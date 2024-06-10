https://uz.sputniknews.ru/20240610/hamster-kombat-igra-xomyak-uzbekistan-44321744.html
Hamster Kombat: могут ли узбекистанцы заработать на игре с хомяком
Hamster Kombat: могут ли узбекистанцы заработать на игре с хомяком
Sputnik Узбекистан
Эксперт рассказал, приравниваются ли накопленные таким образом монеты к крипто-активу, а также об их допуске на биржу. 10.06.2024, Sputnik Узбекистан
2024-06-10T18:15+0500
2024-06-10T18:15+0500
2024-06-10T18:15+0500
узбекистан
криптовалюта
игра
telegram
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В последнее время в Telegram распространяется игра Hamster Kombat, и есть люди, которые надеются на ней заработать, продав полученные монеты. Может ли игра принести реальную прибыль, корреспонденту Sputnik Узбекистан объяснили в Национальном агентстве перспективных проектов. Суть игры – нажимать на виртуального хомяка и копить монеты. Некоторые узбекские Telegram-каналы сообщают, что скоро игра выйдет на биржу, а значит что все накопленные монеты можно будет продать и заработать. И, якобы, уже сейчас эти монеты имеют определенную цену. Можно ли этому верить и в каком случае крипто-актив имеет цену, рассказал начальник управления по развитию сферы оборота крипто-активов НАПП Аскар Закиров. Эксперт напомнил, что в соответствии с законодательством Узбекистана крипто-актив является имущественным правом (нематериальным активом), у которого есть владелец и цена, формируемая на основе спроса и предложения. При этом крипто-актив должен находиться в блокчейне, то есть в распределенном реестре данных. Учитывая, что на данный момент (на 10 июня 2024 года) у этой учетной единицы нет блокчейна, то и листиться (листинг – процедура допуска на биржу) на биржах они не могут, уточнил эксперт. К торгам на крипто-биржах допускаются только те монеты, у которых есть блокчейн. Таким образом, Hamster Kombat – это обычная игра в Telegram, монеты в которой не являются никаким видом крипто-актива и у них нет блокчейна, они не допущены ни на какие биржи, поэтому ничего не стоят.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
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узбекистан, криптовалюта, игра, telegram, мнение эксперта
узбекистан, криптовалюта, игра, telegram, мнение эксперта
Hamster Kombat: могут ли узбекистанцы заработать на игре с хомяком
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Эксперт рассказал, приравниваются ли накопленные таким образом монеты к крипто-активу, а также об их допуске на биржу.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
В последнее время в Telegram распространяется игра Hamster Kombat, и есть люди, которые надеются на ней заработать, продав полученные монеты. Может ли игра принести реальную прибыль, корреспонденту Sputnik Узбекистан
объяснили в Национальном агентстве перспективных проектов.
Суть игры – нажимать на виртуального хомяка и копить монеты. Некоторые узбекские Telegram-каналы сообщают, что скоро игра выйдет на биржу, а значит что все накопленные монеты можно будет продать и заработать. И, якобы, уже сейчас эти монеты имеют определенную цену. Можно ли этому верить и в каком случае крипто-актив имеет цену, рассказал начальник управления по развитию сферы оборота крипто-активов НАПП Аскар Закиров.
Эксперт напомнил, что в соответствии с законодательством Узбекистана крипто-актив является имущественным правом (нематериальным активом), у которого есть владелец и цена, формируемая на основе спроса и предложения. При этом крипто-актив должен находиться в блокчейне, то есть в распределенном реестре данных.
"Если у той или иной учетной единицы нет своего блокчейна, то называть его или приравнивать к крипто-активу — нет смысла. На данный момент монеты, которые зарабатываются тем, что тапаются (кликаются) нажатием на экран, являются учетными единицами, и приравнивать их к крипто-активам нельзя и невозможно, потому что у них нет блокчейна. Эти монеты, грубо говоря, нарисованы, у них нет никакого обеспечения, то есть это какая-то внутренняя учетная единица (монета) данной игры", — объяснил Аскар Закиров.
Учитывая, что на данный момент (на 10 июня 2024 года) у этой учетной единицы нет блокчейна, то и листиться (листинг – процедура допуска на биржу) на биржах они не могут, уточнил эксперт. К торгам на крипто-биржах допускаются только те монеты, у которых есть блокчейн.
"Между тем, даже если кто-то где-то что-то "залистил", то у многих монет до того, как они появятся в блокчейне или до того момента, как ее "залистят", иногда начинаются какие-то контрактные торги на цену данной монеты, при этом самой монеты еще нет. Но то, что где-то якобы появились цена и торги на данную монету, может также быть мошеннической схемой", — добавил Аскар Закиров.
Таким образом, Hamster Kombat – это обычная игра в Telegram, монеты в которой не являются никаким видом крипто-актива и у них нет блокчейна, они не допущены ни на какие биржи, поэтому ничего не стоят.