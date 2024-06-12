https://uz.sputniknews.ru/20240612/prezident-respublika-koreya-gosvizit-uzbekistan-44337821.html

Узбекистан с госвизитом посетит президент Республики Корея

Узбекистан с госвизитом посетит президент Республики Корея

Sputnik Узбекистан

Программа пребывания южнокорейского лидера включает переговоры на высшем уровне, участие в совместном бизнес-форуме и посещение Самарканда

2024-06-12T09:33+0500

2024-06-12T09:33+0500

2024-06-12T09:57+0500

политика

южная корея

президент

государственный визит

узбекистан

переговоры

самарканд

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева 13 – 15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы РУз.В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства. Стороны также обменяются мнениями по вопросам регионального сотрудничества, в том числе в формате "Центральная Азия – Республика Корея". По итогам саммита планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов. В рамках деловой программы визита президенты примут участие в совместном бизнес-форуме. Юн Сок Ёль также ознакомится с достопримечательностями Самарканда.

южная корея

узбекистан

самарканд

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