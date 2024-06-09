https://uz.sputniknews.ru/20240609/saudovskaya-araviya-dni-kultury-uzbekistan-44308296.html

В Саудовской Аравии проведут Дни культуры Узбекистана

В Саудовской Аравии проведут Дни культуры Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Мероприятие планируют организовать в Эр-Рияде и Джидде

2024-06-09T12:10+0500

2024-06-09T12:10+0500

2024-06-09T12:10+0500

узбекистан

саудовская аравия

сотрудничество

культура

узбекская культура

джидда

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/0d/42469803_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_2cea77280bf5903ecdf1e867cada9cd4.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. О проведении Дней узбекской культуры в Эр-Рияде и Джидде шла речь в ходе встречи посла РУз Нодиржона Тургунова с заместителем министра культуры Саудовской Аравии по международным связям Фахдом Аль-Кананом, сообщает ИА "Дунё".Переговоры о проведении этого мероприятия начались с узбекской стороной в этом году.В ходе беседы Фахд Аль-Канан отметил, что сотрудничество между Саудовской Аравией и Узбекистаном стремительно растет на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что эти усилия сопровождаются поддержкой народов двух братских стран и являются результатом политической воли лидеров обоих государств.Особо отметили активное участие делегации Узбекистана в Международной биеннале ислама, которая проводится раз в два года. Фахд Аль-Канан предложил развивать участие представителей Министерства культуры, Фонда развития культуры и искусства и Управления мусульман Узбекистана в этом мероприятии. Его планируют провести в Саудовской Аравии в январе 2025 года.

узбекистан

саудовская аравия

джидда

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

саудовская аравия проведение дни культуры узбекистан мероприятие организация эр-рияд джидда