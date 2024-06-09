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https://uz.sputniknews.ru/20240609/initsiativa-uzbekistan-kitay-den-dialog-sivilizatsiya-oon-44311999.html
Инициативу РУз и КНР об учреждении дня диалога между цивилизациями одобрили в ООН
Инициативу РУз и КНР об учреждении дня диалога между цивилизациями одобрили в ООН
Sputnik Узбекистан
Соавторами соответствующей резолюции выступили более 80 стран-членов, в том числе все государства Центральной Азии, Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Бахрейн, Венгрия, Египет, Индонезия, Иран, Катар, Кувейт и другие
2024-06-09T16:18+0500
2024-06-09T16:18+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Генеральная ассамблея единогласно одобрила резолюцию под названием "Международный день диалога между цивилизациями", разработанную Китаем и Узбекистаном, сообщает МИД РУз.Резолюция постановляет объявить 10 июня Международным днем диалога между цивилизациями в целях повышения осведомленности о ценности разнообразия цивилизаций и содействия диалогу, взаимному уважению и глобальной солидарности.В документе положительно отмечается вносимый всеми культурами и цивилизациями вклад в обогащение человечества, признается важное значение религиозного и культурного разнообразия в мире. Поощряется терпимость, уважение, диалог и сотрудничество между различными культурами и цивилизациями.
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инициатива узбекистан кнр учреждение день диалог цивилизации оон соавторы резолюция страны государства центральная азия россия армения азербайджан беларусь бахрейн венгрия египет индонезия иран катар кувейт
инициатива узбекистан кнр учреждение день диалог цивилизации оон соавторы резолюция страны государства центральная азия россия армения азербайджан беларусь бахрейн венгрия египет индонезия иран катар кувейт

Инициативу РУз и КНР об учреждении дня диалога между цивилизациями одобрили в ООН

16:18 09.06.2024
© Foto : Patrick GrubanЗал Генеральной Ассамблеи ООН
Зал Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2024
© Foto : Patrick Gruban
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Соавторами соответствующей резолюции выступили более 80 стран-членов, в том числе все государства Центральной Азии, Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Бахрейн, Венгрия, Египет, Индонезия, Иран, Катар, Кувейт и другие.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Генеральная ассамблея единогласно одобрила резолюцию под названием "Международный день диалога между цивилизациями", разработанную Китаем и Узбекистаном, сообщает МИД РУз.
"В документе концептуально отражены видения руководства Узбекистана, озвученные на 78-ой сессии Генассамблеи ООН (2023 г.) и Самаркандском саммите ШОС (2022 г.) о необходимости продвижения духа солидарности во имя общей безопасности и процветания, стремления к конструктивному сотрудничеству, а также мобилизации усилий международного сообщества для достижения мира и устойчивого процветания", — говорится в сообщении.
Резолюция постановляет объявить 10 июня Международным днем диалога между цивилизациями в целях повышения осведомленности о ценности разнообразия цивилизаций и содействия диалогу, взаимному уважению и глобальной солидарности.
В документе положительно отмечается вносимый всеми культурами и цивилизациями вклад в обогащение человечества, признается важное значение религиозного и культурного разнообразия в мире. Поощряется терпимость, уважение, диалог и сотрудничество между различными культурами и цивилизациями.
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