Узбекистан планирует увеличить экспорт IT-услуг и программных продуктов до $1 млрд
14:24 12.06.2024 (обновлено: 15:18 12.06.2024)
Подписаться
На стартовавшем в Ташкенте 4-м Международном ПЛАС-Форуме "Digital Uzbekistan-2024" представлена информация об ускоренной цифровизации экономики республики и развитии электронного правительства.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан планирует увеличить экспорт IT-услуг и программных продуктов до $1 млрд. Об этом рассказал первый заместитель министра цифровых технологий Олег Пекось, выступивший на открытии 4-го Международного ПЛАС-Форума в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Пекось подчеркнул, что, благодаря господдержке и благоприятной среде для ведения IT-бизнеса, количество резидентов IT-парка увеличилось до более чем 2 100 компаний, в которых работают свыше 29 000 специалистов.
© Sputnik / Рамиз БахтияровОлег Пекось - Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан по вопросам цифровой экономики и электронного правительства
Олег Пекось - Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан по вопросам цифровой экономики и электронного правительства
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В прошлом году они оказали IT-услуг на $1 млрд и экспортировали программные продукты на $344 млн.
"В этом году наша амбициозная цель увеличить экспорт IT-услуг и программных продуктов до $1 млрд. 2 года назад цель по достижению $1 млрд. стояла в 2028 году. Мы опережаем эти поставленные цели и это очень радует", — отметил он.
Пекось также озвучил данные, касающиеся электронного правительства.
Он рассказал, что только в прошлом году на едином портале госуслуг было введено более 200 новых сервисов, что позволило предоставить гражданам более 21 млн услуг.
Кроме того, в рамках цифровой трансформации таких сфер, как образование, финансы, таможня, сельское хозяйство, геология, разработали и внедрили более 100 программных продуктов и информационных систем.
"Например, за счет оцифровки 370 таможенных операций время оформления документа сократилось с 3 часов до 30 минут. Для организации взаимодействия министерств и ведомств успешно функционирует единая система межведомственного электронного взаимодействия, посредством которой более 117 тыс. государственных служащих сформировали и обработали свыше 146 млн документов, а также ведется контроль за исполнением 128 тыс. поручений руководства страны", — сообщил Пекось.
Речь шла и о еще одном приоритетном направлении цифровой экономики — развитии доступности и повышении надежности сетевой инфраструктуры.
"Сегодня в республике более 32 млн. интернет-пользователей и 98% населенных пунктов имеют доступ к высокоскоростному интернету. Мы настроены на активную интеграцию цифровых инициатив на региональном уровне и убеждены, что наш форум поможет определить приоритеты для восстановления более тесного партнерства в цифровой среде", — подчеркнул Пекось.
Международный ПЛАС-Форум Digital Uzbekistan — крупнейшее событие в сфере финтеха и цифровых технологий в регионе ЦА. Он организован при поддержке Центрального банка, Национального агентства перспективных проектов и Комитета по развитию конкуренции и защиты прав потребителей РУз.
На одной из крупнейших в Центральной Азии площадок эксперты обсуждают вопросы взаимодействия госструктур, банковского сектора и торгового ритейла, продвижение международного сотрудничества в области eGOV, банкинга и финансовых технологий, а также развертывание новых перспективных проектов, в том числе международных.
Среди ключевых тем ПЛАС-Форума
GOV. От электронного правительства к цифровому обществу
Цифровой банкинг и финтех
Исламское финансирование
CBDC
Криптовалюты. Blockchain
Цифровые сервисы и услуги
e-Commerce и офлайн ритейл
Информационная безопасность
BNPL
Удаленная идентификация
Наличное денежное обращение (НДО)
Цифровизация МСБ
Web 3.0., ИИ, ChatGPT, метавселенная: влияние на бизнес
Инвестиции
МФО и микрофинансирование
Проблемы рынка HR
С докладами выступают более 120 спикеров, а в выставочной части свои продукты, технологии и сервисы представляют свыше 70 экспонентов из более чем 30 стран мира.