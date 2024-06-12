https://uz.sputniknews.ru/20240612/uzbekistan-rynok-nedvijimost-obzor-44339863.html

Что происходит на рынке недвижимости Узбекистана

Что происходит на рынке недвижимости Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Центр экономических исследований и реформ в своем регулярном обзоре проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости Узбекистана в течение месяца: объем продаж вырос, долгосрочный восходящий тренд в ценах на вторичку сохраняется

2024-06-12T11:43+0500

2024-06-12T11:43+0500

2024-06-12T11:59+0500

экономика

узбекистан

жилье

аренда

цены

недвижимость

ташкент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/10/32299622_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cfa687da1906980f8ddfdfa3f3090c73.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Рынок жилой недвижимости Узбекистана демонстрирует позитивную динамику второй месяц подряд, сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР). В мае 2024-го в республике продали 21,6 тыс. единиц жилья, что более чем на 9% превышает апрельские показатели. Наибольший рост продаж жилья отмечен в Самаркандской области — почти на 21%, в Андижанской и Наманганской областях — на 19,3% и 15% соответственно. Рынок аренды жилья в Ташкенте По сравнению с апрелем, в большинстве районов столицы существенных изменений цен не зафиксировано, рост составил лишь 1,2%. Самые дорогие съемные квартиры — в Мирабадском, Шайхантахурском и Яккасарайском районах: в среднем снять жилье там обойдется в $10,5 долл. за кв. м. Более доступные варианты аренды ($6,4 за кв. м.) — в Учтепинском, Сергелийском и Бектемирском районах. При этом, относительно апреля прошлого года столичный рынок аренды уменьшился на 6,7%. Вторичный рынок недвижимости В мае цены на вторичное жилье по республике незначительно выросли (на 1,3%), тогда как в годовом выражении стоимость вторички увеличилась на 10,3%, что ближе к инфляционным показателям. Таким образом, долгосрочный восходящий тренд в ценах на вторичное жилье сохраняется. Дороже всего покупка вторички обойдется в Хорезмской, Ташкентской и Андижанской областях, где цены в среднем выросли на 18,7%. В мае ценовая ситуация в Ташкенте не претерпела существенных изменений. В разрезе районов Ташкента самые высокие темпы роста цен на вторичку в мае зафиксированы в Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Учтепинском районах.В среднем по этим трем районам повышение стоимости вторичного жилья составило 1,5%.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан цены жилье продажи вторичка