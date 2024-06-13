https://uz.sputniknews.ru/20240613/eec-mejdunarodnyy-sovet-zerno-meropriyatiye-44353148.html

Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие

Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие

Sputnik Узбекистан

Комиссия заинтересована в укреплении сотрудничества с международными организациями, обмене опытом по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и стабильности рынков сельскохозпродукции

2024-06-13T13:27+0500

2024-06-13T13:27+0500

2024-06-13T14:19+0500

еаэс

еэк

сельское хозяйство

сельхозпродукция

зерно

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии. Соответствующей договоренности достигли в ходе встречи министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян с исполнительным директором Международного совета по зерну (МСЗ) Арно Пети на полях 60-й сессии МСЗ. Также Барсегян выступила на Международной конференции по зерну, прошедшей 11-12 июня в Лондоне. Она акцентировала внимание на развитии отраслевого права Союза, направленного на обеспечение безопасности и свободной торговли сельхозтоварами, а также наличии продовольственной обеспеченности по основным видам сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС и имеющемся экспортном потенциале. Для справки: конференция по зерну является ежегодным мероприятием Международного совета по зерну, посвященным вопросам продовольственной безопасности, развитию международной торговли зерном и стабильности зернового рынка. С 2021 года действует Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и МСЗ.

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еэк международный совет по зерну совместное мероприятие