программный бюджет. Россия начала этот переход чуть раньше, поэтому мы с удовольствием делимся своими ошибками, а их было немало, и своими успехами. Например, сейчас в России исполнение бюджета происходит уже в электронном виде, это помогает быстро получать информацию, вносить корректировки в процесс исполнения бюджета, если что-то идет не так", — рассказал эксперт программы двустороннего сотрудничества между Минэкономфином Узбекистана и Минфином России, НИФИ Минфина РФ Леонид Богданов.
© НИФИ Минфина РФэксперт программы двустороннего сотрудничества между Минэкономфином Узбекистана и Минфином России, НИФИ Минфина России Леонид Богданов
эксперт программы двустороннего сотрудничества между Минэкономфином Узбекистана и Минфином России, НИФИ Минфина России Леонид Богданов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2024
эксперт программы двустороннего сотрудничества между Минэкономфином Узбекистана и Минфином России, НИФИ Минфина России Леонид Богданов
© НИФИ Минфина РФ
Но самое главное, по его словам, что программный бюджет позволяет решать задачи, которые ставит высшее руководство страны. Президент определяет наиболее важные для государства приоритеты, а программный бюджет позволяет увязать выделяемые средства и получаемые результаты.
"На наш взгляд, это крайне важно, поскольку данный инструмент позволяет эффективно расходовать бюджетные средства, формулировать важные для населения направления бюджетных расходов, предполагает интенсивное участие всего населения в определении приоритетов, в частности инициативного бюджетирования", — уточнил эксперт.
По словам Леонида Богданова, российская практика показывает, что нужно сформировать определенную культуру программного бюджетирования, поскольку она непривычна для государственных служащих.

"Поэтому мы видим необходимость в обучающих семинарах для сотрудников министерств, затем, возможно для парламентариев, которые обсуждают результаты программ, для Счетной палаты и других участников бюджетного процесса", — добавил он.
Как признают эксперты, в развитии программного бюджетирования до сих пор много проблем, например, ошибки, противоречия, несогласованность или дублирование в программах разных министерств и ведомств. Между тем решение всех этих вопросов и позволяет развиваться процессу составления госбюджета.
В 2025 году в Узбекистане пилотными ведомствами, где внедрят программное бюджетирование, станут министерство экономики и финансов, а также министерство сельского хозяйства.
© НИФИ Минфина РФначальник отдела эффективности расходования бюджетных средств и внедрения программных методов Департамента государственного бюджета Минэкономфина Узбекистана Шерхон Сайфутдинов
начальник отдела эффективности расходования бюджетных средств и внедрения программных методов Департамента государственного бюджета Минэкономфина Узбекистана Шерхон Сайфутдинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2024
начальник отдела эффективности расходования бюджетных средств и внедрения программных методов Департамента государственного бюджета Минэкономфина Узбекистана Шерхон Сайфутдинов
© НИФИ Минфина РФ
"В дальнейшем, после того, как в результате проверки будут приняты бюджетные программы пилотных министерств, нам будет очень важно внедрить это и в остальные министерства. Мы намерены наладить широкое сотрудничество с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина РФ в вопросах внедрения бюджетных программ и оказания поддержки остальным министерствам", — заключил начальник отдела эффективности расходования бюджетных средств и внедрения программных методов Департамента государственного бюджета Минэкономфина Узбекистана Шерхон Сайфутдинов.
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