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https://uz.sputniknews.ru/20240613/eec-mejdunarodnyy-sovet-zerno-meropriyatiye-44353148.html
Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие
Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие
Sputnik Узбекистан
Комиссия заинтересована в укреплении сотрудничества с международными организациями, обмене опытом по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и стабильности рынков сельскохозпродукции
2024-06-13T13:27+0500
2024-06-13T14:19+0500
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сельское хозяйство
сельхозпродукция
зерно
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии. Соответствующей договоренности достигли в ходе встречи министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян с исполнительным директором Международного совета по зерну (МСЗ) Арно Пети на полях 60-й сессии МСЗ. Также Барсегян выступила на Международной конференции по зерну, прошедшей 11-12 июня в Лондоне. Она акцентировала внимание на развитии отраслевого права Союза, направленного на обеспечение безопасности и свободной торговли сельхозтоварами, а также наличии продовольственной обеспеченности по основным видам сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС и имеющемся экспортном потенциале. Для справки: конференция по зерну является ежегодным мероприятием Международного совета по зерну, посвященным вопросам продовольственной безопасности, развитию международной торговли зерном и стабильности зернового рынка. С 2021 года действует Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и МСЗ.
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еэк международный совет по зерну совместное мероприятие
еэк международный совет по зерну совместное мероприятие

Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие

13:27 13.06.2024 (обновлено: 14:19 13.06.2024)
© Пресс-служба ЕЭКМеждународный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года
Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2024
© Пресс-служба ЕЭК
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Комиссия заинтересована в укреплении сотрудничества с международными организациями, обмене опытом по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и стабильности рынков сельхозпродукции.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Соответствующей договоренности достигли в ходе встречи министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян с исполнительным директором Международного совета по зерну (МСЗ) Арно Пети на полях 60-й сессии МСЗ.
"Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области цифровизации, прогнозирования развития сельского хозяйства и его адаптации к условиям изменяющегося климата. С Международным советом по зерну достигнута договоренность о проведении совместного мероприятия на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года в Ереване", — говорится в сообщении.
Также Барсегян выступила на Международной конференции по зерну, прошедшей 11-12 июня в Лондоне.
© Пресс-служба ЕЭКМеждународный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года
Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2024
Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года
© Пресс-служба ЕЭК
Она акцентировала внимание на развитии отраслевого права Союза, направленного на обеспечение безопасности и свободной торговли сельхозтоварами, а также наличии продовольственной обеспеченности по основным видам сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС и имеющемся экспортном потенциале.

"Более четверти поставляемой на международный рынок пшеницы производится в рамках ЕАЭС. Комиссия заинтересована в укреплении сотрудничества с международными организациями, обмене опытом по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и стабильности рынков сельскохозяйственной продукции", — отметила Барсегян.

Для справки: конференция по зерну является ежегодным мероприятием Международного совета по зерну, посвященным вопросам продовольственной безопасности, развитию международной торговли зерном и стабильности зернового рынка. С 2021 года действует Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и МСЗ.
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