Узбекистан с госвизитом посетит президент Республики Корея
09:33 12.06.2024 (обновлено: 09:57 12.06.2024)
© AP Photo / Jung Yeon-jeКандидат в президенты Южной Кореи Юн Сук Ель перед теледебатами на предстоящих 9 марта президентских выборах в студии KBS в Сеуле в среду, 2 марта 2022 года.
© AP Photo / Jung Yeon-je
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Программа пребывания южнокорейского лидера включает переговоры на высшем уровне, участие в совместном бизнес-форуме и поездку в Самарканд.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева 13 – 15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы РУз.
В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства.
"В фокусе внимания – расширение практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инноваций и технологического обмена, энергетики, электроники и электротехники, химической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного развития и других приоритетных направлениях. Будут обсуждены совместные программы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма", — говорится в сообщении.
Стороны также обменяются мнениями по вопросам регионального сотрудничества, в том числе в формате "Центральная Азия – Республика Корея".
По итогам саммита планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.
В рамках деловой программы визита президенты примут участие в совместном бизнес-форуме.
Юн Сок Ёль также ознакомится с достопримечательностями Самарканда.