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https://uz.sputniknews.ru/20240609/perspektiva-ekspert-perexod-raschet-natsvalyuta-rossiya-uzbekistan-44308468.html
Очень перспективно — эксперт о переходе на расчеты в нацвалютах между РФ и РУз
Очень перспективно — эксперт о переходе на расчеты в нацвалютах между РФ и РУз
Sputnik Узбекистан
О том, какие перспективы перехода на нацвалюты во взаимной торговле в ближайшем будущем между двумя странами, рассказал зампредседателя Ассоциации экспортеров РУз Бобур Расулев
2024-06-09T18:01+0500
2024-06-09T18:01+0500
пресс-центр
узбекистан
россия
валюта
экономика
торговля
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Видеомост Ташкент – Москва с участием эксперта, посвященный итогам государственного визита Владимира Путина в Узбекистан, прошел в пресс-центре Sputnik. Подробности — в нашем видео.
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перспектива переход расчет нацвалюта россия узбекистан торговля страны зампредседателя ассоциация экспортеров бобур расулев
перспектива переход расчет нацвалюта россия узбекистан торговля страны зампредседателя ассоциация экспортеров бобур расулев

Очень перспективно — эксперт о переходе на расчеты в нацвалютах между РФ и РУз

18:01 09.06.2024
© Sputnik
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О том, какие перспективы перехода на нацвалюты во взаимной торговле в ближайшем будущем между двумя странами, рассказал зампредседателя Ассоциации экспортеров РУз Бобур Расулев.

"Это огромные средства, это уже в три раза больше мы будем торговать именно в национальных валютах. Это будет служить укреплению нашей валюты и валюты России", — пояснил Бобур Расулев.

Видеомост Ташкент – Москва с участием эксперта, посвященный итогам государственного визита Владимира Путина в Узбекистан, прошел в пресс-центре Sputnik.

"В планах намечено освоение инвестиций, в цифрах если назвать, $45 млрд в Узбекистане. И, естественно, там нужны будут средства, сырье, взаимоотношения с Россией будут осуществляться в национальной валюте — либо в сумах, либо в рублях. И, думаю, что это послужит опять-таки поднятию экономики нашей страны и укреплению экономики России", — заключил он.

Подробности — в нашем видео.
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