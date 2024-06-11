Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240611/aral-zasajivayut-novym-vidom-rasteniy-44335605.html
На дне Аральского моря высаживают новый вид растений
На дне Аральского моря высаживают новый вид растений
Sputnik Узбекистан
Арундо тростниковый испытывают на данной территории впервые. Его саженцы помогут предотвратить соляные бури, а также стебли растения можно использовать для строительства, плетения и кормовой продукции.
2024-06-11T17:40+0500
2024-06-11T18:02+0500
узбекистан
аральское море
экология
озеленение
строительство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0b/44335122_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_bcba6787bc3e04cba093b6e93042c2b9.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. На осушенном дне Арала начали высаживают новый вид растений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистана.Для облесения засоленных и влажных грунтов, площадь которых достигла 600 тыс. га, на территории осушенного дна Аральского моря впервые испытывают растение — Арундо тростниковый. Высадка растений ведется по инициативе Минэкологии под руководством профессора НИИ лесного хозяйства Зиновия Новицкого, сообщили в ведомстве. Отмечается, что засухоустойчивые растения могут произрастать в тяжелых условиях и за год достигать высоты в 4 метра. А технология их посадки уникальна тем, что ведется корневыми отпрысками, вместо саженцев. Сейчас высаживают растения, которым 1 месяц. Сообщается также, что Новицкий поделится успешными результатами проекта с казахскими коллегами. По приглашению Минэкологии Казахстана, ученый отправился в Астану.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0b/44335122_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_96a11e2ddd3c613f6eb6a461d11fe0a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
арал растения облесение озеленение саженцы минэкологии арундо
арал растения облесение озеленение саженцы минэкологии арундо

На дне Аральского моря высаживают новый вид растений

17:40 11.06.2024 (обновлено: 18:02 11.06.2024)
© gov.uzНа осушенном дне Арала высаживают новый вид растений
На осушенном дне Арала высаживают новый вид растений - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2024
© gov.uz
Подписаться
Арундо тростниковый испытывают на данной территории впервые. Его саженцы помогут предотвратить соляные бури, а также стебли растения можно использовать для строительства, плетения и кормовой продукции.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. На осушенном дне Арала начали высаживают новый вид растений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистана.
Для облесения засоленных и влажных грунтов, площадь которых достигла 600 тыс. га, на территории осушенного дна Аральского моря впервые испытывают растение — Арундо тростниковый.
Высадка растений ведется по инициативе Минэкологии под руководством профессора НИИ лесного хозяйства Зиновия Новицкого, сообщили в ведомстве.
© gov.uzНа осушенном дне Арала высаживают новый вид растений
На осушенном дне Арала высаживают новый вид растений - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2024
На осушенном дне Арала высаживают новый вид растений
© gov.uz
Отмечается, что засухоустойчивые растения могут произрастать в тяжелых условиях и за год достигать высоты в 4 метра. А технология их посадки уникальна тем, что ведется корневыми отпрысками, вместо саженцев. Сейчас высаживают растения, которым 1 месяц.
"Это новые растения для осушенного дна Арала, интродуцированные с других зон. Через 1-2 года вся площадь будет засажена этими растениями, потому что корневые отпрыски дают ростки. Они не только помогут предотвратить ветры с солью, но их стебли можно использовать для строительства, плетения и кормовой продукции", – цитирует слова Новицкого пресс-служба Минэкологии.
© gov.uzНа осушенном дне Арала высаживают новый вид растений
На осушенном дне Арала высаживают новый вид растений - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2024
На осушенном дне Арала высаживают новый вид растений
© gov.uz
Сообщается также, что Новицкий поделится успешными результатами проекта с казахскими коллегами. По приглашению Минэкологии Казахстана, ученый отправился в Астану.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0