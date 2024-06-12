Путин: Отмечать День России необходимо и исторически верно
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин вручил госнаграды лауреатам государственных премий и Героям труда
© Sputnik / Максим Блинов/
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Глава РФ обратился к россиянам на церемонии вручения госнаград в Кремле.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Отмечать День России необходимо и исторически верно, так как он символизирует неразрывность тысячелетнего пути страны, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, поздравляя сограждан с Днем России.
Он отметил, что в России этот праздник отмечают с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов предков, их достижений и побед.
"Слава, державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской империи и Советского Союза. И все эти этапы – одно неразрывное целое с современной Россией. И потому считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества", — сказал Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.
Он также напомнил, что российская государственность переживала немало сложных, даже трагических периодов. Но русский народ всегда "побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие Отечества".
"Сегодня, в непростое для нашей страны время, нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Эти чувства близки и дороги каждому из нас. Они служат надежной опорой участникам специальной военной операции. Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев", — отметил Путин.
Глава РФ подчеркнул, что традициям сплоченности, работы ради общего блага верны и выдающиеся граждане России, которым вручены золотые медали "Герой Труда" и знаки лауреатов Государственной премии.
Также президент России отметил:
сегодня на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основой для решения многих масштабных задач, которые стоят перед Россией;
решить масштабные задачи, которые стоят перед страной, можно только вместе, только сообща. И огромную роль здесь играет личный пример талантливых, умных, успешных людей, готовых сделать все, что в их силах, ради общего блага.
Напомним, что в Кремле прошла церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда. Путин назвал награждение госпремиями лишь этапом в общей работе, по словам президента России, работать надо всем по всем направлениям.
Для справки: День России является государственным праздником и ежегодно отмечается в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.