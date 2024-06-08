https://uz.sputniknews.ru/20240608/vozmojnosti-dlya-uzbekistana-otkryvaet-mejdunarodnyy-koridor-sever-yug-44302824.html

Какие возможности для Узбекистана открывает международный коридор "Север — Юг"

Какие возможности для Узбекистана открывает международный коридор "Север — Юг"

Sputnik Узбекистан

В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост по итогам президента России Владимира Путина в Ташкент.

2024-06-08T15:26+0500

2024-06-08T15:26+0500

2024-06-08T15:33+0500

узбекистан

афганистан

пакистан

россия

транспортный коридор

логистика

море

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Какие открывает возможности для Узбекистана международный коридор "Север — Юг"?На этот вопрос в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан ответил зампредседателя Ассоциации экспортеров Узбекистана Бобур Расулев. Эксперт рассказал, что для Узбекистана самые оптимальные логистические коридоры, проходящие по территории Афганистана и Пакистана. По ним выход к морю займет всего 8 дней. Сейчас республика усиленно работает над тем, чтобы выйти к морю через Афганистан, добавил он. Подробный ответ эксперта смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

афганистан

пакистан

россия

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