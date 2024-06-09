https://uz.sputniknews.ru/20240609/perspektiva-ekspert-perexod-raschet-natsvalyuta-rossiya-uzbekistan-44308468.html

Очень перспективно — эксперт о переходе на расчеты в нацвалютах между РФ и РУз

Очень перспективно — эксперт о переходе на расчеты в нацвалютах между РФ и РУз

Sputnik Узбекистан

О том, какие перспективы перехода на нацвалюты во взаимной торговле в ближайшем будущем между двумя странами, рассказал зампредседателя Ассоциации экспортеров РУз Бобур Расулев

2024-06-09T18:01+0500

2024-06-09T18:01+0500

2024-06-09T18:01+0500

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торговля

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Видеомост Ташкент – Москва с участием эксперта, посвященный итогам государственного визита Владимира Путина в Узбекистан, прошел в пресс-центре Sputnik. Подробности — в нашем видео.

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