https://uz.sputniknews.ru/20240613/mirziyoyev-poslaniye-forum-samarkand-44353827.html

Мирзиёев: Пришло время нам взять на себя ответственность за судьбу будущих поколений

Мирзиёев: Пришло время нам взять на себя ответственность за судьбу будущих поколений

Sputnik Узбекистан

В Самарканде стартовал четвертый Форум по правам человека, собравший представителей международных организаций и более 200 международных и национальных экспертов

2024-06-13T15:00+0500

2024-06-13T15:00+0500

2024-06-13T15:00+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

форум

самарканд

послание

общество

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев призвал страны мира принять эффективные меры для кардинального снижения ущерба, наносимого правам человека в результате изменения климата, взять на себя ответственность за судьбу будущих поколений, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики направил послание участникам четвертого Форума по правам человека, стартовавшего в Самарканде. Его зачитал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. Тема форума — "Экологические вызовы: будущее прав человека в изменяющемся мире, поиск устойчивых решений". К диалогу пригласили представителей высокого уровня ООН и ее специализированных структур, ОБСЕ, Европейского Союза, ОИС, ШОС, СНГ, Организации экономического сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Парламентской Ассамблеи Тюркских государств, а также более 200 международных и национальных экспертов. Глава республики подчеркнул, что проведение в Самарканде форумов, посвященных наиболее важным вопросам в сфере прав человека, стало доброй традицией. В своем послании Мирзиёев отметил, что из-за глобального изменения климата на нашей планете сложилась острая экологическая ситуация, которая стала главным препятствием и угрозой на пути к достижению Целей устойчивого развития. Он также указал на необходимость совместных эффективных действий стран для значительного снижения ущерба правам человека, вызванного изменением климата. Он также выразил уверенность, что инициатива Узбекистана по разработке и продвижению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О защите прав человека в условиях борьбы с негативными последствиями изменения климата в Центральной Азии" будет поддержана.

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