https://uz.sputniknews.ru/20240613/putin-briks-igry-kazan-otkrytiye-44349849.html
Путин дал старт Спортивным играм стран Брикс-2024 в Казани — Узбекистан среди участников
Путин дал старт Спортивным играм стран Брикс-2024 в Казани — Узбекистан среди участников
Sputnik Узбекистан
На спортивные состязания, которые впервые проходят в открытом формате, собрались 4 тыс. спортсменов из 97 стран. Республику представляют 249 атлетов в 23 видах спорта
2024-06-13T10:05+0500
2024-06-13T10:05+0500
2024-06-13T11:12+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям Спортивных игр стран БРИКС в Казани и объявил соревнования открытыми. На спортивные состязания приехали 4 тыс. спортсменов из 97 стран. Среди них Узбекистан, Азербайджан, Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Южная Осетия и даже Литва. Президент РФ выразил уверенность, что это мероприятие станет еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, а также весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия между странами. По его словам, Игры продемонстрируют торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы. Путин пожелал участникам соревнований удачных стартов и побед, а болельщикам — ярких впечатлений. Он отметил, что популярность и привлекательность этих соревнований будет расти на фоне усиления роли БРИКС. По словам Путина, страны-члены объединения динамично развиваются, вместе решают масштабные задачи, демонстрируя пример подлинно партнерских отношений. Глава РФ добавил, что игры в Казани впервые проходят в открытом формате, отметив, что это мероприятие станет важной частью политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Знаменосцем делегации Узбекистана на церемонии открытия игр БРИКС стал Алишер Турдиев. Спортсмен является золотым и серебряным медалистом Азиатских игр по академической гребле, сообщает НОК. Игры БРИКС проходят 12 – 24 июня. Для их проведения в Казани задействовали 15 спортивных объектов. Четыре тысячи спортсменов разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта, среди которых будут и новые виды: футбольное и баскетбольное двоеборье, брейкинг, борьба корэш и борьба на поясах, а также акробатический рок-н-ролл. Узбекистан на играх представляют 249 атлетов в 23 видах спорта. Напомним, что соревнования проходят с 2016 года. Первыми их принимала Индия, через год – КНР. Затем был перерыв из-за пандемии, а в 2023 принимающей стороной стала ЮАР. Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.
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казань игры брикс 2024 казань
Путин дал старт Спортивным играм стран Брикс-2024 в Казани — Узбекистан среди участников
10:05 13.06.2024 (обновлено: 11:12 13.06.2024)
На спортивные состязания, которые впервые проходят в открытом формате, собрались 4 тыс. спортсменов из 97 стран. Республику представляют 249 атлетов в 23 видах спорта.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям Спортивных игр стран БРИКС в Казани и объявил соревнования открытыми.
"Объявляю Спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми!" — сказал он в видеообращении.
На спортивные состязания приехали 4 тыс. спортсменов из 97 стран. Среди них Узбекистан, Азербайджан, Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Южная Осетия и даже Литва.
Президент РФ выразил уверенность, что это мероприятие станет еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, а также весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия между странами. По его словам, Игры продемонстрируют торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы.
Путин пожелал участникам соревнований удачных стартов и побед, а болельщикам — ярких впечатлений.
Он отметил, что популярность и привлекательность этих соревнований будет расти на фоне усиления роли БРИКС. По словам Путина, страны-члены объединения динамично развиваются, вместе решают масштабные задачи, демонстрируя пример подлинно партнерских отношений.
"Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет. И потому уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира", — сказал Путин.
Глава РФ добавил, что игры в Казани впервые проходят в открытом формате, отметив, что это мероприятие станет важной частью политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.
Знаменосцем делегации Узбекистана на церемонии открытия игр БРИКС стал Алишер Турдиев.
Спортсмен является золотым и серебряным медалистом Азиатских игр по академической гребле, сообщает НОК.
Игры БРИКС проходят 12 – 24 июня. Для их проведения в Казани задействовали 15 спортивных объектов. Четыре тысячи спортсменов разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта, среди которых будут и новые виды: футбольное и баскетбольное двоеборье, брейкинг, борьба корэш и борьба на поясах, а также акробатический рок-н-ролл. Узбекистан на играх представляют 249 атлетов в 23 видах спорта.
Напомним, что соревнования проходят с 2016 года. Первыми их принимала Индия, через год – КНР. Затем был перерыв из-за пандемии, а в 2023 принимающей стороной стала ЮАР. Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.