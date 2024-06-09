Очень перспективно — эксперт о переходе на расчеты в нацвалютах между РФ и РУз
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О том, какие перспективы перехода на нацвалюты во взаимной торговле в ближайшем будущем между двумя странами, рассказал зампредседателя Ассоциации экспортеров РУз Бобур Расулев.
"Это огромные средства, это уже в три раза больше мы будем торговать именно в национальных валютах. Это будет служить укреплению нашей валюты и валюты России", — пояснил Бобур Расулев.
Видеомост Ташкент – Москва с участием эксперта, посвященный итогам государственного визита Владимира Путина в Узбекистан, прошел в пресс-центре Sputnik.
"В планах намечено освоение инвестиций, в цифрах если назвать, $45 млрд в Узбекистане. И, естественно, там нужны будут средства, сырье, взаимоотношения с Россией будут осуществляться в национальной валюте — либо в сумах, либо в рублях. И, думаю, что это послужит опять-таки поднятию экономики нашей страны и укреплению экономики России", — заключил он.
Подробности — в нашем видео.