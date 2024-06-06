https://uz.sputniknews.ru/20240606/uzbekistan-vnedryaet-programmnyy-byudjet-pri-podderjke-rossii--44263522.html

Узбекистан внедряет программный бюджет при поддержке России

Узбекистан внедряет программный бюджет при поддержке России

Sputnik Узбекистан

Программное бюджетирование — это процесс составления государственного бюджета с учетом специального подхода к распределению финансов исходя из политических задач, а также целей социально-экономического развития страны

2024-06-06T18:54+0500

2024-06-06T18:54+0500

2024-06-06T18:54+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

бюджет

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В 2023 году завершилась трехлетняя Программа двустороннего сотрудничества между министерством экономики и финансов Узбекистана и министерством финансов России. Она включала 10 направлений, касающихся в том числе совершенствования системы налогообложения, таможенного администрирования, формирования бюджетной политики с применением систем макроэкономических прогнозов, внедрения практик инициативного и программного бюджетирования и другие. Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в НИФИ Минфина РФ, который является исполнителем данной программы с российской стороны, за три года для Минэкономфина Узбекистана эксперты из РФ подготовили свыше 80 научно-методических и аналитических материалов по тематическим направлениям программы, провели 60 семинаров и более 100 рабочих встреч и совещаний.В эти дни в рамках мероприятий уже новой Программы двустороннего сотрудничества на 2024 – 2026 годы, в Минэкономфине в Ташкенте также проходят семинары и совещания с участием экспертов обоих ведомств. Среди тем — "Совершенствование бюджетного процесса Республики Узбекистан в части программно-целевых подходов к бюджетированию", "Разработка предложений по развитию социальной сферы Республики Узбекистан, направленных на повышение качества жизни населения и повышение эффективности бюджетных расходов (социальная защита, образование)", "Правовое обеспечение таможенного администрирования в Республике Узбекистан".Но самое главное, по его словам, что программный бюджет позволяет решать задачи, которые ставит высшее руководство страны. Президент определяет наиболее важные для государства приоритеты, а программный бюджет позволяет увязать выделяемые средства и получаемые результаты.По словам Леонида Богданова, российская практика показывает, что нужно сформировать определенную культуру программного бюджетирования, поскольку она непривычна для государственных служащих. Как признают эксперты, в развитии программного бюджетирования до сих пор много проблем, например, ошибки, противоречия, несогласованность или дублирование в программах разных министерств и ведомств. Между тем решение всех этих вопросов и позволяет развиваться процессу составления госбюджета.В 2025 году в Узбекистане пилотными ведомствами, где внедрят программное бюджетирование, станут министерство экономики и финансов, а также министерство сельского хозяйства."В дальнейшем, после того, как в результате проверки будут приняты бюджетные программы пилотных министерств, нам будет очень важно внедрить это и в остальные министерства. Мы намерены наладить широкое сотрудничество с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина РФ в вопросах внедрения бюджетных программ и оказания поддержки остальным министерствам", — заключил начальник отдела эффективности расходования бюджетных средств и внедрения программных методов Департамента государственного бюджета Минэкономфина Узбекистана Шерхон Сайфутдинов.

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узбекистан программное бюджетирование внедрение