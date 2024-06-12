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https://uz.sputniknews.ru/20240612/prezident-respublika-koreya-gosvizit-uzbekistan-44337821.html
Узбекистан с госвизитом посетит президент Республики Корея
Узбекистан с госвизитом посетит президент Республики Корея
Sputnik Узбекистан
Программа пребывания южнокорейского лидера включает переговоры на высшем уровне, участие в совместном бизнес-форуме и посещение Самарканда
2024-06-12T09:33+0500
2024-06-12T09:57+0500
политика
южная корея
президент
государственный визит
узбекистан
переговоры
самарканд
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева 13 – 15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы РУз.В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства. Стороны также обменяются мнениями по вопросам регионального сотрудничества, в том числе в формате "Центральная Азия – Республика Корея". По итогам саммита планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов. В рамках деловой программы визита президенты примут участие в совместном бизнес-форуме. Юн Сок Ёль также ознакомится с достопримечательностями Самарканда.
южная корея
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узбекистан госвизит президент республика корея
узбекистан госвизит президент республика корея

Узбекистан с госвизитом посетит президент Республики Корея

09:33 12.06.2024 (обновлено: 09:57 12.06.2024)
© AP Photo / Jung Yeon-jeКандидат в президенты Южной Кореи Юн Сук Ель перед теледебатами на предстоящих 9 марта президентских выборах в студии KBS в Сеуле в среду, 2 марта 2022 года.
Кандидат в президенты Южной Кореи Юн Сук Ель перед теледебатами на предстоящих 9 марта президентских выборах в студии KBS в Сеуле в среду, 2 марта 2022 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Jung Yeon-je
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Программа пребывания южнокорейского лидера включает переговоры на высшем уровне, участие в совместном бизнес-форуме и поездку в Самарканд.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева 13 – 15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы РУз.
В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства.
"В фокусе внимания – расширение практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инноваций и технологического обмена, энергетики, электроники и электротехники, химической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного развития и других приоритетных направлениях. Будут обсуждены совместные программы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма", — говорится в сообщении.
Стороны также обменяются мнениями по вопросам регионального сотрудничества, в том числе в формате "Центральная Азия – Республика Корея".
По итогам саммита планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.
В рамках деловой программы визита президенты примут участие в совместном бизнес-форуме.
Юн Сок Ёль также ознакомится с достопримечательностями Самарканда.
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