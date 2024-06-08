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https://uz.sputniknews.ru/20240608/vozmojnosti-dlya-uzbekistana-otkryvaet-mejdunarodnyy-koridor-sever-yug-44302824.html
Какие возможности для Узбекистана открывает международный коридор "Север — Юг"
Какие возможности для Узбекистана открывает международный коридор "Север — Юг"
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост по итогам президента России Владимира Путина в Ташкент.
2024-06-08T15:26+0500
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афганистан
пакистан
россия
транспортный коридор
логистика
море
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Какие открывает возможности для Узбекистана международный коридор "Север — Юг"?На этот вопрос в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан ответил зампредседателя Ассоциации экспортеров Узбекистана Бобур Расулев. Эксперт рассказал, что для Узбекистана самые оптимальные логистические коридоры, проходящие по территории Афганистана и Пакистана. По ним выход к морю займет всего 8 дней. Сейчас республика усиленно работает над тем, чтобы выйти к морю через Афганистан, добавил он. Подробный ответ эксперта смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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логистика транспортный коридор север юг россия узбекистан афганистан пакистан море
логистика транспортный коридор север юг россия узбекистан афганистан пакистан море

Какие возможности для Узбекистана открывает международный коридор "Север — Юг"

15:26 08.06.2024 (обновлено: 15:33 08.06.2024)
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост по итогам президента России Владимира Путина в Ташкент.
Какие открывает возможности для Узбекистана международный коридор "Север — Юг"?На этот вопрос в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан ответил зампредседателя Ассоциации экспортеров Узбекистана Бобур Расулев.
"Мы находимся в середине, можно сказать, Европы, Китай, России, и многие логистические коридоры проходят через нас", — сказал эксперт.
Эксперт рассказал, что для Узбекистана самые оптимальные логистические коридоры, проходящие по территории Афганистана и Пакистана. По ним выход к морю займет всего 8 дней.
Сейчас республика усиленно работает над тем, чтобы выйти к морю через Афганистан, добавил он.
Подробный ответ эксперта смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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