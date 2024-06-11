https://uz.sputniknews.ru/20240611/aral-zasajivayut-novym-vidom-rasteniy-44335605.html

На дне Аральского моря высаживают новый вид растений

На дне Аральского моря высаживают новый вид растений

Sputnik Узбекистан

Арундо тростниковый испытывают на данной территории впервые. Его саженцы помогут предотвратить соляные бури, а также стебли растения можно использовать для строительства, плетения и кормовой продукции.

2024-06-11T17:40+0500

2024-06-11T17:40+0500

2024-06-11T18:02+0500

узбекистан

аральское море

экология

озеленение

строительство

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. На осушенном дне Арала начали высаживают новый вид растений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистана.Для облесения засоленных и влажных грунтов, площадь которых достигла 600 тыс. га, на территории осушенного дна Аральского моря впервые испытывают растение — Арундо тростниковый. Высадка растений ведется по инициативе Минэкологии под руководством профессора НИИ лесного хозяйства Зиновия Новицкого, сообщили в ведомстве. Отмечается, что засухоустойчивые растения могут произрастать в тяжелых условиях и за год достигать высоты в 4 метра. А технология их посадки уникальна тем, что ведется корневыми отпрысками, вместо саженцев. Сейчас высаживают растения, которым 1 месяц. Сообщается также, что Новицкий поделится успешными результатами проекта с казахскими коллегами. По приглашению Минэкологии Казахстана, ученый отправился в Астану.

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арал растения облесение озеленение саженцы минэкологии арундо