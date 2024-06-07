https://uz.sputniknews.ru/20240607/konditsioner-leto-elektrichestvo-potrebleniye-44280926.html
Во сколько обойдется работа кондиционера летом
Во сколько обойдется работа кондиционера летом
Sputnik Узбекистан
В жаркое время года одним из самых востребованных бытовых приборов является кондиционер, при этом именно кондиционеры дают наибольшую нагрузку на электросети
2024-06-07T13:19+0500
2024-06-07T13:19+0500
2024-06-07T13:19+0500
инфографика
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Потребление электричества кондиционером зависит от правильного монтажа, температуры на улице, уровня напряжения, наличия или отсутствия инвертора и других факторов. Подробнее о том, сколько в среднем потребляет бытовой прибор — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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кондиционер летние месяцы нагрузка электросети
кондиционер летние месяцы нагрузка электросети
Во сколько обойдется работа кондиционера летом
В жаркое время года одним из самых востребованных бытовых приборов является кондиционер, при этом именно кондиционеры дают наибольшую нагрузку на электросети.
Потребление электричества кондиционером зависит от правильного монтажа, температуры на улице, уровня напряжения, наличия или отсутствия инвертора и других факторов.
Подробнее о том, сколько в среднем потребляет бытовой прибор — в инфографике Sputnik Узбекистан.