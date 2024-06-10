https://uz.sputniknews.ru/20240610/hamster-kombat-igra-xomyak-uzbekistan-44321744.html

Hamster Kombat: могут ли узбекистанцы заработать на игре с хомяком

Hamster Kombat: могут ли узбекистанцы заработать на игре с хомяком

Sputnik Узбекистан

Эксперт рассказал, приравниваются ли накопленные таким образом монеты к крипто-активу, а также об их допуске на биржу. 10.06.2024, Sputnik Узбекистан

2024-06-10T18:15+0500

2024-06-10T18:15+0500

2024-06-10T18:15+0500

узбекистан

криптовалюта

игра

telegram

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В последнее время в Telegram распространяется игра Hamster Kombat, и есть люди, которые надеются на ней заработать, продав полученные монеты. Может ли игра принести реальную прибыль, корреспонденту Sputnik Узбекистан объяснили в Национальном агентстве перспективных проектов. Суть игры – нажимать на виртуального хомяка и копить монеты. Некоторые узбекские Telegram-каналы сообщают, что скоро игра выйдет на биржу, а значит что все накопленные монеты можно будет продать и заработать. И, якобы, уже сейчас эти монеты имеют определенную цену. Можно ли этому верить и в каком случае крипто-актив имеет цену, рассказал начальник управления по развитию сферы оборота крипто-активов НАПП Аскар Закиров. Эксперт напомнил, что в соответствии с законодательством Узбекистана крипто-актив является имущественным правом (нематериальным активом), у которого есть владелец и цена, формируемая на основе спроса и предложения. При этом крипто-актив должен находиться в блокчейне, то есть в распределенном реестре данных. Учитывая, что на данный момент (на 10 июня 2024 года) у этой учетной единицы нет блокчейна, то и листиться (листинг – процедура допуска на биржу) на биржах они не могут, уточнил эксперт. К торгам на крипто-биржах допускаются только те монеты, у которых есть блокчейн. Таким образом, Hamster Kombat – это обычная игра в Telegram, монеты в которой не являются никаким видом крипто-актива и у них нет блокчейна, они не допущены ни на какие биржи, поэтому ничего не стоят.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан, криптовалюта, игра, telegram, мнение эксперта