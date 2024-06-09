Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240609/uzbekistan-sozdaniye-mejdunarodnyy-akademiya-kinematograf-44309123.html
В Узбекистане создадут Международную академию кинематографии
В Узбекистане создадут Международную академию кинематографии
Sputnik Узбекистан
Ее организация планируется с 2024/2025 учебного года в форме высшего образовательного учреждения
2024-06-09T13:26+0500
2024-06-09T13:26+0500
узбекистан
кинематограф
постановление
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/13/22265496_468:405:2652:1634_1920x0_80_0_0_25b6f0aa23ead40410486d3bbd70ab86.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Узбекистане планируют создать Международную академию кинематографии — эту и другие меры, направленные на дальнейшее развитие сферы и создание цикла фильмов, посвященных истории страны, предусматривает постановление президента РУз.Документ также определяет Программу создания фильмов цикла "Живая история" в 2024–2027 годах, в соответствии с которой поставлены задачи:Кроме того, будут созданы: Агентству кинематографии разрешено создавать фильмы в рамках Программы "Живая история" в сотрудничестве с узбекскими и зарубежными кинокомпаниями.Для развития в стране сети кинотеатров субъектам предпринимательства на основе государственно-част­ного партнерства (ГЧП) безвозмездно выделяются земли несельскохозяйственного назначения для возведения в каждом районе (городе) кинотеатров и торгово-развлекательных комплексов, в составе которых имеется не менее двух кинозалов вместимостью не менее 300 человек.Дом кино переименовали во Дворец национального киноискусства Узбекистана. Он станет творческим центром для популяризации национальных и ретрофильмов, проведения вечеров и встреч представителей киноискусства.При Центре развития национальной кинематографии Узбекистана появится школа по подготовке и переподготовке специалистов со средним специальным образованием для сферы кинематографии (киношкола).
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/13/22265496_470:250:2396:1694_1920x0_80_0_0_cb89842072ff7b80303fc37875a918e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан создание международная академия кинематограф организация учебный год форма высшее образовательное учреждение
узбекистан создание международная академия кинематограф организация учебный год форма высшее образовательное учреждение

В Узбекистане создадут Международную академию кинематографии

13:26 09.06.2024
© Fotolia / FabioderbyКинопленка и кинохлопушка. Иллюстративное фото
Кинопленка и кинохлопушка. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2024
© Fotolia / Fabioderby
Подписаться
Ее организация планируется с 2024/2025 учебного года в форме высшего образовательного учреждения.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Узбекистане планируют создать Международную академию кинематографии — эту и другие меры, направленные на дальнейшее развитие сферы и создание цикла фильмов, посвященных истории страны, предусматривает постановление президента РУз.
Документ также определяет Программу создания фильмов цикла "Живая история" в 2024–2027 годах, в соответствии с которой поставлены задачи:
отражение на научной основе древней истории, богатой культуры, исконных традиционных ценностей и гуманистических идеалов нашего народа;
объективное отображение жизненного пути великих государственных деятелей и полководцев, посвятивших себя борьбе за свободу и благополучие Родины;
отображение на высоком идейно-художественном уровне общественно-политических процессов, оставивших яркий след в нашей истории, научного и творческого наследия выдающихся ученых и мыслителей, поэтов и литераторов, джадидов-просветителей, деятелей искусств, их достойного вклада в развитие человеческой цивилизации.
Кроме того, будут созданы:
Национальная комиссия по развитию и поддержке кинематографии;
Национальный совет по содействию повышению идейно-художественного уровня фильмов.
Агентству кинематографии разрешено создавать фильмы в рамках Программы "Живая история" в сотрудничестве с узбекскими и зарубежными кинокомпаниями.
Для развития в стране сети кинотеатров субъектам предпринимательства на основе государственно-част­ного партнерства (ГЧП) безвозмездно выделяются земли несельскохозяйственного назначения для возведения в каждом районе (городе) кинотеатров и торгово-развлекательных комплексов, в составе которых имеется не менее двух кинозалов вместимостью не менее 300 человек.

Дом кино переименовали во Дворец национального киноискусства Узбекистана. Он станет творческим центром для популяризации национальных и ретрофильмов, проведения вечеров и встреч представителей киноискусства.
"Министерства и ведомства, высшие образовательные учреждения не реже одного раза в квартал организуют во Дворце национального киноискусства Узбекистана культурные мероприятия, творческие встречи, экскурсии и привлекаются на договорной основе к просмотру фильмов", — говорится в документе.

При Центре развития национальной кинематографии Узбекистана появится школа по подготовке и переподготовке специалистов со средним специальным образованием для сферы кинематографии (киношкола).
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0