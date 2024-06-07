https://uz.sputniknews.ru/20240607/eaeu-sifrovaya-sreda-potrebiteli-yurzaschita-44287752.html

ЕЭК: В приоритете ЕАЭС — юридическая защита прав потребителей в цифровой среде

ЕЭК: В приоритете ЕАЭС — юридическая защита прав потребителей в цифровой среде

Sputnik Узбекистан

95% населения стран Евразийского экономического союза приобретают товары в интернете, а 80% пользуются онлайн-услугами

2024-06-07T17:59+0500

2024-06-07T17:59+0500

2024-06-07T17:59+0500

еаэс

цифровые технологии

потребители

безопасность

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. На первый план в ЕАЭС выходит тема юридической защиты прав потребителей в современной цифровой среде, заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий в ходе дискуссии "Защита прав граждан в интернете как вопрос экономической безопасности" на ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба ЕЭК.По словам министра, 95% населения ЕАЭС покупают товары в интернете, а 80% пользуются онлайн-услугами. Однако это сопровождается ростом мошенничества, проблемами с персональными данными и качеством товаров.Поэтому Комиссия совместно со странами Союза продолжает работу над созданием комплексной правовой базы ЕАЭС для формирования безопасного цифрового пространства. Основное внимание уделяют обеспечению безопасности продукции и соблюдению требований техрегламентов, независимо от способа продажи.В этих целях, добавил Татарицкий, регулярно готовятся изменения в Договор о ЕАЭС и акты Союза, исходя из результатов их практического применения. Комиссия занимается системными вопросами, требующими углубленной проработки. Один из них – создание единых механизмов защиты интересов граждан как потребителей на цифровом пространстве.Министр по техническому регулированию ЕЭК также рассказал, что в ЕАЭС "активно используется институт "мягкого" права – рекомендации Евразийской экономической комиссии", помогающие партнерам по объединению "гармонизировать подходы к защите прав потребителей в электронной торговле".Рекомендации касаются, например, защиты персональных данных граждан при дистанционной торговле.Также Татарицкий отметил готовность Евразийской экономической комиссии стать платформой для отработки вопросов защиты прав граждан в условиях цифровой трансформации.

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