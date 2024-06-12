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Что происходит на рынке недвижимости Узбекистана
Что происходит на рынке недвижимости Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Центр экономических исследований и реформ в своем регулярном обзоре проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости Узбекистана в течение месяца: объем продаж вырос, долгосрочный восходящий тренд в ценах на вторичку сохраняется
2024-06-12T11:43+0500
2024-06-12T11:43+0500
2024-06-12T11:59+0500
экономика
узбекистан
жилье
аренда
цены
недвижимость
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Рынок жилой недвижимости Узбекистана демонстрирует позитивную динамику второй месяц подряд, сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР). В мае 2024-го в республике продали 21,6 тыс. единиц жилья, что более чем на 9% превышает апрельские показатели. Наибольший рост продаж жилья отмечен в Самаркандской области — почти на 21%, в Андижанской и Наманганской областях — на 19,3% и 15% соответственно. Рынок аренды жилья в Ташкенте По сравнению с апрелем, в большинстве районов столицы существенных изменений цен не зафиксировано, рост составил лишь 1,2%. Самые дорогие съемные квартиры — в Мирабадском, Шайхантахурском и Яккасарайском районах: в среднем снять жилье там обойдется в $10,5 долл. за кв. м. Более доступные варианты аренды ($6,4 за кв. м.) — в Учтепинском, Сергелийском и Бектемирском районах. При этом, относительно апреля прошлого года столичный рынок аренды уменьшился на 6,7%. Вторичный рынок недвижимости В мае цены на вторичное жилье по республике незначительно выросли (на 1,3%), тогда как в годовом выражении стоимость вторички увеличилась на 10,3%, что ближе к инфляционным показателям. Таким образом, долгосрочный восходящий тренд в ценах на вторичное жилье сохраняется. Дороже всего покупка вторички обойдется в Хорезмской, Ташкентской и Андижанской областях, где цены в среднем выросли на 18,7%. В мае ценовая ситуация в Ташкенте не претерпела существенных изменений. В разрезе районов Ташкента самые высокие темпы роста цен на вторичку в мае зафиксированы в Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Учтепинском районах.В среднем по этим трем районам повышение стоимости вторичного жилья составило 1,5%.
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узбекистан цены жилье продажи вторичка
узбекистан цены жилье продажи вторичка
Что происходит на рынке недвижимости Узбекистана
11:43 12.06.2024 (обновлено: 11:59 12.06.2024)
Центр экономических исследований и реформ в своем регулярном обзоре проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости Узбекистана в течение месяца: объем продаж вырос, долгосрочный восходящий тренд в ценах на вторичку сохраняется.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
Рынок жилой недвижимости Узбекистана демонстрирует позитивную динамику второй месяц подряд, сообщается
в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
"В апреле объем продаж вырос на 11%, а в мае — на 9%. Несмотря на небольшое замедление темпов, сохранение положительной тенденции свидетельствует об устойчивом оживлении покупательской активности в данном сегменте", — говорится в обзоре.
В мае 2024-го в республике продали 21,6 тыс. единиц жилья, что более чем на 9% превышает апрельские показатели.
Наибольший рост продаж жилья отмечен в Самаркандской области — почти на 21%, в Андижанской и Наманганской областях — на 19,3% и 15% соответственно.
Рынок аренды жилья в Ташкенте
По сравнению с апрелем, в большинстве районов столицы существенных изменений цен не зафиксировано, рост составил лишь 1,2%.
"Средняя стоимость аренды за квадратный метр жилья в Ташкенте достигла 8,4 долл.", — говорится в обзоре.
Самые дорогие съемные квартиры — в Мирабадском, Шайхантахурском и Яккасарайском районах: в среднем снять жилье там обойдется в $10,5 долл. за кв. м.
Более доступные варианты аренды ($6,4 за кв. м.) — в Учтепинском, Сергелийском и Бектемирском районах.
При этом, относительно апреля прошлого года столичный рынок аренды уменьшился на 6,7%.
Вторичный рынок недвижимости
В мае цены на вторичное жилье по республике незначительно выросли (на 1,3%), тогда как в годовом выражении стоимость вторички увеличилась на 10,3%, что ближе к инфляционным показателям.
Таким образом, долгосрочный восходящий тренд в ценах на вторичное жилье сохраняется.
Дороже всего покупка вторички обойдется в Хорезмской, Ташкентской и Андижанской областях, где цены в среднем выросли на 18,7%.
В мае ценовая ситуация в Ташкенте не претерпела существенных изменений.
"Рост цен в столице в мае составил 1,1%, что соответствует показателю предыдущего месяца. В годовом выражении, по сравнению с маем 2023 года, рост цен на вторичном рынке жилья столицы составил 11,1%", — свидетельствуют данные, представленные в обзоре.
В разрезе районов Ташкента самые высокие темпы роста цен на вторичку в мае зафиксированы в Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Учтепинском районах.
В среднем по этим трем районам повышение стоимости вторичного жилья составило 1,5%.