https://uz.sputniknews.ru/20240609/initsiativa-uzbekistan-kitay-den-dialog-sivilizatsiya-oon-44311999.html

Инициативу РУз и КНР об учреждении дня диалога между цивилизациями одобрили в ООН

Инициативу РУз и КНР об учреждении дня диалога между цивилизациями одобрили в ООН

Sputnik Узбекистан

Соавторами соответствующей резолюции выступили более 80 стран-членов, в том числе все государства Центральной Азии, Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Бахрейн, Венгрия, Египет, Индонезия, Иран, Катар, Кувейт и другие

2024-06-09T16:18+0500

2024-06-09T16:18+0500

2024-06-09T16:18+0500

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резолюция

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культура

россия

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Генеральная ассамблея единогласно одобрила резолюцию под названием "Международный день диалога между цивилизациями", разработанную Китаем и Узбекистаном, сообщает МИД РУз.Резолюция постановляет объявить 10 июня Международным днем диалога между цивилизациями в целях повышения осведомленности о ценности разнообразия цивилизаций и содействия диалогу, взаимному уважению и глобальной солидарности.В документе положительно отмечается вносимый всеми культурами и цивилизациями вклад в обогащение человечества, признается важное значение религиозного и культурного разнообразия в мире. Поощряется терпимость, уважение, диалог и сотрудничество между различными культурами и цивилизациями.

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