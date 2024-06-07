https://uz.sputniknews.ru/20240607/uzbekistan-rossiya-predpriyatiye-agroxim-44284809.html

Почему фермеры республики все чаще обращаются в "Щелково агрохим Узбекистан"

Почему фермеры республики все чаще обращаются в "Щелково агрохим Узбекистан"

Sputnik Узбекистан

Всего за полгода работы в Узбекистане российское предприятие по производству химических средств защиты растений сумело не только наладить выпуск препаратов, но и провести значительную научно-исследовательскую работу.

2024-06-07T14:30+0500

2024-06-07T14:30+0500

2024-06-07T14:56+0500

узбекистан

самарканд

россия

завод

инвестиции

растения

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на заводе "Щелково агрохим Узбекистан" и узнал, чем российского инвестора привлек узбекский рынок, а также с какими трудностями сталкивается предприятие.Свой завод в Самарканде крупнейший российский производитель средств защиты растений, агрохимикатов и семян АО "Щелково агрохим" открыл в конце 2023 года. Удачно выбранной локацией стала свободная экономическая зона "Ургут" Нурабадского района.По ее словам, благодаря специфике местной почвы, выпускаемые предприятием агрохимикаты (удобрения с микроэлементами) "дают невероятный результат, который мы видим в отзывчивости растений".Все работы ведут планомерно.Российские специалисты, изучая почву республики, обратили внимание на большое количество трудноискореняемых сорняков.По ее словам, одна из причин размножения сорных растений – экономия дизельного топлива. Трактористы должны вспахивать землю на глубину 20-25 сантиметров, но из-за экономии топлива вспашка ведется на глубину 6-8 см."Можно ли убить эти сорняки безусловно, можно. Мы производим специальные препараты – гербициды", — пояснила специалист.В Узбекистане наблюдается дефицит воды, особенно в Бухарской и Хорезмской областях республики. Полив сельхозкультур в основном ведут технической водой из арыков.Следующий этап – выход на международный рынокПредприятие ставит перед собой амбициозные планы. Ежегодно оно намерено выпускать более 20 тыс. тонн средств защиты растений, преимущественно на основе жидких коллоидных и масляных формуляций.После завоевания 20-25% рынка республики, в планах экспорт продукции в другие государства ЦА, а также в страны Северной Африки и Турцию. Что касается узбекского рынка, то на сегодняшний день предприятие открыло здесь 38 магазинов, пригласило на работу 46 менеджеров по продажам.На сегодняшний день на предприятии работают свыше 100 специалистов, у большинства из них солидный опыт в данной сфере. К примеру, технический директор завода Замир Муфтахутдинов, уроженец города Навои, проработал на одном из иностранных предприятий по выпуску пестицидов порядка 40 лет. Зульфия Ирназарова из Хорезма 35 лет трудилась на биокомбинате по производству ветпрепаратов. Сейчас она возглавляет лабораторию завода, и именно от нее и ее подчиненных зависит, получит ли одобрение тот или иной препарат.Что же касается производства, то оно практически полностью автоматизировано: от залива препарата в тары до упаковки и погрузки коробок на поддон.

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