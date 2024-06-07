https://uz.sputniknews.ru/20240607/konditsioner-leto-elektrichestvo-potrebleniye-44280926.html

Во сколько обойдется работа кондиционера летом

Во сколько обойдется работа кондиционера летом

Sputnik Узбекистан

В жаркое время года одним из самых востребованных бытовых приборов является кондиционер, при этом именно кондиционеры дают наибольшую нагрузку на электросети

2024-06-07T13:19+0500

2024-06-07T13:19+0500

2024-06-07T13:19+0500

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Потребление электричества кондиционером зависит от правильного монтажа, температуры на улице, уровня напряжения, наличия или отсутствия инвертора и других факторов. Подробнее о том, сколько в среднем потребляет бытовой прибор — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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