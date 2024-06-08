https://uz.sputniknews.ru/20240608/gnk-sistema-markirovki-v-uzbekistane-kontroliruet-oborot-5-mlrd-tovarov-44301190.html
Узбекистан изучает опыт России по контролю продаж товаров с цифровой маркировкой
Узбекистан изучает опыт России по контролю продаж товаров с цифровой маркировкой
Sputnik Узбекистан
На сегодняшний день в Узбекистане с помощью системы "ASLBELGISI" маркируется шесть видов товарных категорий. Это позволяет бороться с контрафактом, контролировать соответствие произведенной продукции госстандартам, и увеличивать объем поступлений в Госбюджет.
2024-06-08T14:11+0500
2024-06-08T14:11+0500
2024-06-08T14:34+0500
узбекистан
россия
пмэф
маркировка
товар
импорт
сертификация
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Узбекистане цифровая маркировка внедряется с 2019 года. Налоговый комитет (ГНК) при Кабмине республики на основании договора государственно-частного партнерства совместно с ООО "CRPT TURON" успешно запустили национальную систему цифровой маркировки "Asl Belgisi". Об этом рассказал руководитель проектного офиса по маркировке ГНК Ахмадбек Файзиев на Петербургском международном экономическом форуме.По словам эксперта, система маркировки в Узбекистане позволяет проследить 5 млрд товаров в обороте с кодами маркировки. На сегодняшний день в стране маркируется 6 товарных категорий — табачная, алкогольная, пивная, продукция, бытовая техника, лекарственные препараты, а также вода и прохладительные напитки.Благодаря интеграции системы "ASLBELGISI" с базой данных налоговых и таможенных органов, с реестром ИКПУ, электронных счетов-фактур и чеков онлайн контрольно-кассовой техникой, в стране внедрена система прослеживаемости товаров, которая позволяет в режиме онлайн наблюдать цепочку движения товара с момента производства, либо импорта до конечного потребителя.Он рассказал, в чем заключается суть и польза от внедрения системы маркировки. По словам специалиста, система позволяет государству более эффективно бороться с производством и оборотом контрабандной и контрафактной продукции.Также появляется возможность вести эффективный учет произведенной и импортированной продукции, анализировать динамику востребованности товаров среди населения, спрос и предложение, более качественно прогнозировать их потребление.Кроме того, контролировать соответствие произведенной и импортированной продукции госстандартам и проводить сертификацию данной продукции.И главное, за счет уменьшения теневого рынка становится возможным увеличить объем поступлений налогов и других обязательных платежей в Госбюджет.Файзиев также подчеркнул, что в правительстве республики внедрение системы цифровой маркировки находится на отдельном контроле. Вышедшие нормативные документы позволяют ускорить внедрение системы, предоставляют полномочия и возможности по усилению контроля, предоставляют льготы и преференции для бизнеса.Он подчеркнул, что основная задача и функция системы — это, в первую очередь, инструмент по обелению рынка. Система позволяет выявить недобросовестных участников рынка, которые нарушают основные законы конкуренции, реализуют некачественную продукцию населению.Файзиев рассказал, что в настоящее время Узбекистан изучает опыт России по контролю продаж товаров с цифровой маркировкой.XXVII Петербургский международный экономический форум. Тема ПМЭФ в этом году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
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узбекистан россия маркировка продукции aslbelgisi знак
узбекистан россия маркировка продукции aslbelgisi знак
Узбекистан изучает опыт России по контролю продаж товаров с цифровой маркировкой
14:11 08.06.2024 (обновлено: 14:34 08.06.2024)
На сегодняшний день в Узбекистане с помощью системы "ASLBELGISI" маркируется шесть видов товарных категорий. Это позволяет бороться с контрафактом, контролировать соответствие произведенной продукции госстандартам, и увеличивать объем поступлений в Госбюджет.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Узбекистане цифровая маркировка внедряется с 2019 года. Налоговый комитет (ГНК) при Кабмине республики на основании договора государственно-частного партнерства совместно с ООО "CRPT TURON" успешно запустили национальную систему цифровой маркировки "Asl Belgisi". Об этом рассказал руководитель проектного офиса по маркировке ГНК Ахмадбек Файзиев на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам эксперта, система маркировки в Узбекистане позволяет проследить 5 млрд товаров в обороте с кодами маркировки. На сегодняшний день в стране маркируется 6 товарных категорий — табачная, алкогольная, пивная, продукция, бытовая техника, лекарственные препараты, а также вода и прохладительные напитки.
Благодаря интеграции системы "ASLBELGISI" с базой данных налоговых и таможенных органов, с реестром ИКПУ, электронных счетов-фактур и чеков онлайн контрольно-кассовой техникой, в стране внедрена система прослеживаемости товаров, которая позволяет в режиме онлайн наблюдать цепочку движения товара с момента производства, либо импорта до конечного потребителя.
“Сегодня к системе подключены свыше 400 производителей и 1 600 импортеров. Создана база о более 65 тысячах различных наименований товаров, 5 млрд товаров – в обороте. Кроме того, цифровая маркировка предусматривает внедрение механизмов общественного контроля. Через мобильные приложения “SOLIQ” и “ ASLBELGISI” граждане могут проверить подлинность и легальность приобретаемого товара, его “жизненный путь”, а также получить подробную информацию о товаре (наименование производителя, состав, срок годности и т.д)” – прокомментировал Файзиев на сессии, посвященной цифровой маркировке на ПМЭФ.
Он рассказал, в чем заключается суть и польза от внедрения системы маркировки.
По словам специалиста, система позволяет государству более эффективно бороться с производством и оборотом контрабандной и контрафактной продукции.
Также появляется возможность вести эффективный учет произведенной и импортированной продукции, анализировать динамику востребованности товаров среди населения, спрос и предложение, более качественно прогнозировать их потребление.
Кроме того, контролировать соответствие произведенной и импортированной продукции госстандартам и проводить сертификацию данной продукции.
И главное, за счет уменьшения теневого рынка становится возможным увеличить объем поступлений налогов и других обязательных платежей в Госбюджет.
Файзиев также подчеркнул, что в правительстве республики внедрение системы цифровой маркировки находится на отдельном контроле. Вышедшие нормативные документы позволяют ускорить внедрение системы, предоставляют полномочия и возможности по усилению контроля, предоставляют льготы и преференции для бизнеса.
“В Узбекистане активно обсуждается вопрос дальнейшего расширения системы, готовимся к пилотному проекту по маркировке медицинских изделий и растительного масла. Активно поддерживаем бизнес, позволяя в рамках одной компании пользоваться информацией о движении товаров, что является также полезным инструментом для их маркетинга. Налоговый комитет совместно с Минпромторгом и Минздравом находятся на завершающей стадии в вопросе внедрения системы признания кодов маркировки для лекарственных средств”, — отметил Файзиев.
Он подчеркнул, что основная задача и функция системы — это, в первую очередь, инструмент по обелению рынка. Система позволяет выявить недобросовестных участников рынка, которые нарушают основные законы конкуренции, реализуют некачественную продукцию населению.
“Система маркировки уже позволяет нам разделить рынок на легальный и незаконный сегменты. Мы видим значительные объемы по импорту (увеличение импорта табака в 6 раз), и по местному производству (рост объемов реализации лекарств в 4 раза). Внедрение системы аналитики позволяет эффективно вести учет, как объемов производства, так и объемов реализации товаров. Исходя из этого мы в первую очередь выполняем свою фискальную функцию, то есть обеспечиваем дополнительные поступления в бюджет,” — прокомментировал эксперт.
Файзиев рассказал, что в настоящее время Узбекистан изучает опыт России по контролю продаж товаров с цифровой маркировкой.
“На сегодняшний день нас интересует внедренный в России механизм разрешительной продажи. Это эффективный инструмент, который позволит нам значительно улучшить показатели вывода из оборота маркированных товаров, предупредить продажу некачественной продукции или с истекшим сроком годности. Данная разрешительная система в скором времени поможет увеличить потенциал системы маркировки в Узбекистане”,– резюмировал Ахмадбек Файзиев.
XXVII Петербургский международный экономический форум. Тема ПМЭФ в этом году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".