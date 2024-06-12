https://uz.sputniknews.ru/20240612/videomost-tashkent-moskva-trudovaya-migratsiya-44341099.html

Москва и Ташкент по видеомосту обсуждают вопросы трудовой миграции — трансляция

Москва и Ташкент по видеомосту обсуждают вопросы трудовой миграции — трансляция

Sputnik Узбекистан

Эксперты рассказывают об ожидаемых нововведениях в сфере миграционной политики РФ, а также о том, что предпринимает правительство Узбекистана для защиты прав и интересов трудовых мигрантов

2024-06-12T13:04+0500

2024-06-12T13:04+0500

2024-06-12T13:05+0500

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

трудовая миграция

москва

ташкент

мнение эксперта

прямая трансляция

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит пресс-конференция на тему “Трудовая миграция в Узбекистане: актуальные вопросы и решения” в формате видеомоста Москва – Ташкент.Участники в Москве:В Ташкенте:Эксперты рассказывают о том, какие реформы ожидаются в сфере миграционной политики России, как создать условия для достойной и безопасной работы для трудовых мигрантов Узбекистана за рубежом, а также о мерах, которые предпринимает правительство республики для защиты прав и интересов трудовых мигрантов.

узбекистан

москва

ташкент

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