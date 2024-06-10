https://uz.sputniknews.ru/20240610/videomost-trudovaya-migratsiya-sputnik-uzbekistan-44314195.html

В ходе видеомоста Москва – Ташкент обсудят актуальные вопросы трудовой миграции в РУз

В ходе видеомоста Москва – Ташкент обсудят актуальные вопросы трудовой миграции в РУз

Sputnik Узбекистан

Эксперты расскажут об ожидаемых нововведениях в сфере миграционной политики РФ, а также о том, что предпринимает правительство Узбекистана для защиты прав и интересов трудовых мигрантов?

2024-06-10T10:45+0500

2024-06-10T10:45+0500

2024-06-10T10:45+0500

пресс-конференция

пресс-центр

трудовая миграция

москва

ташкент

мнение эксперта

sputnik

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/01/43691160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04daf0acdb3ddade7b1d102bbc5efbb6.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 12 июня в 13.00 (по ташкентскому времени) пройдет пресс-конференция на тему “Трудовая миграция в Узбекистане: актуальные вопросы и решения” в формате видеомоста Москва – Ташкент. Участники в Москве:В Ташкенте:Эксперты скажут о том, какие реформы ожидаются в сфере миграционной политики России, как создать условия для достойной и безопасной работы для трудовых мигрантов Узбекистана за рубежом, а также какие меры предпринимает правительство республики для защиты прав и интересов трудовых мигрантов.К участию приглашаются журналисты. Запись по телефону +99897 1907178, @alisherakimbaev.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видеомост москва ташкент трудовая миграция эксперты