https://uz.sputniknews.ru/20240609/saudovskaya-araviya-dni-kultury-uzbekistan-44308296.html
В Саудовской Аравии проведут Дни культуры Узбекистана
В Саудовской Аравии проведут Дни культуры Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Мероприятие планируют организовать в Эр-Рияде и Джидде
2024-06-09T12:10+0500
2024-06-09T12:10+0500
2024-06-09T12:10+0500
узбекистан
саудовская аравия
сотрудничество
культура
узбекская культура
джидда
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. О проведении Дней узбекской культуры в Эр-Рияде и Джидде шла речь в ходе встречи посла РУз Нодиржона Тургунова с заместителем министра культуры Саудовской Аравии по международным связям Фахдом Аль-Кананом, сообщает ИА "Дунё".Переговоры о проведении этого мероприятия начались с узбекской стороной в этом году.В ходе беседы Фахд Аль-Канан отметил, что сотрудничество между Саудовской Аравией и Узбекистаном стремительно растет на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что эти усилия сопровождаются поддержкой народов двух братских стран и являются результатом политической воли лидеров обоих государств.Особо отметили активное участие делегации Узбекистана в Международной биеннале ислама, которая проводится раз в два года. Фахд Аль-Канан предложил развивать участие представителей Министерства культуры, Фонда развития культуры и искусства и Управления мусульман Узбекистана в этом мероприятии. Его планируют провести в Саудовской Аравии в январе 2025 года.
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саудовская аравия проведение дни культуры узбекистан мероприятие организация эр-рияд джидда
саудовская аравия проведение дни культуры узбекистан мероприятие организация эр-рияд джидда
В Саудовской Аравии проведут Дни культуры Узбекистана
Мероприятие планируют организовать в двух городах — Эр-Рияде и Джидде.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
О проведении Дней узбекской культуры в Эр-Рияде и Джидде шла речь в ходе встречи посла РУз Нодиржона Тургунова с заместителем министра культуры Саудовской Аравии по международным связям Фахдом Аль-Кананом, сообщает ИА "Дунё"
.
Переговоры о проведении этого мероприятия начались с узбекской стороной в этом году.
В ходе беседы Фахд Аль-Канан отметил, что сотрудничество между Саудовской Аравией и Узбекистаном стремительно растет на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что эти усилия сопровождаются поддержкой народов двух братских стран и являются результатом политической воли лидеров обоих государств.
Особо отметили активное участие делегации Узбекистана в Международной биеннале ислама, которая проводится раз в два года. Фахд Аль-Канан предложил развивать участие представителей Министерства культуры, Фонда развития культуры и искусства и Управления мусульман Узбекистана в этом мероприятии.
Его планируют провести в Саудовской Аравии в январе 2025 года.