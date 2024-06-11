https://uz.sputniknews.ru/20240611/jeleznaya-doroga-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-stroitelstvo-44328344.html

Стало известно, на каких условиях будут строить жд КНР – Кыргызстан – Узбекистан

Стало известно, на каких условиях будут строить жд КНР – Кыргызстан – Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В Пекине 6 июня состоялась церемония подписания соглашения о реализации данного проекта

2024-06-11T13:07+0500

2024-06-11T13:07+0500

2024-06-11T13:07+0500

железная дорога

китай

кыргызстан

узбекистан

строительство

пекин

подписание документов

проект

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан будут осуществлять на условиях концессии, сообщил министр транспорта Илхом Махкамов в интервью телеканалу "Узбекистан 24". В Пекине 6 июня прошла церемония подписания соглашения о реализации проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Участникам проекта после заключения соглашения предстоит завершить согласование всех технических деталей проекта и определить конкретные сроки и этапы его реализации. В соответствии с соглашением, железная дорога будет проходить по маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалалабад – Андижан. Эксперты прогнозируют, что ежегодный объем грузоперевозок может составить до 15 млн тонн, а сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы. По оценкам экспертов, ежегодный объем грузоперевозок по данной магистрали может составить до 15 млн тонн, а сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на 7 дней. Кроме того, создадут современную транзитно-логистическую инфраструктуру, склады и терминалы. В своем обращении к участникам церемонии подписания данного соглашения Шавкат Мирзиёев отметил, что экономический эффект от реализации проекта почувствуют все три страны. Появятся новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, возрастут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, инвестиционная привлекательность, и, как главный результат – повысится уровень жизни граждан. В будущем, по его словам, эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока. Также глава Узбекистана сообщил, что для реализации этого масштабного проекта на территории республики создана вся необходимая инфраструктура. Для справки: концессия (от лат. concessio "разрешение, уступка") — вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора объектов (как правило, недвижимого имущества), находящихся в государственной собственности. Эта форма партнерства нужна для того, чтобы повысить эффективность использования государственной собственности или улучшить качество услуг.

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