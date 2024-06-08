https://uz.sputniknews.ru/20240608/gnk-sistema-markirovki-v-uzbekistane-kontroliruet-oborot-5-mlrd-tovarov-44301190.html

Узбекистан изучает опыт России по контролю продаж товаров с цифровой маркировкой

Узбекистан изучает опыт России по контролю продаж товаров с цифровой маркировкой

Sputnik Узбекистан

На сегодняшний день в Узбекистане с помощью системы "ASLBELGISI" маркируется шесть видов товарных категорий. Это позволяет бороться с контрафактом, контролировать соответствие произведенной продукции госстандартам, и увеличивать объем поступлений в Госбюджет.

2024-06-08T14:11+0500

2024-06-08T14:11+0500

2024-06-08T14:34+0500

узбекистан

россия

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маркировка

товар

импорт

сертификация

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Узбекистане цифровая маркировка внедряется с 2019 года. Налоговый комитет (ГНК) при Кабмине республики на основании договора государственно-частного партнерства совместно с ООО "CRPT TURON" успешно запустили национальную систему цифровой маркировки "Asl Belgisi". Об этом рассказал руководитель проектного офиса по маркировке ГНК Ахмадбек Файзиев на Петербургском международном экономическом форуме.По словам эксперта, система маркировки в Узбекистане позволяет проследить 5 млрд товаров в обороте с кодами маркировки. На сегодняшний день в стране маркируется 6 товарных категорий — табачная, алкогольная, пивная, продукция, бытовая техника, лекарственные препараты, а также вода и прохладительные напитки.Благодаря интеграции системы "ASLBELGISI" с базой данных налоговых и таможенных органов, с реестром ИКПУ, электронных счетов-фактур и чеков онлайн контрольно-кассовой техникой, в стране внедрена система прослеживаемости товаров, которая позволяет в режиме онлайн наблюдать цепочку движения товара с момента производства, либо импорта до конечного потребителя.Он рассказал, в чем заключается суть и польза от внедрения системы маркировки. По словам специалиста, система позволяет государству более эффективно бороться с производством и оборотом контрабандной и контрафактной продукции.Также появляется возможность вести эффективный учет произведенной и импортированной продукции, анализировать динамику востребованности товаров среди населения, спрос и предложение, более качественно прогнозировать их потребление.Кроме того, контролировать соответствие произведенной и импортированной продукции госстандартам и проводить сертификацию данной продукции.И главное, за счет уменьшения теневого рынка становится возможным увеличить объем поступлений налогов и других обязательных платежей в Госбюджет.Файзиев также подчеркнул, что в правительстве республики внедрение системы цифровой маркировки находится на отдельном контроле. Вышедшие нормативные документы позволяют ускорить внедрение системы, предоставляют полномочия и возможности по усилению контроля, предоставляют льготы и преференции для бизнеса.Он подчеркнул, что основная задача и функция системы — это, в первую очередь, инструмент по обелению рынка. Система позволяет выявить недобросовестных участников рынка, которые нарушают основные законы конкуренции, реализуют некачественную продукцию населению.Файзиев рассказал, что в настоящее время Узбекистан изучает опыт России по контролю продаж товаров с цифровой маркировкой.XXVII Петербургский международный экономический форум. Тема ПМЭФ в этом году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".

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