Президент Республики Корея прибыл в Узбекистан — фото
16:00 13.06.2024 (обновлено: 16:21 13.06.2024)
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 13-15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл нашу страну с государственным визитом.
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
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Юн Сок Ёль будет находиться в республике с госвизитом с 13 по 15 июня.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл в Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы Кабмина.
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 13-15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл нашу страну с государственным визитом.
По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 13-15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл нашу страну с государственным визитом.
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
В международном аэропорту Ташкента его встретили премьер-министр РУз Абдулла Арипов и другие официальные лица.
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 13-15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл нашу страну с государственным визитом.
По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 13-15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл нашу страну с государственным визитом.
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
В честь высокого гостя подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 13-15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл нашу страну с государственным визитом.
По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 13-15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл нашу страну с государственным визитом.
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
Основные мероприятия визита состоятся 14 июня.
В соответствии с программой пребывания южнокорейского лидера в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-корейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства.
Речь пойдет о расширении практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инноваций и технологического обмена, энергетики, электроники и электротехники, химической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного развития и других приоритетных направлениях. В фокусе внимания также будут совместные программы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.
Стороны обменяются мнениями по вопросам регионального сотрудничества, в том числе в формате "Центральная Азия – Республика Корея".
По итогам саммита планируют подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.
В рамках деловой программы визита президенты Узбекистана и Южной Кореи примут участие в совместном бизнес-форуме.
Юн Сок Ёль будет находиться в республике с госвизитом с 13 по 15 июня.
Он также посетит Самарканд, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием страны.