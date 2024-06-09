https://uz.sputniknews.ru/20240609/uzbekistan-sozdaniye-mejdunarodnyy-akademiya-kinematograf-44309123.html

В Узбекистане создадут Международную академию кинематографии

В Узбекистане создадут Международную академию кинематографии

Sputnik Узбекистан

Ее организация планируется с 2024/2025 учебного года в форме высшего образовательного учреждения

2024-06-09T13:26+0500

2024-06-09T13:26+0500

2024-06-09T13:26+0500

узбекистан

кинематограф

постановление

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Узбекистане планируют создать Международную академию кинематографии — эту и другие меры, направленные на дальнейшее развитие сферы и создание цикла фильмов, посвященных истории страны, предусматривает постановление президента РУз.Документ также определяет Программу создания фильмов цикла "Живая история" в 2024–2027 годах, в соответствии с которой поставлены задачи:Кроме того, будут созданы: Агентству кинематографии разрешено создавать фильмы в рамках Программы "Живая история" в сотрудничестве с узбекскими и зарубежными кинокомпаниями.Для развития в стране сети кинотеатров субъектам предпринимательства на основе государственно-част­ного партнерства (ГЧП) безвозмездно выделяются земли несельскохозяйственного назначения для возведения в каждом районе (городе) кинотеатров и торгово-развлекательных комплексов, в составе которых имеется не менее двух кинозалов вместимостью не менее 300 человек.Дом кино переименовали во Дворец национального киноискусства Узбекистана. Он станет творческим центром для популяризации национальных и ретрофильмов, проведения вечеров и встреч представителей киноискусства.При Центре развития национальной кинематографии Узбекистана появится школа по подготовке и переподготовке специалистов со средним специальным образованием для сферы кинематографии (киношкола).

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узбекистан создание международная академия кинематограф организация учебный год форма высшее образовательное учреждение