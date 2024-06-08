https://uz.sputniknews.ru/20240608/chto-poluchit-ekonomika-uzbekistana-vstupleniye-eaes-ekspert-44300820.html
Что получит экономика Узбекистана от вступления в ЕАЭС — ответ эксперта
Что получит экономика Узбекистана от вступления в ЕАЭС — ответ эксперта
Sputnik Узбекистан
Узбекистан является наблюдателем Союза с 2020 года. Сегодня до 30% внешней торговли республики приходится на страны ЕАЭС, но страна не имеет возможности быть частью системы с точки зрения принятия решений.
2024-06-08T12:38+0500
2024-06-08T12:38+0500
2024-06-08T12:50+0500
узбекистан
еаэс
видео
пресс-центр
эксклюзив
мнение эксперта
пресс-конференция
еэк
модернизация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/07/44282748_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_2ada988996cca542fd2b9b1bf4339232.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в формате видеомоста Москва – Ташкент прошла пресс-конференция с участием эксперта, посвященная итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.По словам заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, присоединение Узбекистана к ЕАЭС позволило бы очень серьезно обновить и использовать законодательство. Кроме этого, будучи наблюдателем, у Узбекистана фактически нет права голоса внутри ЕАЭС. Несмотря на то, что до 30% внешней торговли Узбекистана приходится на страны ЕАЭС, республика не имеет возможности быть частью этой системы с точки зрения принятия решений. ЕАЭС высший совет из президентов работают по принципу консенсуса, у каждой страны по две позиции министерств в Евразийской экономической комиссии. Каждое право голоса президентов имеет значение. То есть каждый президент может не согласиться с каким-то общим решением, и оно не будет принято. Напомним, что Узбекистан стал официальным наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. Данный статус дает стране возможность участвовать в деятельности союза и наблюдать за его работой, хотя она не является полноправным членом организации.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/07/44282748_219:0:1659:1080_1920x0_80_0_0_780b75e8a456a3278d7fa21c7ff896d4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан еаэс экономика эксперт пресс-центр законодательство
узбекистан еаэс экономика эксперт пресс-центр законодательство
Что получит экономика Узбекистана от вступления в ЕАЭС — ответ эксперта
12:38 08.06.2024 (обновлено: 12:50 08.06.2024)
Эксклюзив
Узбекистан является наблюдателем Союза с 2020 года. До 30% внешней торговли республики приходится на страны ЕАЭС, но страна не имеет возможности быть частью системы с точки зрения принятия решений.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан
в формате видеомоста Москва – Ташкент прошла пресс-конференция с участием эксперта, посвященная итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.
По словам заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, присоединение Узбекистана к ЕАЭС позволило бы очень серьезно обновить и использовать законодательство.
Кроме этого, будучи наблюдателем, у Узбекистана фактически нет права голоса внутри ЕАЭС. Несмотря на то, что до 30% внешней торговли Узбекистана приходится на страны ЕАЭС, республика не имеет возможности быть частью этой системы с точки зрения принятия решений.
"Он как бы внешний игрок, у которого есть зона свободной торговли, есть интересы и взаимодействия с партнерами, но при этом нет какого-то серьезного права голоса на принятие решений", — сказал эксперт.
ЕАЭС высший совет из президентов работают по принципу консенсуса, у каждой страны по две позиции министерств в Евразийской экономической комиссии. Каждое право голоса президентов имеет значение. То есть каждый президент может не согласиться с каким-то общим решением, и оно не будет принято.
"На мой взгляд, несколько плюсов здесь это, во-первых, модернизация законодательства, создание единого с соседями унификационного пространства. Ну, элемент, например, миграционный, он тоже имеет значение, миллион мигрантов и для граждан, и не граждан ЕАЭС существуют очень серьезные различия", — добавил он.
Напомним, что Узбекистан стал официальным наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. Данный статус дает стране возможность участвовать в деятельности союза и наблюдать за его работой, хотя она не является полноправным членом организации.