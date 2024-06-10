https://uz.sputniknews.ru/20240610/rossiya-sapery-razminirovaniye-avdeyevka-44315291.html
Российские саперы применяют робототехнические комплексы разминирования под Авдеевкой
Российские саперы применяют робототехнические комплексы разминирования под Авдеевкой
Sputnik Узбекистан
Робототехнические комплексы позволяют бойцам быстро и безопасно обезвредить до 95% мин и неразорвавшихся снарядов
2024-06-10T11:50+0500
2024-06-10T11:50+0500
2024-06-10T11:50+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Инженеры группировки войск "Центр" применяют робототехнические комплексы разминирования для расчистки территории от взрывоопасных предметов в Авдеевке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В военном ведомстве уточнили, что для проделывания проходов в минных полях военнослужащие используют бронированную машину разминирования "Корт-Б" с установленным колейным минным тралом, который позволяет обезвреживать как противопехотные, так и противотанковые мины. Также для разминирования местности применяют робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", оснащенный пятью различными сменными инструментами, которые дает возможность саперу разминировать различных типы грунтов, управляя машиной с пульта радиоуправления и находясь на безопасном удалении от проблемных участков. Робототехнические комплексы помогают бойцам быстро и безопасно обезвредить до 95% мин и неразорвавшихся снарядов.
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россия бойцы разминирование робототехнические комплексы
россия бойцы разминирование робототехнические комплексы
Российские саперы применяют робототехнические комплексы разминирования под Авдеевкой
Робототехнические комплексы позволяют бойцам быстро и безопасно обезвредить до 95% мин и неразорвавшихся снарядов.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Инженеры группировки войск "Центр" применяют робототехнические комплексы разминирования для расчистки территории от взрывоопасных предметов в Авдеевке, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"В Авдеевке военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" в ходе разминирования гражданской инфраструктуры применили специальную технику и робототехнические комплексы разминирования для очистки местности от взрывоопасных предметов", — сообщили в МО РФ.
В военном ведомстве уточнили, что для проделывания проходов в минных полях военнослужащие используют бронированную машину разминирования "Корт-Б" с установленным колейным минным тралом, который позволяет обезвреживать как противопехотные, так и противотанковые мины. Также для разминирования местности применяют робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", оснащенный пятью различными сменными инструментами, которые дает возможность саперу разминировать различных типы грунтов, управляя машиной с пульта радиоуправления и находясь на безопасном удалении от проблемных участков.
Робототехнические комплексы помогают бойцам быстро и безопасно обезвредить до 95% мин и неразорвавшихся снарядов.