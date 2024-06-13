Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие
13:27 13.06.2024 (обновлено: 14:19 13.06.2024)
© Пресс-служба ЕЭКМеждународный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года
© Пресс-служба ЕЭК
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Комиссия заинтересована в укреплении сотрудничества с международными организациями, обмене опытом по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и стабильности рынков сельхозпродукции.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Соответствующей договоренности достигли в ходе встречи министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян с исполнительным директором Международного совета по зерну (МСЗ) Арно Пети на полях 60-й сессии МСЗ.
"Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области цифровизации, прогнозирования развития сельского хозяйства и его адаптации к условиям изменяющегося климата. С Международным советом по зерну достигнута договоренность о проведении совместного мероприятия на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года в Ереване", — говорится в сообщении.
Также Барсегян выступила на Международной конференции по зерну, прошедшей 11-12 июня в Лондоне.
© Пресс-служба ЕЭКМеждународный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года
Международный совет по зерну и ЕЭК проведут совместное мероприятие на площадке Евразийского экономического форума осенью 2024 года
© Пресс-служба ЕЭК
Она акцентировала внимание на развитии отраслевого права Союза, направленного на обеспечение безопасности и свободной торговли сельхозтоварами, а также наличии продовольственной обеспеченности по основным видам сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС и имеющемся экспортном потенциале.
"Более четверти поставляемой на международный рынок пшеницы производится в рамках ЕАЭС. Комиссия заинтересована в укреплении сотрудничества с международными организациями, обмене опытом по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и стабильности рынков сельскохозяйственной продукции", — отметила Барсегян.
Для справки: конференция по зерну является ежегодным мероприятием Международного совета по зерну, посвященным вопросам продовольственной безопасности, развитию международной торговли зерном и стабильности зернового рынка. С 2021 года действует Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и МСЗ.