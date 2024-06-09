https://uz.sputniknews.ru/20240609/sifrovizatsiya-gosuslugi-gorod-osh-andijan-rasshireniye-vzaimodeystviye-44306196.html
Цифровизация и госуслуги: города Ош и Андижан расширяют взаимодействие
Цифровизация и госуслуги: города Ош и Андижан расширяют взаимодействие
Sputnik Узбекистан
Планируется реализация ряда проектов в таких направлениях как государственные услуги, туризм и отдых
2024-06-09T10:04+0500
2024-06-09T10:04+0500
2024-06-09T10:04+0500
узбекистан
кыргызстан
ош
андижан
сотрудничество
цифровизация
туризм
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Вопросы сотрудничества между городами Ош и Андижан обсудили в ходе встречи генеральный консул Узбекистана Зафар Ахмедов и первый заместитель мэра кыргызского города Ош Марс Исаев, сообщает ИА "Дунё".Стороны отметили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и совместной проработке ряда проектов в цифровизации, оказании государственных услуг, туризме и отдыхе.В переговорах также приняли участие руководитель аппарата управления мэрии Азат Кубатбек, начальник управления инвестиций, внешних связей и анализа Мирлан Исраилов, сотрудница представительства Министерства иностранных дел Кыргызстана в южных регионах Венера Сайфутдинова.По итогам встречи договорились об организации визита в Узбекистан делегации мэрии города Ош, создании механизма обмена статистической информацией между регионами.
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город ош андижан расширение взаимодействие планирование реализация ряд проект направления государство услуги туризм отдых
город ош андижан расширение взаимодействие планирование реализация ряд проект направления государство услуги туризм отдых
Цифровизация и госуслуги: города Ош и Андижан расширяют взаимодействие
Планируется реализация ряда проектов в таких направлениях как государственные услуги, туризм и отдых.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Вопросы сотрудничества между городами Ош и Андижан обсудили в ходе встречи генеральный консул Узбекистана Зафар Ахмедов и первый заместитель мэра кыргызского города Ош Марс Исаев, сообщает ИА "Дунё"
.
Стороны отметили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и совместной проработке ряда проектов в цифровизации, оказании государственных услуг, туризме и отдыхе.
В переговорах также приняли участие руководитель аппарата управления мэрии Азат Кубатбек, начальник управления инвестиций, внешних связей и анализа Мирлан Исраилов, сотрудница представительства Министерства иностранных дел Кыргызстана в южных регионах Венера Сайфутдинова.
По итогам встречи договорились об организации визита в Узбекистан делегации мэрии города Ош, создании механизма обмена статистической информацией между регионами.