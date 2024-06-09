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https://uz.sputniknews.ru/20240609/putin-uzbekistantsy-usloviya-trud-rasulev-44307042.html
Путин сказал, что узбекистанцам создадут хорошие условия для труда — Расулев
Путин сказал, что узбекистанцам создадут хорошие условия для труда — Расулев
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik в ходе видеомоста обсудили итоги государственного визита Владимира Путина в Узбекистан
2024-06-09T15:42+0500
2024-06-09T15:42+0500
пресс-центр
узбекистан
россия
трудовые мигранты
условия работы
владимир путин
государственный визит
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Как рассказал зампредседателя Ассоциации экспортеров РУз Бобур Расулев, на данный момент в России проживают около 1 млн узбекистанцев. Президент РФ Владимир Путин отметил, что им создадут хорошие условия для труда. Подробнее — в нашем видео.
узбекистан
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узбекистанцы создание условия труд видеомост ташкент москва участие эксперт итоги государственный визит владимир путин узбекистан пресс центр sputnik
узбекистанцы создание условия труд видеомост ташкент москва участие эксперт итоги государственный визит владимир путин узбекистан пресс центр sputnik

Путин сказал, что узбекистанцам создадут хорошие условия для труда — Расулев

15:42 09.06.2024
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Видеомост Ташкент – Москва с участием эксперта, посвященный итогам государственного визита Владимира Путина в Узбекистан, прошел в пресс-центре Sputnik.
Как рассказал зампредседателя Ассоциации экспортеров РУз Бобур Расулев, на данный момент в России проживают около 1 млн узбекистанцев. Президент РФ Владимир Путин отметил, что им создадут хорошие условия для труда.
"Когда глава государства говорит такие серьезные вещи, месседж, можно сказать, это будет служить как бы гарантией того, что наши уважаемые трудовые мигранты будут там жить достойно и к ним будут относиться уважительно", — сказал эксперт.
Подробнее — в нашем видео.
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