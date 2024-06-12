https://uz.sputniknews.ru/20240612/mejdunarodnyy-plas-forum-digital-uzbekistan-2024-44342375.html

Узбекистан планирует увеличить экспорт IT-услуг и программных продуктов до $1 млрд

Узбекистан планирует увеличить экспорт IT-услуг и программных продуктов до $1 млрд

Sputnik Узбекистан

На стартовавшем в Ташкенте 4-ом Международном ПЛАС-Форуме "Digital Uzbekistan-2024" представлена информация об ускоренной цифровизации экономики республики и развитии электронного правительства

2024-06-12T14:24+0500

2024-06-12T14:24+0500

2024-06-12T15:18+0500

узбекистан

экономика

ташкент

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан планирует увеличить экспорт IT-услуг и программных продуктов до $1 млрд. Об этом рассказал первый заместитель министра цифровых технологий Олег Пекось, выступивший на открытии 4-го Международного ПЛАС-Форума в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Пекось подчеркнул, что, благодаря господдержке и благоприятной среде для ведения IT-бизнеса, количество резидентов IT-парка увеличилось до более чем 2 100 компаний, в которых работают свыше 29 000 специалистов. В прошлом году они оказали IT-услуг на $1 млрд и экспортировали программные продукты на $344 млн. Пекось также озвучил данные, касающиеся электронного правительства. Он рассказал, что только в прошлом году на едином портале госуслуг было введено более 200 новых сервисов, что позволило предоставить гражданам более 21 млн услуг. Кроме того, в рамках цифровой трансформации таких сфер, как образование, финансы, таможня, сельское хозяйство, геология, разработали и внедрили более 100 программных продуктов и информационных систем. Речь шла и о еще одном приоритетном направлении цифровой экономики — развитии доступности и повышении надежности сетевой инфраструктуры. Международный ПЛАС-Форум Digital Uzbekistan — крупнейшее событие в сфере финтеха и цифровых технологий в регионе ЦА. Он организован при поддержке Центрального банка, Национального агентства перспективных проектов и Комитета по развитию конкуренции и защиты прав потребителей РУз. На одной из крупнейших в Центральной Азии площадок эксперты обсуждают вопросы взаимодействия госструктур, банковского сектора и торгового ритейла, продвижение международного сотрудничества в области eGOV, банкинга и финансовых технологий, а также развертывание новых перспективных проектов, в том числе международных. Среди ключевых тем ПЛАС-Форума С докладами выступают более 120 спикеров, а в выставочной части свои продукты, технологии и сервисы представляют свыше 70 экспонентов из более чем 30 стран мира.

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