Узбекистан и Венгрия будут развивать взаимный туризм — подробности
17:19 08.06.2024 (обновлено: 17:24 08.06.2024)
© ИА "Дунё"Делегация Узбекистана посетила в Венгрию.
© ИА "Дунё"
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Сотрудничество подразумевает как организацию пресс- и инфо-туров для венгерских СМИ, блогеров и туроператоров с целью продвижения туриндустрии Узбекистана, так и привлечение венгерских инвестиций в развитие туристической инфраструктуры республики.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Узбекистан и Венгрия намерены совместно развивать туристическую отрасль. С этой целью делегация республики во главе с председателем Комитета по туризму Умидом Шодиевым посетила в Венгрию, сообщает ИА "Дунё".
В ходе визита состоялись встречи и переговоры с представителями министерств, ведомств и организаций Венгрии.
Так, на встрече с госсекретарем Министерства национальной экономики Анико Тури и директором Агентства по туризму Венгрии Ласло Коннийдом обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества в области туризма.
“Дружественный характер взаимоотношений между странами во многих сферах создает благоприятную почву для расширения взаимодействия и в сфере туризма. Имеется нереализованный потенциала в плане увеличения двустороннего туристического потока”, — отметили участники встречи.
Стороны договорились об организации пресс-туров и инфо-туров для представителей крупных венгерских СМИ, блогеров и туроператоров для продвижения туриндустрии Узбекистана. Также пришли к соглашению о принятии мер по привлечению венгерских инвестиций в развитие туристической инфраструктуры, а также поддержании регулярных контактов для обсуждения реализации поставленных задач.
© ИА "Дунё"Делегация Узбекистана посетила Венгрию.
Делегация Узбекистана посетила Венгрию.
© ИА "Дунё"
Во время встречи в Агентстве по туризму состоялся обмен опытом по внедрению информационных технологий, разработки и использования специальных цифровых программ в сфере туризма.
Была также презентована венгерская "Национальная система предоставления данных", рассчитанная на сбор, обработку и мониторинг статистической информации о направлениях туризма Венгрии. Достигнута договоренность о поддержании дальнейших контактов для обмена опытом по внедрению новых информационных технологий в туристическом секторе.
Кроме того, с руководством местной авиакомпании рассмотрено открытие новых авиамаршрутов и проведение совместных рекламных кампаний по продвижению туристического потенциала Узбекистана.
“Наша компания представила полный спектр туристических программ и возможностей для венгерских граждан. Также представлена информация о предстоящем новом рейсе по направлению "Ташкент-Будапешт-Ташкент", который будет запущен 30 июня текущего года. Он будет выполняться авиакомпанией "Канот Шарк", — сказал директор узбекской туркомпании Фарход Расулев.
По словам главы департамента международных отношений Агентства по туризму Венгрии Марты Фазекаш, политические отношения между двумя странами находятся на высоком уровне. Запуск прямого авиасообщения между Ташкентом и Будапештом является тому хорошим примером.
Совместно с посольством Узбекистана в Будапеште также была организована презентация туристического потенциала республики с участием крупнейших туристических ассоциаций и компаний двух стран.
“Наша Ассоциация имеет очень много партнеров, и в нее входит в общей сложности свыше 200 туристических фирм. Большинство из них предоставляют туры в Узбекистан — отметила генсекретарь "Ассоциации венгерских туристических агентств" Сюзан Тукач.
В рамках презентации участников ознакомили с богатым туристическим потенциалом, культурным наследием, историей, традициями и гастрономией Узбекистана.