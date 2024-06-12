https://uz.sputniknews.ru/20240612/eaeu-eec-yedinyy-rynok-trudoustroystvo-44343252.html

ЕЭК работает над развитием единого рынка трудовых ресурсов в ЕАЭС

ЕЭК работает над развитием единого рынка трудовых ресурсов в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Также в числе ключевых задач Комиссии — дальнейшее повышение комфортности трудоустройства в странах Евразийского экономического союза

2024-06-12T15:35+0500

2024-06-12T15:35+0500

2024-06-12T15:35+0500

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трудоустройство

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Задача ЕЭК при развитии единого рынка труда в ЕАЭС – сделать его максимально комфортным для трудовых мигрантов, заявил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов на переговорах гендиректором Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поуп в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии. Переговоры прошли на полях II Международной встречи Глобальной сети по продвижению политики этичного найма МОМ. Стороны обсудили план по реализации совместных проектов, в частности, участие Комиссии в Глобальной сети МОМ по продвижению политики этичного найма, а также использование опыта Международной организации по миграции в выработке решений в области признания профессиональных навыков трудящихся, основанных на сопоставимости квалификаций. Для справки: глобальная сеть MOM по продвижению политики этичного найма учреждена генеральным директором Международной организации по миграции и послом Швеции при ООН в Женеве 3 декабря 2020 года. Первое заседание Сети состоялось 4 мая 2021 года. ЕЭК взаимодействует с МОМ на основе Меморандума, подписанного в апреле 2013-го, в рамках которого осуществляется мониторинг миграционной ситуации и практики применения миграционного законодательства на территории государств ЕАЭС, изучение международного опыта управления миграцией и другое. В сентябре 2016 года Комиссия получила статус наблюдателя в Совете МОМ.

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