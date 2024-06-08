https://uz.sputniknews.ru/20240608/uzbekistan-vengriya-vzaimnyy-turizm-44303306.html

Узбекистан и Венгрия будут развивать взаимный туризм — подробности

Узбекистан и Венгрия будут развивать взаимный туризм — подробности

Sputnik Узбекистан

Сотрудничество подразумевает как организацию пресс- и инфо-туров для венгерских СМИ, блогеров и туроператоров для продвижения туриндустрии Узбекистана, так и привлечение венгерских инвестиций в развитие туристической инфраструктуры республики.

2024-06-08T17:19+0500

2024-06-08T17:19+0500

2024-06-08T17:24+0500

узбекистан

венгрия

сотрудничество

туризм

авиасообщение

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Узбекистан и Венгрия намерены совместно развивать туристическую отрасль. С этой целью делегация республики во главе с председателем Комитета по туризму Умидом Шодиевым посетила в Венгрию, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита состоялись встречи и переговоры с представителями министерств, ведомств и организаций Венгрии.Так, на встрече с госсекретарем Министерства национальной экономики Анико Тури и директором Агентства по туризму Венгрии Ласло Коннийдом обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества в области туризма.Стороны договорились об организации пресс-туров и инфо-туров для представителей крупных венгерских СМИ, блогеров и туроператоров для продвижения туриндустрии Узбекистана. Также пришли к соглашению о принятии мер по привлечению венгерских инвестиций в развитие туристической инфраструктуры, а также поддержании регулярных контактов для обсуждения реализации поставленных задач.Во время встречи в Агентстве по туризму состоялся обмен опытом по внедрению информационных технологий, разработки и использования специальных цифровых программ в сфере туризма.Была также презентована венгерская "Национальная система предоставления данных", рассчитанная на сбор, обработку и мониторинг статистической информации о направлениях туризма Венгрии. Достигнута договоренность о поддержании дальнейших контактов для обмена опытом по внедрению новых информационных технологий в туристическом секторе.Кроме того, с руководством местной авиакомпании рассмотрено открытие новых авиамаршрутов и проведение совместных рекламных кампаний по продвижению туристического потенциала Узбекистана.По словам главы департамента международных отношений Агентства по туризму Венгрии Марты Фазекаш, политические отношения между двумя странами находятся на высоком уровне. Запуск прямого авиасообщения между Ташкентом и Будапештом является тому хорошим примером.Совместно с посольством Узбекистана в Будапеште также была организована презентация туристического потенциала республики с участием крупнейших туристических ассоциаций и компаний двух стран.В рамках презентации участников ознакомили с богатым туристическим потенциалом, культурным наследием, историей, традициями и гастрономией Узбекистана.

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