https://uz.sputniknews.ru/20240613/plas-forum-tashkent-islamskiy-banking-44359088.html

На ПЛАС-Форуме в Ташкенте озвучили основные проблемы в развитии исламского банкинга

На ПЛАС-Форуме в Ташкенте озвучили основные проблемы в развитии исламского банкинга

Sputnik Узбекистан

Одну из сессий "Digital Uzbekistan-2024" посвятили исламскому финансированию и исламскому банкингу в странах ЦА

2024-06-13T18:15+0500

2024-06-13T18:15+0500

2024-06-13T18:15+0500

узбекистан

экономика

ташкент

форум

исламский банкинг

ца

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. На 4-м Международном ПЛАС-Форуме "Digital Uzbekistan-2024" в Ташкенте перечислили четыре основные проблемы в развитии исламского банкинга, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Своим видением поделился заместитель управляющего директора Центрального региона компании Компас Плюс Михаил Юрченко. По его словам, в первую очередь, это недостаточная финансовая грамотность. Вторым пунктом эксперт назвал недостаточную экспертизу в профессиональном сообществе, связанную с исламским финансированием. Не менее важный аспект, как он считает, — "отсутствие технологических IT-инструментов для быстрой и легкой реализации продуктов в исламском банкинге", и основная проблема — регуляторика, то есть отсутствие нормативной базы. Говоря об исламском банкинге, как платформе развития экономики исламских государств, эксперт отметил, что в целом банки хотят запускать подобные сервисы. Потенциальный эффект от внедрения таких решений очевиден: приток дополнительных внутренних и внешних средств в экономику. По словам Юрченко, более 50% физических и 30% юридических лиц в Узбекистане не берут кредиты по религиозным причинам. Председатель Центрально-Азиатской ассоциации искусственного интеллекта Владимир Норов рассказал о стремительном расширении исламского банкинга в Европе, где доля мусульман составляет 44 млн человек, и США, где численность мусульман сейчас 3,5 млн человек, а к 2050 году может достичь 8,1 млн. Кроме того, он добавил, что пилотные проекты по использованию исламского банкинга запустили в четырех регионах России. При этом он отметил, что в Центральной Азии нет соответствующей экосистемы для развития исламского банкинга и финтеха по примеру Юго-Восточной Азии и МЕНА и также, как предыдущий эксперт, акцентировал внимание на развитии законодательства сферы. В свою очередь председатель Правления APEX BANK, председатель Совета Ассоциации Исламских финансов и такафул Бахром Нумонов, выступая с докладом на тему "Исламские финансы: сегодняшние реалии и ожидания", сообщил, о том, что сейчас рассматривается Положение, касающееся оказания услуг исламского финансирования со стороны микрофинансовых организаций (МФО). В дальнейшем этот сервис станет доступным и в целом ряде коммерческих банков.

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