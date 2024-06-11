На дне Аральского моря высаживают новый вид растений
17:40 11.06.2024 (обновлено: 18:02 11.06.2024)
© gov.uzНа осушенном дне Арала высаживают новый вид растений
© gov.uz
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Арундо тростниковый испытывают на данной территории впервые. Его саженцы помогут предотвратить соляные бури, а также стебли растения можно использовать для строительства, плетения и кормовой продукции.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. На осушенном дне Арала начали высаживают новый вид растений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистана.
Для облесения засоленных и влажных грунтов, площадь которых достигла 600 тыс. га, на территории осушенного дна Аральского моря впервые испытывают растение — Арундо тростниковый.
Высадка растений ведется по инициативе Минэкологии под руководством профессора НИИ лесного хозяйства Зиновия Новицкого, сообщили в ведомстве.
© gov.uzНа осушенном дне Арала высаживают новый вид растений
На осушенном дне Арала высаживают новый вид растений
© gov.uz
Отмечается, что засухоустойчивые растения могут произрастать в тяжелых условиях и за год достигать высоты в 4 метра. А технология их посадки уникальна тем, что ведется корневыми отпрысками, вместо саженцев. Сейчас высаживают растения, которым 1 месяц.
"Это новые растения для осушенного дна Арала, интродуцированные с других зон. Через 1-2 года вся площадь будет засажена этими растениями, потому что корневые отпрыски дают ростки. Они не только помогут предотвратить ветры с солью, но их стебли можно использовать для строительства, плетения и кормовой продукции", – цитирует слова Новицкого пресс-служба Минэкологии.
© gov.uzНа осушенном дне Арала высаживают новый вид растений
На осушенном дне Арала высаживают новый вид растений
© gov.uz
Сообщается также, что Новицкий поделится успешными результатами проекта с казахскими коллегами. По приглашению Минэкологии Казахстана, ученый отправился в Астану.