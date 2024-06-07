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Путин выступает на пленарной сессии ПМЭФ-2024 — прямая трансляция
https://uz.sputniknews.ru/20240607/konditsioner-leto-elektrichestvo-potrebleniye-44280926.html
Во сколько обойдется работа кондиционера летом
Во сколько обойдется работа кондиционера летом
Sputnik Узбекистан
В жаркое время года одним из самых востребованных бытовых приборов является кондиционер, при этом именно кондиционеры дают наибольшую нагрузку на электросети
2024-06-07T13:19+0500
2024-06-07T13:19+0500
инфографика
кондиционер
жара
лето
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Потребление электричества кондиционером зависит от правильного монтажа, температуры на улице, уровня напряжения, наличия или отсутствия инвертора и других факторов. Подробнее о том, сколько в среднем потребляет бытовой прибор — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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кондиционер летние месяцы нагрузка электросети
кондиционер летние месяцы нагрузка электросети

Во сколько обойдется работа кондиционера летом

13:19 07.06.2024
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В жаркое время года одним из самых востребованных бытовых приборов является кондиционер, при этом именно кондиционеры дают наибольшую нагрузку на электросети.
Сколько накрутит кондиционер в жаркий месяц - Sputnik Узбекистан
Сколько накрутит кондиционер в жаркий месяц - Sputnik Узбекистан
Потребление электричества кондиционером зависит от правильного монтажа, температуры на улице, уровня напряжения, наличия или отсутствия инвертора и других факторов.
Подробнее о том, сколько в среднем потребляет бытовой прибор — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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