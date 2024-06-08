https://uz.sputniknews.ru/20240608/uzbekistan-torgovye-predstavitelstva-moskva-goroda-rossii-44305411.html

Узбекистан откроет торговые представительства в Москве и других городах России – эксперт

Узбекистан откроет торговые представительства в Москве и других городах России – эксперт

Sputnik Узбекистан

Торгпредства позволят развивать более качественные торгово-экономические отношения, и на месте изучать маркетинг России, что положительно скажется на взаимной торговле.

2024-06-08T19:15+0500

2024-06-08T19:15+0500

2024-06-08T19:15+0500

россия

узбекистан

торговое представительство

видео

пресс-центр

экономика

торговля

пресс-конференция

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Узбекистан в скором времени планирует открыть торговые представительства в пяти крупных городах Российской Федерации — Москве, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Уфе.Об этом сообщил заместитель председателя Ассоциации экспортеров Узбекистана Бобур Расулев в ходе видеомоста в пресс-центре @SputnikUzbekistan. По мнению эксперта, торгпредства будут служить “развитию более качественных торгово-экономических отношений, а самое главное – будут на месте, а не издалека изучать маркетинг России, что несомненно положительно скажется на взаимной торговле".Расулев также рассказал о том, что Узбекистан намерен открыть около 10 торговых представительств в Китае и некоторых европейских странах.

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