https://uz.sputniknews.ru/20240610/rossiya-sapery-razminirovaniye-avdeyevka-44315291.html

Российские саперы применяют робототехнические комплексы разминирования под Авдеевкой

Российские саперы применяют робототехнические комплексы разминирования под Авдеевкой

Sputnik Узбекистан

Робототехнические комплексы позволяют бойцам быстро и безопасно обезвредить до 95% мин и неразорвавшихся снарядов

2024-06-10T11:50+0500

2024-06-10T11:50+0500

2024-06-10T11:50+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

вооружение

безопасность

сво

вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Инженеры группировки войск "Центр" применяют робототехнические комплексы разминирования для расчистки территории от взрывоопасных предметов в Авдеевке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В военном ведомстве уточнили, что для проделывания проходов в минных полях военнослужащие используют бронированную машину разминирования "Корт-Б" с установленным колейным минным тралом, который позволяет обезвреживать как противопехотные, так и противотанковые мины. Также для разминирования местности применяют робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", оснащенный пятью различными сменными инструментами, которые дает возможность саперу разминировать различных типы грунтов, управляя машиной с пульта радиоуправления и находясь на безопасном удалении от проблемных участков. Робототехнические комплексы помогают бойцам быстро и безопасно обезвредить до 95% мин и неразорвавшихся снарядов.

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