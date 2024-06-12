https://uz.sputniknews.ru/20240612/putin-den-rossii-pozdravleniye-44346373.html

Путин: Отмечать День России необходимо и исторически верно

Путин: Отмечать День России необходимо и исторически верно

Sputnik Узбекистан

Глава РФ обратился к россиянам на церемонии вручения госнаград в Кремле

2024-06-12T18:20+0500

2024-06-12T18:20+0500

2024-06-12T18:20+0500

общество

россия

владимир путин

день россии

поздравление

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Отмечать День России необходимо и исторически верно, так как он символизирует неразрывность тысячелетнего пути страны, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, поздравляя сограждан с Днем России.Он отметил, что в России этот праздник отмечают с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов предков, их достижений и побед.Он также напомнил, что российская государственность переживала немало сложных, даже трагических периодов. Но русский народ всегда "побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие Отечества".Глава РФ подчеркнул, что традициям сплоченности, работы ради общего блага верны и выдающиеся граждане России, которым вручены золотые медали "Герой Труда" и знаки лауреатов Государственной премии.Также президент России отметил:Напомним, что в Кремле прошла церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда. Путин назвал награждение госпремиями лишь этапом в общей работе, по словам президента России, работать надо всем по всем направлениям.Для справки: День России является государственным праздником и ежегодно отмечается в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

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