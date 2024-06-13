https://uz.sputniknews.ru/20240613/prezident-respubliki-koreya-pribyl-v-uzbekistan-44356213.html

Президент Республики Корея прибыл в Узбекистан — фото

Президент Республики Корея прибыл в Узбекистан — фото

Sputnik Узбекистан

Юн Сок Ёль будет находиться в республике с госвизитом с 13 по 15 июня

2024-06-13T16:00+0500

2024-06-13T16:00+0500

2024-06-13T16:21+0500

политика

южная корея

президент

государственный визит

узбекистан

встреча

аэропорт

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл в Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы Кабмина. В международном аэропорту Ташкента его встретили премьер-министр РУз Абдулла Арипов и другие официальные лица. В честь высокого гостя подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул. Основные мероприятия визита состоятся 14 июня. В соответствии с программой пребывания южнокорейского лидера в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства. Речь пойдет о расширении практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инноваций и технологического обмена, энергетики, электроники и электротехники, химической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного развития и других приоритетных направлениях. В фокусе внимания также будут совместные программы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. Стороны обменяются мнениями по вопросам регионального сотрудничества, в том числе в формате "Центральная Азия – Республика Корея". По итогам саммита планируют подписать ряд межправительственных и межведомственных документов. В рамках деловой программы визита президенты Узбекистана и Южной Кореи примут участие в совместном бизнес-форуме. Юн Сок Ёль будет находиться в республике с госвизитом с 13 по 15 июня.Он также посетит Самарканд, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием страны.

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