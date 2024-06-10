https://uz.sputniknews.ru/20240610/videomost-trudovaya-migratsiya-sputnik-uzbekistan-44314195.html
В ходе видеомоста Москва – Ташкент обсудят актуальные вопросы трудовой миграции в РУз
В ходе видеомоста Москва – Ташкент обсудят актуальные вопросы трудовой миграции в РУз
Sputnik Узбекистан
Эксперты расскажут об ожидаемых нововведениях в сфере миграционной политики РФ, а также о том, что предпринимает правительство Узбекистана для защиты прав и интересов трудовых мигрантов?
2024-06-10T10:45+0500
2024-06-10T10:45+0500
2024-06-10T10:45+0500
пресс-конференция
пресс-центр
трудовая миграция
москва
ташкент
мнение эксперта
sputnik
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 12 июня в 13.00 (по ташкентскому времени) пройдет пресс-конференция на тему “Трудовая миграция в Узбекистане: актуальные вопросы и решения” в формате видеомоста Москва – Ташкент. Участники в Москве:В Ташкенте:Эксперты скажут о том, какие реформы ожидаются в сфере миграционной политики России, как создать условия для достойной и безопасной работы для трудовых мигрантов Узбекистана за рубежом, а также какие меры предпринимает правительство республики для защиты прав и интересов трудовых мигрантов.К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.
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видеомост москва ташкент трудовая миграция эксперты
видеомост москва ташкент трудовая миграция эксперты
В ходе видеомоста Москва – Ташкент обсудят актуальные вопросы трудовой миграции в РУз
Эксперты расскажут об ожидаемых нововведениях в сфере миграционной политики РФ, а также о том, что предпринимает правительство Узбекистана для защиты прав и интересов трудовых мигрантов.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 12 июня в 13.00 (по ташкентскому времени) пройдет пресс-конференция на тему “Трудовая миграция в Узбекистане: актуальные вопросы и решения” в формате видеомоста Москва – Ташкент.
член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ;
председатель совета узбекской национально-культурной автономии города Москвы Бахром ИСМАИЛОВ.
старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз, доцент Ташкентского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Равшан НАЗАРОВ;
начальник отдела правового обеспечения Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и сокращения бедности РУз Камола ШУКУРОВА.
Эксперты скажут о том, какие реформы ожидаются в сфере миграционной политики России, как создать условия для достойной и безопасной работы для трудовых мигрантов Узбекистана за рубежом, а также какие меры предпринимает правительство республики для защиты прав и интересов трудовых мигрантов.
К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.