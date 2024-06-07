https://uz.sputniknews.ru/20240607/tsentralnaya-aziya-prochnyy-mir-v-regione-44277725.html

Центральная Азия: как создать прочный мир в регионе — видеомост

Центральная Азия: как создать прочный мир в регионе — видеомост

Sputnik Узбекистан

Эксперты прогнозируют, как исторический документ, который подпишут на предстоящем августовском саммите глав государств ЦА повлияет на процессы дальнейшей интеграции и сотрудничества стран для создания прочного мира в регионе

2024-06-07T11:15+0500

2024-06-07T11:15+0500

2024-06-07T15:32+0500

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

астана

москва

бишкек

ташкент

ца

мир

регион

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Пресс-конференция в формате видеомоста Астана – Москва – Бишкек – Ташкент на тему: "Центральная Азия: как создать прочный мир в регионе" пройдет 10 июня в 11.00 по ташкентскому времени (в 09.00 по мск) в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан. В Астане 9 августа этого года состоится саммит глав государств Центральной Азии. По итогам мероприятия планируют подписать исторический документ — Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Он определяет, что стороны намерены консолидировать свои усилия в целях обеспечения прочного мира в регионе и создания благоприятных условий для устойчивого и поступательного развития государств ЦА.В июле 2022 года на четвертой консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии в Кыргызстане президенты КР Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже подписали этот договор. Ожидается, что 9 августа его подпишут также главы Таджикистана и Туркменистана.Как Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке повлияет на процессы дальнейшей интеграции и взаимодействия стран для создания прочного мира в регионе? Как его реализация отразится на купировании неоднократно возникавших ранее приграничных конфликтов? Поможет это ли он решить странам региона нарастающие проблемы в сфере энергетики и транспорта?Спикеры в Москве:Дарья Сапрынская, научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова.В Астане:В Бишкеке:В Ташкенте:

астана

москва

бишкек

ташкент

ца

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