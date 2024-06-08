https://uz.sputniknews.ru/20240608/uzbekistan-torgovye-predstavitelstva-moskva-goroda-rossii-44305411.html
Узбекистан откроет торговые представительства в Москве и других городах России – эксперт
Узбекистан откроет торговые представительства в Москве и других городах России – эксперт
Sputnik Узбекистан
Торгпредства позволят развивать более качественные торгово-экономические отношения, и на месте изучать маркетинг России, что положительно скажется на взаимной торговле.
2024-06-08T19:15+0500
2024-06-08T19:15+0500
2024-06-08T19:15+0500
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Узбекистан в скором времени планирует открыть торговые представительства в пяти крупных городах Российской Федерации — Москве, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Уфе.Об этом сообщил заместитель председателя Ассоциации экспортеров Узбекистана Бобур Расулев в ходе видеомоста в пресс-центре @SputnikUzbekistan. По мнению эксперта, торгпредства будут служить “развитию более качественных торгово-экономических отношений, а самое главное – будут на месте, а не издалека изучать маркетинг России, что несомненно положительно скажется на взаимной торговле".Расулев также рассказал о том, что Узбекистан намерен открыть около 10 торговых представительств в Китае и некоторых европейских странах.
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торгпредства экономика россия москва узбекистан санкт-петербург новосибирск казань уфа китай
торгпредства экономика россия москва узбекистан санкт-петербург новосибирск казань уфа китай
Узбекистан откроет торговые представительства в Москве и других городах России – эксперт
Эксклюзив
Торгпредства позволят развивать более качественные торгово-экономические отношения, и на месте изучать маркетинг России, что положительно скажется на взаимной торговле.
Узбекистан в скором времени планирует открыть торговые представительства в пяти крупных городах Российской Федерации — Москве, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Уфе.
Об этом сообщил заместитель председателя Ассоциации экспортеров Узбекистана Бобур Расулев в ходе видеомоста в пресс-центре @SputnikUzbekistan.
"В ближайшее время ожидается открытие торговых представительств Узбекистана в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Татарстане (Казань) и Башкортостане (Уфа), с этими регионами у Узбекистана давно налажены контакты с их торгово-промышленными палатами и развиты экономические связи", — сказал эксперт.
По мнению эксперта, торгпредства будут служить “развитию более качественных торгово-экономических отношений, а самое главное – будут на месте, а не издалека изучать маркетинг России, что несомненно положительно скажется на взаимной торговле".
Расулев также рассказал о том, что Узбекистан намерен открыть около 10 торговых представительств в Китае и некоторых европейских странах.