https://uz.sputniknews.ru/20240608/chto-poluchit-ekonomika-uzbekistana-vstupleniye-eaes-ekspert-44300820.html

Что получит экономика Узбекистана от вступления в ЕАЭС — ответ эксперта

Что получит экономика Узбекистана от вступления в ЕАЭС — ответ эксперта

Sputnik Узбекистан

Узбекистан является наблюдателем Союза с 2020 года. Сегодня до 30% внешней торговли республики приходится на страны ЕАЭС, но страна не имеет возможности быть частью системы с точки зрения принятия решений.

2024-06-08T12:38+0500

2024-06-08T12:38+0500

2024-06-08T12:50+0500

узбекистан

еаэс

видео

пресс-центр

эксклюзив

мнение эксперта

пресс-конференция

еэк

модернизация

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в формате видеомоста Москва – Ташкент прошла пресс-конференция с участием эксперта, посвященная итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.По словам заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, присоединение Узбекистана к ЕАЭС позволило бы очень серьезно обновить и использовать законодательство. Кроме этого, будучи наблюдателем, у Узбекистана фактически нет права голоса внутри ЕАЭС. Несмотря на то, что до 30% внешней торговли Узбекистана приходится на страны ЕАЭС, республика не имеет возможности быть частью этой системы с точки зрения принятия решений. ЕАЭС высший совет из президентов работают по принципу консенсуса, у каждой страны по две позиции министерств в Евразийской экономической комиссии. Каждое право голоса президентов имеет значение. То есть каждый президент может не согласиться с каким-то общим решением, и оно не будет принято. Напомним, что Узбекистан стал официальным наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. Данный статус дает стране возможность участвовать в деятельности союза и наблюдать за его работой, хотя она не является полноправным членом организации.

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