https://uz.sputniknews.ru/20240613/plas-forum-tashkent-islamskiy-banking-44359088.html
На ПЛАС-Форуме в Ташкенте озвучили основные проблемы в развитии исламского банкинга
На ПЛАС-Форуме в Ташкенте озвучили основные проблемы в развитии исламского банкинга
Sputnik Узбекистан
Одну из сессий "Digital Uzbekistan-2024" посвятили исламскому финансированию и исламскому банкингу в странах ЦА
2024-06-13T18:15+0500
2024-06-13T18:15+0500
2024-06-13T18:15+0500
узбекистан
экономика
ташкент
форум
исламский банкинг
ца
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. На 4-м Международном ПЛАС-Форуме "Digital Uzbekistan-2024" в Ташкенте перечислили четыре основные проблемы в развитии исламского банкинга, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Своим видением поделился заместитель управляющего директора Центрального региона компании Компас Плюс Михаил Юрченко. По его словам, в первую очередь, это недостаточная финансовая грамотность. Вторым пунктом эксперт назвал недостаточную экспертизу в профессиональном сообществе, связанную с исламским финансированием. Не менее важный аспект, как он считает, — "отсутствие технологических IT-инструментов для быстрой и легкой реализации продуктов в исламском банкинге", и основная проблема — регуляторика, то есть отсутствие нормативной базы. Говоря об исламском банкинге, как платформе развития экономики исламских государств, эксперт отметил, что в целом банки хотят запускать подобные сервисы. Потенциальный эффект от внедрения таких решений очевиден: приток дополнительных внутренних и внешних средств в экономику. По словам Юрченко, более 50% физических и 30% юридических лиц в Узбекистане не берут кредиты по религиозным причинам. Председатель Центрально-Азиатской ассоциации искусственного интеллекта Владимир Норов рассказал о стремительном расширении исламского банкинга в Европе, где доля мусульман составляет 44 млн человек, и США, где численность мусульман сейчас 3,5 млн человек, а к 2050 году может достичь 8,1 млн. Кроме того, он добавил, что пилотные проекты по использованию исламского банкинга запустили в четырех регионах России. При этом он отметил, что в Центральной Азии нет соответствующей экосистемы для развития исламского банкинга и финтеха по примеру Юго-Восточной Азии и МЕНА и также, как предыдущий эксперт, акцентировал внимание на развитии законодательства сферы. В свою очередь председатель Правления APEX BANK, председатель Совета Ассоциации Исламских финансов и такафул Бахром Нумонов, выступая с докладом на тему "Исламские финансы: сегодняшние реалии и ожидания", сообщил, о том, что сейчас рассматривается Положение, касающееся оказания услуг исламского финансирования со стороны микрофинансовых организаций (МФО). В дальнейшем этот сервис станет доступным и в целом ряде коммерческих банков.
узбекистан
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Анна Желиховская
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плас-форум ташкент проблемы развитие исламский банкинг
плас-форум ташкент проблемы развитие исламский банкинг
На ПЛАС-Форуме в Ташкенте озвучили основные проблемы в развитии исламского банкинга
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Одну из сессий "Digital Uzbekistan-2024" посвятили исламскому финансированию и исламскому банкингу в странах ЦА.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
На 4-м Международном ПЛАС-Форуме "Digital Uzbekistan-2024" в Ташкенте перечислили четыре основные проблемы в развитии исламского банкинга, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Своим видением поделился заместитель управляющего директора Центрального региона компании Компас Плюс Михаил Юрченко. По его словам, в первую очередь, это недостаточная финансовая грамотность. Вторым пунктом эксперт назвал недостаточную экспертизу в профессиональном сообществе, связанную с исламским финансированием.
Не менее важный аспект, как он считает, — "отсутствие технологических IT-инструментов для быстрой и легкой реализации продуктов в исламском банкинге", и основная проблема — регуляторика, то есть отсутствие нормативной базы.
Говоря об исламском банкинге, как платформе развития экономики исламских государств, эксперт отметил, что в целом банки хотят запускать подобные сервисы. Потенциальный эффект от внедрения таких решений очевиден: приток дополнительных внутренних и внешних средств в экономику.
По словам Юрченко, более 50% физических и 30% юридических лиц в Узбекистане не берут кредиты по религиозным причинам.
"Появление исламских банков покрыло бы этот сегмент", – добавил он.
Председатель Центрально-Азиатской ассоциации искусственного интеллекта Владимир Норов рассказал о стремительном расширении исламского банкинга в Европе, где доля мусульман составляет 44 млн человек, и США, где численность мусульман сейчас 3,5 млн человек, а к 2050 году может достичь 8,1 млн.
Кроме того, он добавил, что пилотные проекты по использованию исламского банкинга запустили в четырех регионах России.
"Это Татарстан, Чечня, Башкортостан и Дагестан. Но в России понимают, что это не так просто, поэтому его чаще называют партнерским финансированием", — уточнил Норов.
При этом он отметил, что в Центральной Азии нет соответствующей экосистемы для развития исламского банкинга и финтеха по примеру Юго-Восточной Азии и МЕНА и также, как предыдущий эксперт, акцентировал внимание на развитии законодательства сферы.
"В этой связи считаю целесообразным принятие национальных и региональной программ действий по развитию экосистемы Исламского банкинга и финтеха в странах Центральной Азии, которые должны предусматривать прежде всего принятие Закона об исламском банкинге", — сказал Норов.
В свою очередь председатель Правления APEX BANK, председатель Совета Ассоциации Исламских финансов и такафул Бахром Нумонов, выступая с докладом на тему "Исламские финансы: сегодняшние реалии и ожидания", сообщил, о том, что сейчас рассматривается Положение, касающееся оказания услуг исламского финансирования со стороны микрофинансовых организаций (МФО). В дальнейшем этот сервис станет доступным и в целом ряде коммерческих банков.