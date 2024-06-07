Почему фермеры республики все чаще обращаются в "Щелково агрохим Узбекистан"
14:30 07.06.2024 (обновлено: 14:56 07.06.2024)
© Sputnik / Малика АбайдулинаКрупнейшее предприятие российского производителя средств защиты растений, агрохимикатов и семян АО "Щелково агрохим" в Самарканде
© Sputnik / Малика Абайдулина
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Всего за полгода работы в Узбекистане российское предприятие по производству химических средств защиты растений сумело не только наладить выпуск препаратов, но и провести значительную научно-исследовательскую работу.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на заводе "Щелково агрохим Узбекистан" и узнал, чем российского инвестора привлек узбекский рынок, а также с какими трудностями сталкивается предприятие.
© Sputnik / Малика АбайдулинаКрупнейшее предприятие российского производителя средств защиты растений, агрохимикатов и семян АО "Щелково агрохим" в Самарканде
Крупнейшее предприятие российского производителя средств защиты растений, агрохимикатов и семян АО "Щелково агрохим" в Самарканде
© Sputnik / Малика Абайдулина
Свой завод в Самарканде крупнейший российский производитель средств защиты растений, агрохимикатов и семян АО "Щелково агрохим" открыл в конце 2023 года. Удачно выбранной локацией стала свободная экономическая зона "Ургут" Нурабадского района.
© Sputnik / Малика АбайдулинаКрупнейшее предприятие российского производителя средств защиты растений, агрохимикатов и семян АО "Щелково агрохим" в Самарканде
Крупнейшее предприятие российского производителя средств защиты растений, агрохимикатов и семян АО "Щелково агрохим" в Самарканде
© Sputnik / Малика Абайдулина
"Перед тем, как начать в Самарканде свое производство наши специалисты – ученые, агрономы провели огромную научно-исследовательскую работу. Лично я проехала 13 тысяч километров, объездив все регионы Узбекистана. Сельскохозяйственная сфера страны разительно отличается от российской, европейской, в связи с чем пришлось разработать для Узбекистана специальную формуляцию. В частности, препараты, которые медленнее испаряются и быстрее проникают в клетки растений, что особенно важно в жарких и засушливых условиях", — рассказала коммерческий директор ИП ООО "Щелково агрохим Узбекистан", кандидат биологических наук Ирина Калинина.
По ее словам, благодаря специфике местной почвы, выпускаемые предприятием агрохимикаты (удобрения с микроэлементами) "дают невероятный результат, который мы видим в отзывчивости растений".
"Регистрация агрохимикатов у нас имеется почти на все культуры. На сегодняшний день в ассортименте 27 пестицидов. В следующем месяце мы должны получить еще 10 агрохимикатов и 8 пестицидов. Предстоит внушительная работа. Мы знаем, что в Узбекистане имеется порядка 1 миллиона гектаров пшеницы, столько же хлопчатника, полмиллиона садов, виноградников, 100 тысяч гектаров картофеля и столько же томатов", — добавила Калинина.
Все работы ведут планомерно.
"Рада, что минувшей весной нам удалось протравить 20 процентов семян хлопчатника. В настоящее время готовимся к посеву озимой пшеницы. Для Узбекистана это чрезвычайно важная тема, поскольку в стране потребляют много хлеба", — отметила Ирина Калинина.
Российские специалисты, изучая почву республики, обратили внимание на большое количество трудноискореняемых сорняков.
"Во время поездки по Узбекистану увидели огромные площади, занятые сорняками. Здесь мы встретили четыре вида сорняка, которых нет в России. Один из них, к примеру, называется "Салом алейкум". Его уничтожают, а буквально на следующий день он вновь дает ростки. Чрезвычайную засоренность камышом заметили в Бухарской и Ташкентской областях, особенно в местах посадки риса", — рассказала Калинина.
По ее словам, одна из причин размножения сорных растений – экономия дизельного топлива. Трактористы должны вспахивать землю на глубину 20-25 сантиметров, но из-за экономии топлива вспашка ведется на глубину 6-8 см.
"Можно ли убить эти сорняки безусловно, можно. Мы производим специальные препараты – гербициды", — пояснила специалист.
В Узбекистане наблюдается дефицит воды, особенно в Бухарской и Хорезмской областях республики. Полив сельхозкультур в основном ведут технической водой из арыков.
"И в этом вопросе Россия пришла на помощь. В Узбекистан было прислано почти 5 тонн препарата для смягчения воды. Мы знаем решение этих проблем и будем помогать фермерам", — сообщила Ирина Калинина.
Следующий этап – выход на международный рынок
Предприятие ставит перед собой амбициозные планы. Ежегодно оно намерено выпускать более 20 тыс. тонн средств защиты растений, преимущественно на основе жидких коллоидных и масляных формуляций.
© Sputnik / Малика АбайдулинаКрупнейшее предприятие российского производителя средств защиты растений, агрохимикатов и семян АО "Щелково агрохим" в Самарканде
Крупнейшее предприятие российского производителя средств защиты растений, агрохимикатов и семян АО "Щелково агрохим" в Самарканде
© Sputnik / Малика Абайдулина
После завоевания 20-25% рынка республики, в планах экспорт продукции в другие государства ЦА, а также в страны Северной Африки и Турцию. Что касается узбекского рынка, то на сегодняшний день предприятие открыло здесь 38 магазинов, пригласило на работу 46 менеджеров по продажам.
"Построить завод и наладить выпуск – дело непростое, но еще труднее завоевать рынок, который буквально полон китайской и другой продукцией. Правда у нас есть одно важное преимущество – мы предоставляем фермерам гарантию, и это поверьте, дорогого стоит", — объяснила Калинина.
На сегодняшний день на предприятии работают свыше 100 специалистов, у большинства из них солидный опыт в данной сфере. К примеру, технический директор завода Замир Муфтахутдинов, уроженец города Навои, проработал на одном из иностранных предприятий по выпуску пестицидов порядка 40 лет. Зульфия Ирназарова из Хорезма 35 лет трудилась на биокомбинате по производству ветпрепаратов. Сейчас она возглавляет лабораторию завода, и именно от нее и ее подчиненных зависит, получит ли одобрение тот или иной препарат.
© Sputnik / Малика АбайдулинаКрупнейшее предприятие российского производителя средств защиты растений, агрохимикатов и семян АО "Щелково агрохим" в Самарканде
Крупнейшее предприятие российского производителя средств защиты растений, агрохимикатов и семян АО "Щелково агрохим" в Самарканде
© Sputnik / Малика Абайдулина
Что же касается производства, то оно практически полностью автоматизировано: от залива препарата в тары до упаковки и погрузки коробок на поддон.