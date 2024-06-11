https://uz.sputniknews.ru/20240611/jeleznaya-doroga-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-stroitelstvo-44328344.html
Стало известно, на каких условиях будут строить жд КНР – Кыргызстан – Узбекистан
Стало известно, на каких условиях будут строить жд КНР – Кыргызстан – Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В Пекине 6 июня состоялась церемония подписания соглашения о реализации данного проекта
2024-06-11T13:07+0500
2024-06-11T13:07+0500
2024-06-11T13:07+0500
железная дорога
китай
кыргызстан
узбекистан
строительство
пекин
подписание документов
проект
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0a/44320612_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_15d0de4681f6d92e43bda6ecc0151f94.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан будут осуществлять на условиях концессии, сообщил министр транспорта Илхом Махкамов в интервью телеканалу "Узбекистан 24". В Пекине 6 июня прошла церемония подписания соглашения о реализации проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Участникам проекта после заключения соглашения предстоит завершить согласование всех технических деталей проекта и определить конкретные сроки и этапы его реализации. В соответствии с соглашением, железная дорога будет проходить по маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалалабад – Андижан. Эксперты прогнозируют, что ежегодный объем грузоперевозок может составить до 15 млн тонн, а сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы. По оценкам экспертов, ежегодный объем грузоперевозок по данной магистрали может составить до 15 млн тонн, а сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на 7 дней. Кроме того, создадут современную транзитно-логистическую инфраструктуру, склады и терминалы. В своем обращении к участникам церемонии подписания данного соглашения Шавкат Мирзиёев отметил, что экономический эффект от реализации проекта почувствуют все три страны. Появятся новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, возрастут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, инвестиционная привлекательность, и, как главный результат – повысится уровень жизни граждан. В будущем, по его словам, эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока. Также глава Узбекистана сообщил, что для реализации этого масштабного проекта на территории республики создана вся необходимая инфраструктура. Для справки: концессия (от лат. concessio "разрешение, уступка") — вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора объектов (как правило, недвижимого имущества), находящихся в государственной собственности. Эта форма партнерства нужна для того, чтобы повысить эффективность использования государственной собственности или улучшить качество услуг.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0a/44320612_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e5aeee189e85e42b66f4815b67357587.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
железная дорога кнр кыргызстан узбекистан строительство
железная дорога кнр кыргызстан узбекистан строительство
Стало известно, на каких условиях будут строить жд КНР – Кыргызстан – Узбекистан
В Пекине 6 июня состоялась церемония подписания соглашения о реализации данного проекта
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан будут осуществлять на условиях концессии, сообщил министр транспорта Илхом Махкамов в интервью телеканалу "Узбекистан 24".
В Пекине 6 июня прошла церемония подписания соглашения о реализации проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
"Подписание соглашения — это только начало пути. В этой связи мы полагаем необходимым совместными усилиями проработать следующие задачи: в кратчайшие сроки завершение учреждения совместной компании и подписание концессионного соглашения", — сказал глава узбекистанского профильного ведомства, комментируя подписанный документ.
Участникам проекта после заключения соглашения предстоит завершить согласование всех технических деталей проекта и определить конкретные сроки и этапы его реализации.
"В октябре этого года, осенью, будет заложен первый камень (железной дороги – ред.), и мы продолжим работать над проектом для начала строительства", — уточнил Махкамов.
В соответствии с соглашением, железная дорога будет проходить по маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалалабад – Андижан.
Эксперты прогнозируют, что ежегодный объем грузоперевозок может составить до 15 млн тонн, а сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы.
По оценкам экспертов, ежегодный объем грузоперевозок по данной магистрали может составить до 15 млн тонн, а сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на 7 дней. Кроме того, создадут современную транзитно-логистическую инфраструктуру, склады и терминалы.
В своем обращении к участникам церемонии подписания данного соглашения Шавкат Мирзиёев отметил, что экономический эффект от реализации проекта почувствуют все три страны. Появятся новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, возрастут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, инвестиционная привлекательность, и, как главный результат – повысится уровень жизни граждан.
В будущем, по его словам, эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока.
Также глава Узбекистана сообщил, что для реализации этого масштабного проекта на территории республики создана вся необходимая инфраструктура.
Для справки: концессия (от лат. concessio "разрешение, уступка") — вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора объектов (как правило, недвижимого имущества), находящихся в государственной собственности. Эта форма партнерства нужна для того, чтобы повысить эффективность использования государственной собственности или улучшить качество услуг.