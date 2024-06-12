https://uz.sputniknews.ru/20240612/videomost-tashkent-moskva-trudovaya-migratsiya-44341099.html
Москва и Ташкент по видеомосту обсуждают вопросы трудовой миграции — трансляция
Москва и Ташкент по видеомосту обсуждают вопросы трудовой миграции — трансляция
Sputnik Узбекистан
Эксперты рассказывают об ожидаемых нововведениях в сфере миграционной политики РФ, а также о том, что предпринимает правительство Узбекистана для защиты прав и интересов трудовых мигрантов
2024-06-12T13:04+0500
2024-06-12T13:04+0500
2024-06-12T13:05+0500
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
трудовая миграция
москва
ташкент
мнение эксперта
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит пресс-конференция на тему “Трудовая миграция в Узбекистане: актуальные вопросы и решения” в формате видеомоста Москва – Ташкент.Участники в Москве:В Ташкенте:Эксперты рассказывают о том, какие реформы ожидаются в сфере миграционной политики России, как создать условия для достойной и безопасной работы для трудовых мигрантов Узбекистана за рубежом, а также о мерах, которые предпринимает правительство республики для защиты прав и интересов трудовых мигрантов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
москва ташкент обсуждение трудовая миграция эксперты
москва ташкент обсуждение трудовая миграция эксперты
Москва и Ташкент по видеомосту обсуждают вопросы трудовой миграции — трансляция
13:04 12.06.2024 (обновлено: 13:05 12.06.2024)
Эксперты рассказывают об ожидаемых нововведениях в сфере миграционной политики РФ, а также о том, что предпринимает правительство Узбекистана для защиты прав и интересов трудовых мигрантов.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит пресс-конференция на тему “Трудовая миграция в Узбекистане: актуальные вопросы и решения” в формате видеомоста Москва – Ташкент.
член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ;
председатель совета узбекской национально-культурной автономии города Москвы Бахром ИСМАИЛОВ.
старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук РУз, доцент Ташкентского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Равшан НАЗАРОВ;
начальник отдела правового обеспечения Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и сокращения бедности РУз Камола ШУКУРОВА.
Эксперты рассказывают о том, какие реформы ожидаются в сфере миграционной политики России, как создать условия для достойной и безопасной работы для трудовых мигрантов Узбекистана за рубежом, а также о мерах, которые предпринимает правительство республики для защиты прав и интересов трудовых мигрантов.