https://uz.sputniknews.ru/20240608/vozmojnosti-dlya-uzbekistana-otkryvaet-mejdunarodnyy-koridor-sever-yug-44302824.html
Какие возможности для Узбекистана открывает международный коридор "Север — Юг"
Какие возможности для Узбекистана открывает международный коридор "Север — Юг"
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост по итогам президента России Владимира Путина в Ташкент.
2024-06-08T15:26+0500
2024-06-08T15:26+0500
2024-06-08T15:33+0500
узбекистан
афганистан
пакистан
россия
транспортный коридор
логистика
море
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/07/44291965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df915fd1b56252a089462df927481ef7.jpg
Какие открывает возможности для Узбекистана международный коридор "Север — Юг"?На этот вопрос в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан ответил зампредседателя Ассоциации экспортеров Узбекистана Бобур Расулев. Эксперт рассказал, что для Узбекистана самые оптимальные логистические коридоры, проходящие по территории Афганистана и Пакистана. По ним выход к морю займет всего 8 дней. Сейчас республика усиленно работает над тем, чтобы выйти к морю через Афганистан, добавил он. Подробный ответ эксперта смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
афганистан
пакистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/07/44291965_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bc6a3a8793445cbb305268cf1063b8e4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
логистика транспортный коридор север юг россия узбекистан афганистан пакистан море
логистика транспортный коридор север юг россия узбекистан афганистан пакистан море
Какие возможности для Узбекистана открывает международный коридор "Север — Юг"
15:26 08.06.2024 (обновлено: 15:33 08.06.2024)
Эксклюзив
В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост по итогам президента России Владимира Путина в Ташкент.
Какие открывает возможности для Узбекистана международный коридор "Север — Юг"?На этот вопрос в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан ответил зампредседателя Ассоциации экспортеров Узбекистана Бобур Расулев.
"Мы находимся в середине, можно сказать, Европы, Китай, России, и многие логистические коридоры проходят через нас", — сказал эксперт.
Эксперт рассказал, что для Узбекистана самые оптимальные логистические коридоры, проходящие по территории Афганистана и Пакистана. По ним выход к морю займет всего 8 дней.
Сейчас республика усиленно работает над тем, чтобы выйти к морю через Афганистан, добавил он.
Подробный ответ эксперта смотрите в видео Sputnik Узбекистан.